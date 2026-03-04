聽新聞
超便宜！蘋果推出MacBook Neo筆電 台幣2萬有找
蘋果公司4日推出售價599美元起的MacBook Neo，是該公司迄今進軍低階筆電市場最積極的一次，目標是挑戰瞄準精打細算顧客的Windows個人電腦和Chromebook，MacBook Neo台灣價格為新台幣1萬9,900元起跳。
MacBook Neo搭載13吋螢幕，比搭載13.6吋顯示器的MacBook Air來得小，是蘋果史上螢幕數一數二小的筆電，記憶體容量為8GB，基本版儲存空間為256GB。值得注意的是，MacBook Neo配備A18 Pro晶片，這是蘋果首次把智慧手機處理器用於Mac電腦。
MacBook Neo電池使用時間最長達到16小時，低於最新MacBook Air的18小時。
