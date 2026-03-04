MWC 2026遠傳總座井琪與微軟、西班牙電信對談 以AI加速電信營運轉型

世界行動通訊大會（MWC 2026）本周在西班牙巴塞隆納盛大登場，遠傳電信總座井琪親率團隊參與盛事，開展首日總經理井琪受邀與微軟客戶體驗事業群企業副總裁Kevin Shatzkamer、西班牙電信（Telefónica）網路/IT與電視業務總監Juan Jose Marfil同台對談，交流人工智慧（AI）如何在真實場景重塑網路營運，達成自動化部署並提升韌性，加速全球電信營運商轉型，獲得現場熱烈好評。

遠傳採用微軟Azure的生成式AI與AI代理（Agentic AI）技術，自主開發「遠傳智靈」，大幅提高網路與IT維運自動化，同時導入零錯誤方法論，優化作業流程、加強維運韌性，相關成果也在MWC 2026微軟展區亮相。

遠傳總經理井琪表示，遠傳與微軟是長期戰略合作夥伴，遠傳很早即引進並廣泛應用微軟Copilot推動員工賦能、在組織內播下AI種子，如今已逐步開花結果。AI的價值不僅是財務收益，更關鍵的是解決問題、創造全新價值，例如透過結合生成式AI，得以更完整保存並傳承網路部門資深同仁的寶貴經驗，進一步強化網路穩定性；同時也藉由AI提升員工生產力，促進工作與生活平衡，落實「我們投資的不是AI，而是員工」的核心理念。

對於市場高度關注的AI代理議題，遠傳總經理井琪表示，導入AI的目的並非取代員工，而是協助員工發揮更大價值；AI無法承擔責任，唯有「人」才能當責。遠傳自主開發的遠傳智靈AI平台，扮演的角色正是能與員工協作的數位助理（Angel），而非代理（Agent）。透過AI「內服外用」，「遠傳智靈」已於2025年開始導入企業客戶，今年將加速拓展應用版圖、全面推向市場。遠傳結合自身AI落地的實戰經驗，攜手企業夥伴快速啟動AI轉型，共同搶占AI黃金成長期。

微軟客戶體驗事業群企業副總裁Kevin Shatzkamer表示，遠傳已展現領先的電信營運商如何運用AI升級網路營運，從被動化為主動出擊、並結合AI代理邁向自主決策，「我們很高興能在我們展區展示遠傳的應用，證明由AI驅動的營運能力，改變的不僅是在網路維運層面，更將大幅提升營運韌性、規模化能力與競爭差異化的優勢。」

目前遠傳網路維運中心近60%的維運作業已由AI輔助，每月執行約1萬500項維運任務，包括事件摘要、工單自動結案、網路檢查、及主動語音告警。AI代理每月支援近7000筆營運查詢，平均回應時間為16秒，多數維運作業能在1分鐘內完成。不僅提升營運效率，更大幅降低人為錯誤機率、加快復原時間，讓專業工程團隊能專注於更高價值的工作。

遠傳也將「遠傳智靈」投入IT維運與打詐，已展現具體成效。隨著資訊設備與服務規模持續擴大，IT維運團隊面對的挑戰日益嚴峻，每天需處理數千封服務狀態郵件，分析超過50種日誌類型、高達6億筆以上的系統日誌。因應此需求，遠傳打造模組化的「維運智靈」，可快速整合企業內外部資訊、精準定位問題，並依不同應用情境彈性擴充多個AI助手。透過AI輔助，事件分析與跨部門問題查詢時間由過去約2小時縮短至數分鐘，不僅有效降低30%至50%的人力成本，也顯著提升面對潛在威脅時的反應速度與應變能力。

詐騙手法日新月異，面對結合語音、簡訊與網路連結的複合式攻擊，傳統人工與規則式防護已無法即時應對。遠傳將AI同時應用在語音與簡訊詐騙防制，「打詐智靈」透過AI驅動的即時分析與端到端阻擋機制，主動偵測、即時辨識，打造可規模化的智慧防詐應用，整體詐騙偵測準確率可達95%，並可快速識別新興詐騙行為模式；透過生成式AI迅速因應不斷演變的詐騙手法，回應時間從過去的3天縮短至3分鐘，並在2小時內完成主動封鎖，實現更完善的防詐保護。