太思科技與日本JCI簽署MOU 推展個人身分去識別化系統

太思科技4日宣布，於2026年世界通訊大會(MWC 2026)推出「個人身分去識別化系統dMID」並與日本通信公司JCI簽署合作意向書(MOU)，建立不依賴電話號碼的行動身分驗證機制，積極導入日本電信市場。

這項合作計畫，可有效降低傳統OTP驗證所衍生的詐騙與身分冒用風險，並提供AI代理應用真人驗證(Human in the loop Verification)服務，根本解決AI快速發展帶來的資安隱憂。

太思科技董事長何俊炘表示，人工智慧的迅速崛起，正在全面改變全球產業及數位生態，當AI深度融入線上系統後，全新的安全威脅與犯罪手法，將以前所未有的速度出現。

太思科技在WMC發表的dMID個人身分去識別化系統，以eSIM Identity Wallet為核心，解決傳統簡訊認證碼衍生的詐騙問題。並提供真人授權的AI Agent機制，為AI時代打造身分認證的基礎建設。

同時，dMID滿足數位身分認證、保護用戶隱私與個人資料主權的鐵三角。何俊炘表示，太思科技將與電信合作夥伴共同營運去中心化代幣經濟(Token Economy)生態，讓電信業者開創新營收模式，與用戶共享數位經濟紅利。

「我們的使命是重建網際網路的信任」日本通信取締役社長Fukuda說，JCI與太思科技多年來攜手合作，致力於將數位身分證整合至智慧型手機中，並已成功取得日本官方認證的數位身分證明。透過這項全新的「個人身分去識別化系統dMID」服務，得以為網路世界重塑信任，這是對社會的一項重大創新。

太思科技成立於2005年，目前在印度、北京、香港、日本、新加坡及南非設立據點。20多年來，太思科技專注於行動安全、SIM/eSIM技術、物聯網平台及金融科技服務，與全球超過20家電信業者及1,300家銀行合作，累積使用者超過4,000萬，並擁有80多項專利。

太思科技已於印度取得物聯網車聯網牌照，服務市占率超過60%，並具備支付相關牌照，提供企業一站式整合服務。展望未來，何俊炘表示，集團正積極推動新一代安全數位身分認證方案，致力打造可信賴的行動數位身分認證生態系統，開創行動身分識別新紀元。