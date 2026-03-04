工研院與英國TITAN、JOINER簽署MOU 強化台灣6G關鍵技術影響力

世界行動通訊大會（MWC） 在巴塞隆納迎來20周年，聚焦人工智慧（AI）與行動通訊融合。經濟部產業技術司成果前進國際，由工研院展示地面與衛星通訊、AI網路與通感融合等技術，今年工研院更宣布與英國國家級電信樞紐TITAN、未來通訊研究中心JOINER策略合作，展開台英共同推動技術研發、場域驗證與人才交流，強化台灣在全球6G標準與關鍵技術布局的影響力。

工研院今年分別與英國兩大國家級6G研究計畫TITAN與JOINER簽署合作備忘錄（MOU），扮演台英技術整合與驗證關鍵橋梁。TITAN由劍橋大學領軍，投入光通訊、無線與衛星前瞻技術；JOINER由布里斯托大學主導，串聯英國、愛爾蘭約15個研究機構，建構開放實驗網。未來工研院將整合O-RAN、AI網路、通感融合與衛星通訊成果，與英方共同研發與跨國驗證。

工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安表示，6G正朝地面與衛星整合連網、通訊結合感測與運算兩大方向發展。工研院長期投入非地面網路（NTN）與次世代通訊研發，已與歐洲太空總署（ESA）、聯發科、Airbus、Eutelsat OneWeb、Sharp等國際夥伴完成驗證，累積從關鍵元件到系統整合能量。此次台英合作更象徵由研發邁向國際驗證與生態系布局，將強化台灣參與6G標準、銜接全球供應鏈並加速產業落地。

TITAN計畫主持人Harald Haas 表示，TITAN與工研院之間的合作，代表著朝向地面與非地面網路無縫整合邁出了重要一步。透過結合光無線通訊平台與先進的射頻（RF）及衛星技術，正在為6G連結奠定基礎。工研院在O-RAN領域的成果，是打造端到端開放網路的重要拼圖，期待雙方合作加速實現整合且智慧的6G願景，並推動技術應用於6G基地台X-haul與固定無線接取等多種應用情境之中。

英國JOINER計畫經理Constantinos Vrontos表示，JOINER不僅是一個平台，更是推動未來通訊發展的重要催化力量。該計畫橫跨英國與愛爾蘭，以國際規模運作，整合多個世界級卓越研究中心與國家級實驗設施，包括國家頻譜設施、非地面網路模擬設施以及人工智慧加速設施，支援6G及更長遠次世代技術的大膽實驗與驗證。

透過突破傳統單一實驗室測試與在地化測試場域的限制，Constantinos Vrontos表示，JOINER提供具彈性且可擴展的大規模實驗環境，加速研究合作、技術驗證、快速原型開發以及技術成熟度提升。該平台進一步促進前瞻構想轉化為實際應用成果與智慧財產，同時培育新一代通訊工程人才與領導者，使其具備形塑未來網路所需的專業知識、實務經驗與前瞻視野。