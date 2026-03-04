快訊

工研院與英國TITAN、JOINER簽署MOU 強化台灣6G關鍵技術影響力

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
在經濟部產業技術司的見證下，工研院於世界行動通訊大會（MWC 2026）與英國國家級電信樞紐TITAN簽署6G策略合作備忘錄（MOU）。圖左起為英國TITAN計畫主持人Harald Haas教授、英國科學、創新與科技部（Department for Science, Innovation and Technology；DSIT）Digital Infrastructure Director Kevin Adams OBE、經濟部產業技術司科長陳曼蝶、工研院資通所所長丁邦安。圖／工研院提供
在經濟部產業技術司的見證下，工研院於世界行動通訊大會（MWC 2026）與英國國家級電信樞紐TITAN簽署6G策略合作備忘錄（MOU）。圖左起為英國TITAN計畫主持人Harald Haas教授、英國科學、創新與科技部（Department for Science, Innovation and Technology；DSIT）Digital Infrastructure Director Kevin Adams OBE、經濟部產業技術司科長陳曼蝶、工研院資通所所長丁邦安。圖／工研院提供

世界行動通訊大會（MWC） 在巴塞隆納迎來20周年，聚焦人工智慧（AI）與行動通訊融合。經濟部產業技術司成果前進國際，由工研院展示地面與衛星通訊、AI網路與通感融合等技術，今年工研院更宣布與英國國家級電信樞紐TITAN、未來通訊研究中心JOINER策略合作，展開台英共同推動技術研發、場域驗證與人才交流，強化台灣在全球6G標準與關鍵技術布局的影響力。

工研院今年分別與英國兩大國家級6G研究計畫TITAN與JOINER簽署合作備忘錄（MOU），扮演台英技術整合與驗證關鍵橋梁。TITAN由劍橋大學領軍，投入光通訊、無線與衛星前瞻技術；JOINER由布里斯托大學主導，串聯英國、愛爾蘭約15個研究機構，建構開放實驗網。未來工研院將整合O-RAN、AI網路、通感融合與衛星通訊成果，與英方共同研發與跨國驗證。

工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安表示，6G正朝地面與衛星整合連網、通訊結合感測與運算兩大方向發展。工研院長期投入非地面網路（NTN）與次世代通訊研發，已與歐洲太空總署（ESA）、聯發科、Airbus、Eutelsat OneWeb、Sharp等國際夥伴完成驗證，累積從關鍵元件到系統整合能量。此次台英合作更象徵由研發邁向國際驗證與生態系布局，將強化台灣參與6G標準、銜接全球供應鏈並加速產業落地。

TITAN計畫主持人Harald Haas 表示，TITAN與工研院之間的合作，代表著朝向地面與非地面網路無縫整合邁出了重要一步。透過結合光無線通訊平台與先進的射頻（RF）及衛星技術，正在為6G連結奠定基礎。工研院在O-RAN領域的成果，是打造端到端開放網路的重要拼圖，期待雙方合作加速實現整合且智慧的6G願景，並推動技術應用於6G基地台X-haul與固定無線接取等多種應用情境之中。

英國JOINER計畫經理Constantinos Vrontos表示，JOINER不僅是一個平台，更是推動未來通訊發展的重要催化力量。該計畫橫跨英國與愛爾蘭，以國際規模運作，整合多個世界級卓越研究中心與國家級實驗設施，包括國家頻譜設施、非地面網路模擬設施以及人工智慧加速設施，支援6G及更長遠次世代技術的大膽實驗與驗證。

透過突破傳統單一實驗室測試與在地化測試場域的限制，Constantinos Vrontos表示，JOINER提供具彈性且可擴展的大規模實驗環境，加速研究合作、技術驗證、快速原型開發以及技術成熟度提升。該平台進一步促進前瞻構想轉化為實際應用成果與智慧財產，同時培育新一代通訊工程人才與領導者，使其具備形塑未來網路所需的專業知識、實務經驗與前瞻視野。

相關新聞

記憶體狂漲、客戶「邊罵邊下單」！研華DDR4新增南亞科、華邦電供應商

記憶體缺貨衝擊工業市場，工業電腦大廠研華科技（2395）指出，已經跟南亞科（2408）及華邦電（2344）等台廠接洽供貨DDR4記憶體，同時也加速讓產品設計從DDR4轉到DDR5，而由於記憶體翻倍上漲，客戶都是「邊罵邊下單」，更有超過4成客戶擔心下半年更貴，提前把下半年訂單於現在一次下完。

南亞科導入EUV製程開始練兵 透過與比利時電子合作、切入1D+

南亞科（2408）總經理李培瑛今日露口風，透露公司正與比利時微電子研究中心（imec）合作，開始研究導入極紫外光（EUV）製程的1D+製程，為布局AI伺服器及資料中心伺服器所需的DRAM產品預做準備。

AI、一般伺服器同步拉抬 南亞科總座李培瑛：DRAM漲勢今年恐無解

DRAM漲勢何時可獲紓解，南亞科技總經理李培瑛今（4）日在新春媒體春酒時受訪時表示，由於高寬頻記憶體（HBM）耗掉25%的標準型DDR5，且比重持續拉高，讓主要原廠挪移更多資源提高HBM產量，減少DDR4 DRAN產能，在AI伺服器和一般伺服器同步拉抬下，DDR4／DDR3缺貨今年恐怕無解，進而也影響DDR5供貨。他強調這波AI紅利已讓整個DRAM產業進入長期的結構性健康循環，今年要冀望價格回檔恐怕會落空。

三星S26系列強勢登台 銷售量喊年增一成以上

手機品牌大廠三星4日舉辦年度旗艦機新機Galaxy S26系列登台記者會，受到記憶體與半導體等零組件漲價影響，新機價格將前代調漲1,000至3,000元，但三星仍喊出銷售量年增至少10%、銷售額成長25%的目標，有望帶動台積電（2330）、晶技（3042）、大立光（3008）等供應鏈業績吃補。

太思科技與日本JCI簽署MOU 推展個人身分去識別化系統

太思科技4日宣布，於2026年世界通訊大會(MWC 2026)推出「個人身分去識別化系統dMID」並與日本通信公司JCI簽署合作意向書(MOU)，建立不依賴電話號碼的行動身分驗證機制，積極導入日本電信市場。

中東戰火 宏碁：當地員工皆位於未受影響的區域、業務仍維持正常

中東戰火延燒，輝達（NVIDIA）、Google等科技大廠宣布中東辦公室暫停運作，對此，宏碁（2353）4日回應，目前同仁皆位於未受影響的區域，或已採取居家辦公，在業務方面，整體運作仍維持正常。

