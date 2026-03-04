快訊

美防長證實潛艦擊沉伊朗驅逐艦 稱華府取得決定性勝利「伊朗完了」

太子案羈押9人全放了 核心幹部王昱棠不認罪500萬交保

伊朗轟炸土國！土耳其國防部證實已攔截飛彈 強硬警告：別讓衝突升級

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰火 宏碁：當地員工皆位於未受影響的區域、業務仍維持正常

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

中東戰火延燒，輝達（NVIDIA）、Google等科技大廠宣布中東辦公室暫停運作，對此，宏碁（2353）4日回應，目前同仁皆位於未受影響的區域，或已採取居家辦公，在業務方面，整體運作仍維持正常。

宏碁表示，宏碁正密切關注中東地區的衝突情勢，並評估對員工與營運可能帶來的影響。我們始終將員工的安全與福祉放在第一位，目前同仁皆位於未受影響的區域，或已採取居家辦公，並遵循當地政府提供的安全指引。

宏碁指出，在業務方面，整體運作仍維持正常。不過，當前情勢已造成部分空運與海運受阻，進而影響航線安排、運輸時程及貨運供給。團隊正與合作夥伴即時掌握最新發展，並會視需要彈性調整營運方式，以將任何潛在影響降到最低。

宏碁 中東 輝達 央行 居家辦公

延伸閱讀

中東戰火波及「航班中斷、機票價格暴漲」 泰旅遊業面臨挑戰

賴總統緊盯後續中東勢態 審慎評估對台灣經濟、民生影響

因應中東攻勢波及 輝達谷歌亞馬遜調整區域營運

因應中東局勢 外交部啟動應變機制、協助滯留國人分流離境

相關新聞

記憶體狂漲、客戶「邊罵邊下單」！研華DDR4新增南亞科、華邦電供應商

記憶體缺貨衝擊工業市場，工業電腦大廠研華科技（2395）指出，已經跟南亞科（2408）及華邦電（2344）等台廠接洽供貨DDR4記憶體，同時也加速讓產品設計從DDR4轉到DDR5，而由於記憶體翻倍上漲，客戶都是「邊罵邊下單」，更有超過4成客戶擔心下半年更貴，提前把下半年訂單於現在一次下完。

南亞科導入EUV製程開始練兵 透過與比利時電子合作、切入1D+

南亞科（2408）總經理李培瑛今日露口風，透露公司正與比利時微電子研究中心（imec）合作，開始研究導入極紫外光（EUV）製程的1D+製程，為布局AI伺服器及資料中心伺服器所需的DRAM產品預做準備。

AI、一般伺服器同步拉抬 南亞科總座李培瑛：DRAM漲勢今年恐無解

DRAM漲勢何時可獲紓解，南亞科技總經理李培瑛今（4）日在新春媒體春酒時受訪時表示，由於高寬頻記憶體（HBM）耗掉25%的標準型DDR5，且比重持續拉高，讓主要原廠挪移更多資源提高HBM產量，減少DDR4 DRAN產能，在AI伺服器和一般伺服器同步拉抬下，DDR4／DDR3缺貨今年恐怕無解，進而也影響DDR5供貨。他強調這波AI紅利已讓整個DRAM產業進入長期的結構性健康循環，今年要冀望價格回檔恐怕會落空。

三星S26系列強勢登台 銷售量喊年增一成以上

手機品牌大廠三星4日舉辦年度旗艦機新機Galaxy S26系列登台記者會，受到記憶體與半導體等零組件漲價影響，新機價格將前代調漲1,000至3,000元，但三星仍喊出銷售量年增至少10%、銷售額成長25%的目標，有望帶動台積電（2330）、晶技（3042）、大立光（3008）等供應鏈業績吃補。

太思科技與日本JCI簽署MOU 推展個人身分去識別化系統

太思科技4日宣布，於2026年世界通訊大會(MWC 2026)推出「個人身分去識別化系統dMID」並與日本通信公司JCI簽署合作意向書(MOU)，建立不依賴電話號碼的行動身分驗證機制，積極導入日本電信市場。

中東戰火 宏碁：當地員工皆位於未受影響的區域、業務仍維持正常

中東戰火延燒，輝達（NVIDIA）、Google等科技大廠宣布中東辦公室暫停運作，對此，宏碁（2353）4日回應，目前同仁皆位於未受影響的區域，或已採取居家辦公，在業務方面，整體運作仍維持正常。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。