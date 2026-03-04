中東戰火 宏碁：當地員工皆位於未受影響的區域、業務仍維持正常

中東戰火延燒，輝達（NVIDIA）、Google等科技大廠宣布中東辦公室暫停運作，對此，宏碁（2353）4日回應，目前同仁皆位於未受影響的區域，或已採取居家辦公，在業務方面，整體運作仍維持正常。

宏碁表示，宏碁正密切關注中東地區的衝突情勢，並評估對員工與營運可能帶來的影響。我們始終將員工的安全與福祉放在第一位，目前同仁皆位於未受影響的區域，或已採取居家辦公，並遵循當地政府提供的安全指引。

宏碁指出，在業務方面，整體運作仍維持正常。不過，當前情勢已造成部分空運與海運受阻，進而影響航線安排、運輸時程及貨運供給。團隊正與合作夥伴即時掌握最新發展，並會視需要彈性調整營運方式，以將任何潛在影響降到最低。