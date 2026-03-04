記憶體狂漲、客戶「邊罵邊下單」！研華DDR4新增南亞科、華邦電供應商

記憶體缺貨衝擊工業市場，工業電腦大廠研華科技（2395）指出，已經跟南亞科（2408）及華邦電（2344）等台廠接洽供貨DDR4記憶體，同時也加速讓產品設計從DDR4轉到DDR5，而由於記憶體翻倍上漲，客戶都是「邊罵邊下單」，更有超過4成客戶擔心下半年更貴，提前把下半年訂單於現在一次下完。

記憶體及CPU漲價衝擊電腦相關產業，業者對策各出奇招，強固電腦大廠神基（3005）認為DDR4進入超級缺貨周期，故已在2026年1月全面將產品從DDR4升級為DDR5，研華則目前產品線中50%仍用DDR4，另一半則用DDR5，但會擴大供貨來源確保交期，目前由於是配額供應，大概只能拿到訂單4~6成量。

在記憶體庫存上，神基與研華對策也不同，神基積極提高記憶體備貨量，預估現在庫存超過9億元，會以高庫存水位及移動平均成本作為這波供應鏈失衡對策，神基表示，由於神基是強固型電腦大廠，具採購話語權跟雄厚的財務底氣，故DDR5記憶體不怕買不到，但關鍵是價格，若有合理成本都會積極備料。

研華則是機動性反映記憶體成本報價，公司坦言2025年記憶體低價庫存已經去化的差不多，面對記憶體狂漲，研華從去年下半年就開始反映價格調漲，

目前產品線中50%仍用DDR4，另一半則用DDR5，研華表示，由於DDR4價格甚至已經比DDR5高，會加快新品設計導入DDR5，DDR4記憶體供貨因美日大廠將產能轉去做DDR5，故研華也新接觸兩家台廠，確保DDR4貨源。

「價格漲得太離譜！」共同總經理張家豪表示，記憶體供應商已經採用出貨日而不是下單日價格計費與配貨，DDR5目前供貨來源較為多元，故預期3~6個月內供貨相對無虞。

在價格方面，標準品跟單品產品每兩周報價機動性調整一次，大型重點客戶，報價採取開放策略，若記憶體價格與當初報價有價差，已經跟客戶談好，會有PPV （Purchase Price Variance）價格保障機制，跟客戶收取價差。

董事長劉克振表示，由於研華70~75%業務為品牌銷售，零售部分價格壓力較小，因為工業電腦類型客戶對價格敏感度較低。

隨記憶體大漲，部分工業系統產品報價也倍增，張家豪表示，許多客戶一開始強烈反彈並難以接受，業務團隊必須花費大量心力進行溝通與致歉；但由於醫療設備等工業應用領域，必須確保長期的穩定供貨，客戶最終為了能夠順利出貨，仍妥協接受漲價，近期「邊罵邊下單」成為產業的特殊現況。

市場也擔心研華首季業績比去年第4季度好，是否有超額下單疑慮，公司則相對不擔心假訂單風險，但觀察到客戶擔心記憶體交貨有配額問題，有提早下單現象。

研華舉例，過去下單到交貨常規是8周時間，但截至2月，手上未交訂單金額已超過11.3億美元，整體接單更高達7.72億美元，其中57%是上半年要出貨，換言之，43%客戶是6個月後才出貨，不只顯示接單狀況非常暢旺，也顯示客戶急於下長單確保供貨無虞。

相對同業提高記憶體備貨量，研華則相對保守，公司表示，過去已有因應漲價的備料，但目前記憶體的庫存已降至低水位，不會盲目建立過高庫存。張家豪強調，庫存管控是目前的重中之重，若持續建立庫存一旦反轉一定會燙到，只是多或少的問題，故研華庫存不會無限制拉高，避免未來市場需求一旦停滯或價格反轉下跌時，受到高價庫存的燙傷。