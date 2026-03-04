快訊

1月資通訊產品外銷接單倍增 年增率102%、創40年新高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

我國外銷接單主要貨品呈現全面擴張態勢。經濟部4日公布今年1月外銷訂單統計，資訊通信與電子產品成為兩大成長引擎，其中資訊通信產品受惠於雲端資料服務需求，年增率高達102%，增幅寫下近40年新高。

資訊通信產品1月接單金額達251.5億美元，較上年同月翻倍成長102.0%，增幅為1986年12月以來新高。經濟部指出，成長主因在於人工智慧應用快速擴展，以及雲端資料服務需求強勁，帶動伺服器、網通產品等接單成長。若觀察接單地區，以接自美國增加53.5億美元、東協增加28.4億美元較多。

電子產品則以325.9億美元穩居接單金額首位，年增78.6%，增幅寫下2000年10月以來最高。經濟部表示，主要受惠於人工智慧、高效能運算等需求不墜，推升IC製造、晶片通路、記憶體、IC設計、印刷電路板、封測等訂單增加。接單地區以美國增加47.9億美元、中國大陸及香港增加42.5億美元最為顯著。光學器材則是18.9億美元，年增18.6%。

在傳產方面，表現最亮眼的是機械產品，1月接單21.5億美元，年增40.6%，增幅為2021年7月以來最高。經濟部分析，主因半導體業者積極擴充產能，帶動半導體設備訂單成長，加上自動化設備需求熱絡。接單來源以美國、中國大陸及香港、東協增加較多。

其餘像是基本金屬製品19.4億美元，年增8.8%；塑橡膠製品15.0億美元，年增13.9%，化學品13.5億美元，年增10.4%；三大接單貨品年增率皆由正轉負。從訂單構成比來看，1月份電子產品占比達42.4%，資訊通信產品占32.7%，兩大科技類貨品合計占比已達75.1%。

經濟部統計處處長黃偉傑表示，雖然傳產接單轉正，但目前仍不敢斷言全面「回春」。他指出，主因是去年基期較低且受農曆春節落點影響，基期與季節因素干擾仍大，儘管半導體設備動能明確，但傳產是否真正回溫，仍須待1、2月數據合併觀察後，產業方向才會更明確。

