南亞科導入EUV製程開始練兵 透過與比利時電子合作、切入1D+
南亞科（2408）總經理李培瑛今日露口風，透露公司正與比利時微電子研究中心（imec）合作，開始研究導入極紫外光（EUV）製程的1D+製程，為布局AI伺服器及資料中心伺服器所需的DRAM產品預做準備。
李培瑛表示，位在5A廠旁、規畫未來採用EUV製程的專屬工廠已經開始動工興建，目前也由研發單位開始練兵，將採用1D+製程，生產高密度AI伺服器用及邊緣AI所需的高DRAM產品。
李培瑛強調，南亞科從2015年決定自主研發後，專利數快速攀升，去年專利數已達8655件，排名僅次台積電、友達和鴻海，排第四位。但和前三名公司相比，南亞科員工僅幾千人，和前三倍均數萬人相比，已屬有很好的研發表現。
李培瑛說，南亞科目前是台灣唯一能提供包括DDR5、LPDDR4及DDR4和DDR3 DRAM的記憶體，產品多元且具彈性，預料隨著邊緣AI應用更廣泛，南亞科將成為AI DRAM關鍵供應商。
南亞科因連續二年虧損沒有配發股利，去年受惠AI帶動缺貨漲價，全年轉虧為盈，稅後純益66.03億元，每股純益2.13元；董事會今日決議擬每股配發現金股利1.5元。
