AI、一般伺服器同步拉抬 南亞科總座李培瑛：DRAM漲勢今年恐無解

DRAM漲勢何時可獲紓解，南亞科技總經理李培瑛今（4）日在新春媒體春酒時受訪時表示，由於高寬頻記憶體（HBM）耗掉25%的標準型DDR5，且比重持續拉高，讓主要原廠挪移更多資源提高HBM產量，減少DDR4 DRAN產能，在AI伺服器和一般伺服器同步拉抬下，DDR4／DDR3缺貨今年恐怕無解，進而也影響DDR5供貨。他強調這波AI紅利已讓整個DRAM產業進入長期的結構性健康循環，今年要冀望價格回檔恐怕會落空。

李培瑛指出，DRAM缺貨情況比預期還嚴重，因此第2季合約價格會有很大漲幅。不過因個別客戶條件不同，他不便透露漲幅。但李培瑛坦承，採每月調整DRAM價格的客戶，確實比原預估漲幅還高。

稍早李培瑛在法說會表示，首季合約價漲幅一成多，不過南亞科結算2月合併營收156.07億元，月增1.94%，年增更高達586.71%；累計前二月合併營收309.17億元，年增597.10%。同創單月及歷史同期新高。

李培瑛說，DRAM 是所有電子產品「智慧化」的關鍵，隨著AI技術從雲端訓練邁向終端推理，對大頻寬、高密度與高速 DRAM 的需求呈現爆發性成長，是這次DRAM漲勢兇猛主要關鍵。

首季價格漲幅超乎預期，李培瑛也預告第二季合約價格漲幅會更高於第1季，要到第3季及第4季漲幅才會收斂。

從李培瑛的談話，也印證DRAM缺貨問題今年無解。他並強調，南亞科如果要讓今年產能全部銷售一空，非常容易，不過公司的策略是要保持都有短中長期合作的彈性策略，維持各客戶緊密的合作。

他強調，目前供需狀態對記憶體供應商而言「相當好」，產業已脫離過去劇烈波動的陰霾，走向更理性的發展。

李培瑛指出，AI伺服器所使用的DRAM佔比正快速攀升，由前年的4%成長至去年的7%，未來可望突破10% 。隨著AI推理應用擴散至終端裝置（Edge AI），DRAM需求將不再侷限於伺服器，展現出更廣泛的市場潛力。

南亞科已決定加速新廠推進速度，預估林口5A廠整個投資金額逾3000億元，其中300多億元用於主體廠房、300多億元用於機電和無塵室和水電氣等管道；設備投資金額高達1000多億元。5A廠預定2027年開始裝機，下半年小量生產，2028年達到每月2萬多片量產規模。他並強調，以現今HBM一年用量，幾乎是整個美光的產量，更是南亞科的十倍之多，預料南亞科新廠量產，對紓解DRAM短缺，影響有限。

為支應新廠擴建，南亞科規畫今年資本支出520億元，由今年淨現金流入非常可觀，加上目前手上現金充裕，預料可支應新廠、新製程和新產品龐大的現金支出，並為公司未來挹注可觀收益。