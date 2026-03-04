快訊

預先布局6G 中華電信攜愛立信合作5G-A與AI智慧網路

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

雖然下一代行動通訊技術6G預計於2030年才會正式商用，但全球電信業者已經開始預作準備。台灣電信龍頭中華電信（2412）宣布，攜手全球電信技術領導廠商愛立信，於2026年世界行動通訊大會（MWC）簽署「2026 5G-Advanced、Pre-6G與AI智慧網路合作備忘錄」，宣布雙方將持續深化次世代通訊技術合作，聚焦於加速 5G-Advanced 市場商用化、實現 AI-RAN智慧網路以提升網路智慧化與自動化，並為邁向6G演進奠定關鍵基礎。

中華電信總經理林榮賜率領多位主管親征MWC 2026，並於愛立信展區見證MOU簽約儀式。本次合作雙方將聚焦推動5G-Advanced差異化服務，透過導入L4S（低延遲、低損耗、可擴展吞吐量）及URLLC（超可靠低延遲通訊）等先進技術，確保不同應用場景中的延遲敏感型服務，例如雲端遊戲及擴增實境/虛擬實境(AR/VR)等，皆能享有穩定且順暢的使用體驗。

針對AI智慧網路的發展，中華電信強調，將透過愛立信智慧自動化平台（EIAP）及其rApps生態系統，實現自動化網路營運並朝向自治網路演進。此外，雙方亦將運用AI技術優化網路表現，在維持服務品質的前提下，進一步強化頻譜與能源效率，不僅滿足Beyond 5G時代的嚴格需求，更往實現綠色電信願景更進一步。

中華電信與愛立信也合作奠定邁向6G演進的重要里程碑，中華電信與愛立信於2026年台北101跨年晚會，首次在台灣商用網路部署三頻分頻雙工大規模陣列天線技術（FDD Massive MIMO），面對跨年夜瞬間暴增的數據流量，成功達成整體網路容量提升3倍的卓越表現。此一部署不僅驗證了先進技術在高負載情境下的穩定性，更被視為未來6G網路發展的關鍵技術基石。雙方亦將持續深化Pre-6G的策略合作，攜手探索「Beyond Connectivity」的新型6G應用，布局6G關鍵基礎。

林榮賜表示，中華電信秉持數位韌性、智慧驅動、永續未來三大策略主軸，積極推動5G並拓展Pre-6G業務，連續八年獲得SPEEDTEST®的國際認證，這是對我們團隊持續努力的最大肯定。同時，透過與愛立信深化合作，共同探索5G-Advanced與AI-RAN等前瞻技術，不僅能為用戶帶來更優質的服務體驗，更為6G網路架構奠定關鍵基礎，加速邁向6G x AI的新時代。

愛立信東北亞區總裁兼資深副總裁藍尚立（Chafic Nassif）表示，愛立信致力於協助電信商打造創新且智慧的行動網路，透過AI與可程式化技術釋放5G的完整價值。中華電信一直是我們在全球重要的策略合作夥伴，我們很高興今年再次簽署MoU，進一步深化雙方在差異化連接、AI-RAN等關鍵領域的合作，不僅助力中華電信打造更智慧、自主的行動網路，也為台灣邁向6G發展奠定關鍵基石，推動產業與社會邁向全面數位化。

雙方合作備忘錄於2026年3月4日在世界行動通訊大會由中華電信網路技術分公司副總經理黃國基與台灣愛立信總經理周大企代表簽署，並由中華電信總經理林榮賜與愛立信東北亞區總裁兼資深副總裁藍尚立（Chafic Nassif）進行見證。

記憶體狂漲、客戶「邊罵邊下單」！研華DDR4新增南亞科、華邦電供應商

記憶體缺貨衝擊工業市場，工業電腦大廠研華科技（2395）指出，已經跟南亞科（2408）及華邦電（2344）等台廠接洽供貨DDR4記憶體，同時也加速讓產品設計從DDR4轉到DDR5，而由於記憶體翻倍上漲，客戶都是「邊罵邊下單」，更有超過4成客戶擔心下半年更貴，提前把下半年訂單於現在一次下完。

南亞科導入EUV製程開始練兵 透過與比利時電子合作、切入1D+

南亞科（2408）總經理李培瑛今日露口風，透露公司正與比利時微電子研究中心（imec）合作，開始研究導入極紫外光（EUV）製程的1D+製程，為布局AI伺服器及資料中心伺服器所需的DRAM產品預做準備。

AI、一般伺服器同步拉抬 南亞科總座李培瑛：DRAM漲勢今年恐無解

DRAM漲勢何時可獲紓解，南亞科技總經理李培瑛今（4）日在新春媒體春酒時受訪時表示，由於高寬頻記憶體（HBM）耗掉25%的標準型DDR5，且比重持續拉高，讓主要原廠挪移更多資源提高HBM產量，減少DDR4 DRAN產能，在AI伺服器和一般伺服器同步拉抬下，DDR4／DDR3缺貨今年恐怕無解，進而也影響DDR5供貨。他強調這波AI紅利已讓整個DRAM產業進入長期的結構性健康循環，今年要冀望價格回檔恐怕會落空。

三星S26系列強勢登台 銷售量喊年增一成以上

手機品牌大廠三星4日舉辦年度旗艦機新機Galaxy S26系列登台記者會，受到記憶體與半導體等零組件漲價影響，新機價格將前代調漲1,000至3,000元，但三星仍喊出銷售量年增至少10%、銷售額成長25%的目標，有望帶動台積電（2330）、晶技（3042）、大立光（3008）等供應鏈業績吃補。

遠傳攜手微軟登上MWC 總座井琪分享「遠傳智靈」實現AI驅動維運韌性

世界行動通訊大會（MWC 2026）於本周在西班牙巴塞隆納盛大登場，遠傳電信（4904）總座井琪親率團隊參與盛事，更受邀與微軟、西班牙電信高層同台對談，交流AI如何在真實場景重塑網路營運，達成自動化部署並提升韌性，加速全球電信營運商轉型，更大方分享遠傳全面導入AI與應用心得，包含結合微軟Copilot推動員工賦能的實戰經驗與管理心法。

高階半導體檢測設備供應商倍利科預計月底轉上市 雙技術核心推升營運

以AI演算法為核心的高階半導體檢測設備供應商倍利科（7822）預計本月底轉上市，受惠半導體先進製程與封裝需求的爆發性成長，公司以「AI演算法」與「高階光學檢量測」雙引擎為技術核心，推升了營運持續向上。倍利科去年營收20.75億元，年增187.82%，目標2026年營收維持雙位數成長動能、再創新高。

