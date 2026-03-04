預先布局6G 中華電信攜愛立信合作5G-A與AI智慧網路

雖然下一代行動通訊技術6G預計於2030年才會正式商用，但全球電信業者已經開始預作準備。台灣電信龍頭中華電信（2412）宣布，攜手全球電信技術領導廠商愛立信，於2026年世界行動通訊大會（MWC）簽署「2026 5G-Advanced、Pre-6G與AI智慧網路合作備忘錄」，宣布雙方將持續深化次世代通訊技術合作，聚焦於加速 5G-Advanced 市場商用化、實現 AI-RAN智慧網路以提升網路智慧化與自動化，並為邁向6G演進奠定關鍵基礎。

中華電信總經理林榮賜率領多位主管親征MWC 2026，並於愛立信展區見證MOU簽約儀式。本次合作雙方將聚焦推動5G-Advanced差異化服務，透過導入L4S（低延遲、低損耗、可擴展吞吐量）及URLLC（超可靠低延遲通訊）等先進技術，確保不同應用場景中的延遲敏感型服務，例如雲端遊戲及擴增實境/虛擬實境(AR/VR)等，皆能享有穩定且順暢的使用體驗。

針對AI智慧網路的發展，中華電信強調，將透過愛立信智慧自動化平台（EIAP）及其rApps生態系統，實現自動化網路營運並朝向自治網路演進。此外，雙方亦將運用AI技術優化網路表現，在維持服務品質的前提下，進一步強化頻譜與能源效率，不僅滿足Beyond 5G時代的嚴格需求，更往實現綠色電信願景更進一步。

中華電信與愛立信也合作奠定邁向6G演進的重要里程碑，中華電信與愛立信於2026年台北101跨年晚會，首次在台灣商用網路部署三頻分頻雙工大規模陣列天線技術（FDD Massive MIMO），面對跨年夜瞬間暴增的數據流量，成功達成整體網路容量提升3倍的卓越表現。此一部署不僅驗證了先進技術在高負載情境下的穩定性，更被視為未來6G網路發展的關鍵技術基石。雙方亦將持續深化Pre-6G的策略合作，攜手探索「Beyond Connectivity」的新型6G應用，布局6G關鍵基礎。

林榮賜表示，中華電信秉持數位韌性、智慧驅動、永續未來三大策略主軸，積極推動5G並拓展Pre-6G業務，連續八年獲得SPEEDTEST®的國際認證，這是對我們團隊持續努力的最大肯定。同時，透過與愛立信深化合作，共同探索5G-Advanced與AI-RAN等前瞻技術，不僅能為用戶帶來更優質的服務體驗，更為6G網路架構奠定關鍵基礎，加速邁向6G x AI的新時代。

愛立信東北亞區總裁兼資深副總裁藍尚立（Chafic Nassif）表示，愛立信致力於協助電信商打造創新且智慧的行動網路，透過AI與可程式化技術釋放5G的完整價值。中華電信一直是我們在全球重要的策略合作夥伴，我們很高興今年再次簽署MoU，進一步深化雙方在差異化連接、AI-RAN等關鍵領域的合作，不僅助力中華電信打造更智慧、自主的行動網路，也為台灣邁向6G發展奠定關鍵基石，推動產業與社會邁向全面數位化。

雙方合作備忘錄於2026年3月4日在世界行動通訊大會由中華電信網路技術分公司副總經理黃國基與台灣愛立信總經理周大企代表簽署，並由中華電信總經理林榮賜與愛立信東北亞區總裁兼資深副總裁藍尚立（Chafic Nassif）進行見證。