三星S26系列強勢登台 銷售量喊年增一成以上

手機品牌大廠三星4日舉辦年度旗艦機新機Galaxy S26系列登台記者會，受到記憶體與半導體等零組件漲價影響，新機價格將前代調漲1,000至3,000元，但三星仍喊出銷售量年增至少10%、銷售額成長25%的目標，有望帶動台積電（2330）、晶技（3042）、大立光（3008）等供應鏈業績吃補。

台灣三星行動通訊事業部總經理陳啟蒙受訪時指出，儘管今年受到記憶體、半導體等零組件漲價影響，帶來許多新的變數，但因為三星具備完整的上、下游供應鏈，加上新機功能強大，因此仍有信心在台灣市場繳出亮眼的成績單。

據悉，依照記憶體容量不同，三星最高階機種S26 Ultra的台灣售價約4萬4,900元至5萬9,900元；S26+售價3萬7,900元至4萬3,900元；S26約為3萬900元至3萬6,900元，整體而言，本次新機售價大約比前一代上漲1,000元到3,000元左右。

陳啟蒙進一步指出，台灣三星定價策略是跟著全球市場連動，但因匯率影響，各國反映成本不一，而台灣三星將會有效利用在台資源與優惠，盡全力讓消費者感受到誠意。

Galaxy S26系列為全球首款具備防窺功能的智慧手機，同時AI功能也較前代全面進化，處理器共分為三星自家開發與高通二種版本；其中，台灣市場則全面引進由台積電以3奈米製程代工操刀的高通處理器版本。

三星此次新品發布會被定位為「AI時代的進階里程碑」，共有S26、S26 +與S26 Ultra三款機型，全系列相機模組採全新透明環境島設計，透過微晶體光線反射效果，襯托旗艦機的尊爵感，並且首度導入eSIM功能，同時實體雙SIM卡槽，並有白、藍、黑、紫等四色選擇。

針對台灣今年手機市場展望，陳啟蒙認為，全球手機產業都正在面臨記憶體漲價風暴，估計多數品牌漲價幅度大多落在新台幣3,000至4,000元；去年台灣手機市場的主要成長動能來自於600美元以上的價格帶，今年仍將延續此一趨勢，整體台灣市場銷售量約有5%的年減幅度，市場銷售額則逆勢成長5%，而三星在台灣市場的表現則將優於平均值之上。