快訊

史上首次！以軍F-35戰機擊落伊朗俄製戰機 德黑蘭爆空對空戰鬥

「台灣殷雄」陳偉殷回來了 傳奇左投加入情蒐團隊備戰世界棒球經典賽

聽新聞
0:00 / 0:00

三星S26系列強勢登台 銷售量喊年增一成以上

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
三星S26系列共四款顏色可供選擇。台灣三星／提供
三星S26系列共四款顏色可供選擇。台灣三星／提供

手機品牌大廠三星4日舉辦年度旗艦機新機Galaxy S26系列登台記者會，受到記憶體與半導體等零組件漲價影響，新機價格將前代調漲1,000至3,000元，但三星仍喊出銷售量年增至少10%、銷售額成長25%的目標，有望帶動台積電（2330）、晶技（3042）、大立光（3008）等供應鏈業績吃補。

台灣三星行動通訊事業部總經理陳啟蒙受訪時指出，儘管今年受到記憶體、半導體等零組件漲價影響，帶來許多新的變數，但因為三星具備完整的上、下游供應鏈，加上新機功能強大，因此仍有信心在台灣市場繳出亮眼的成績單。

據悉，依照記憶體容量不同，三星最高階機種S26 Ultra的台灣售價約4萬4,900元至5萬9,900元；S26+售價3萬7,900元至4萬3,900元；S26約為3萬900元至3萬6,900元，整體而言，本次新機售價大約比前一代上漲1,000元到3,000元左右。

陳啟蒙進一步指出，台灣三星定價策略是跟著全球市場連動，但因匯率影響，各國反映成本不一，而台灣三星將會有效利用在台資源與優惠，盡全力讓消費者感受到誠意。

Galaxy S26系列為全球首款具備防窺功能的智慧手機，同時AI功能也較前代全面進化，處理器共分為三星自家開發與高通二種版本；其中，台灣市場則全面引進由台積電以3奈米製程代工操刀的高通處理器版本。

三星此次新品發布會被定位為「AI時代的進階里程碑」，共有S26、S26 +與S26 Ultra三款機型，全系列相機模組採全新透明環境島設計，透過微晶體光線反射效果，襯托旗艦機的尊爵感，並且首度導入eSIM功能，同時實體雙SIM卡槽，並有白、藍、黑、紫等四色選擇。

針對台灣今年手機市場展望，陳啟蒙認為，全球手機產業都正在面臨記憶體漲價風暴，估計多數品牌漲價幅度大多落在新台幣3,000至4,000元；去年台灣手機市場的主要成長動能來自於600美元以上的價格帶，今年仍將延續此一趨勢，整體台灣市場銷售量約有5%的年減幅度，市場銷售額則逆勢成長5%，而三星在台灣市場的表現則將優於平均值之上。

三星 台積電 記憶體 大立光

延伸閱讀

神腦啟動三星S26預購活動 重磅祭出雙重尊榮優惠

三星新機來了！台積大贏家 大立光、晶技等供應鏈同樂

相關新聞

記憶體狂漲、客戶「邊罵邊下單」！研華DDR4新增南亞科、華邦電供應商

記憶體缺貨衝擊工業市場，工業電腦大廠研華科技（2395）指出，已經跟南亞科（2408）及華邦電（2344）等台廠接洽供貨DDR4記憶體，同時也加速讓產品設計從DDR4轉到DDR5，而由於記憶體翻倍上漲，客戶都是「邊罵邊下單」，更有超過4成客戶擔心下半年更貴，提前把下半年訂單於現在一次下完。

南亞科導入EUV製程開始練兵 透過與比利時電子合作、切入1D+

南亞科（2408）總經理李培瑛今日露口風，透露公司正與比利時微電子研究中心（imec）合作，開始研究導入極紫外光（EUV）製程的1D+製程，為布局AI伺服器及資料中心伺服器所需的DRAM產品預做準備。

AI、一般伺服器同步拉抬 南亞科總座李培瑛：DRAM漲勢今年恐無解

DRAM漲勢何時可獲紓解，南亞科技總經理李培瑛今（4）日在新春媒體春酒時受訪時表示，由於高寬頻記憶體（HBM）耗掉25%的標準型DDR5，且比重持續拉高，讓主要原廠挪移更多資源提高HBM產量，減少DDR4 DRAN產能，在AI伺服器和一般伺服器同步拉抬下，DDR4／DDR3缺貨今年恐怕無解，進而也影響DDR5供貨。他強調這波AI紅利已讓整個DRAM產業進入長期的結構性健康循環，今年要冀望價格回檔恐怕會落空。

三星S26系列強勢登台 銷售量喊年增一成以上

手機品牌大廠三星4日舉辦年度旗艦機新機Galaxy S26系列登台記者會，受到記憶體與半導體等零組件漲價影響，新機價格將前代調漲1,000至3,000元，但三星仍喊出銷售量年增至少10%、銷售額成長25%的目標，有望帶動台積電（2330）、晶技（3042）、大立光（3008）等供應鏈業績吃補。

遠傳攜手微軟登上MWC 總座井琪分享「遠傳智靈」實現AI驅動維運韌性

世界行動通訊大會（MWC 2026）於本周在西班牙巴塞隆納盛大登場，遠傳電信（4904）總座井琪親率團隊參與盛事，更受邀與微軟、西班牙電信高層同台對談，交流AI如何在真實場景重塑網路營運，達成自動化部署並提升韌性，加速全球電信營運商轉型，更大方分享遠傳全面導入AI與應用心得，包含結合微軟Copilot推動員工賦能的實戰經驗與管理心法。

高階半導體檢測設備供應商倍利科預計月底轉上市 雙技術核心推升營運

以AI演算法為核心的高階半導體檢測設備供應商倍利科（7822）預計本月底轉上市，受惠半導體先進製程與封裝需求的爆發性成長，公司以「AI演算法」與「高階光學檢量測」雙引擎為技術核心，推升了營運持續向上。倍利科去年營收20.75億元，年增187.82%，目標2026年營收維持雙位數成長動能、再創新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。