遠傳攜手微軟登上MWC 總座井琪分享「遠傳智靈」實現AI驅動維運韌性

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
遠傳總座井琪（中）應微軟邀請，於MWC 2026與微軟企業副總裁Kevin Shatzkamer（右）、西班牙電信（Telefónica）總監Juan Jose Marfil（左）同台對談，分享遠傳全面導入AI與應用心得。遠傳／提供
世界行動通訊大會（MWC 2026）於本周在西班牙巴塞隆納盛大登場，遠傳電信（4904）總座井琪親率團隊參與盛事，更受邀與微軟、西班牙電信高層同台對談，交流AI如何在真實場景重塑網路營運，達成自動化部署並提升韌性，加速全球電信營運商轉型，更大方分享遠傳全面導入AI與應用心得，包含結合微軟Copilot推動員工賦能的實戰經驗與管理心法。

受到中東局勢影響航班行程，也影響井琪親率團隊參與MWC行程，遠傳強調，團隊仍即時應變、連夜改換航線訂位，分成三路、順利於開展前抵達。

遠傳採用微軟Azure的生成式AI與AI代理（Agentic AI）技術，自主開發「遠傳智靈」，大幅提高網路與IT維運自動化，同時導入零錯誤方法論，優化作業流程、加強維運韌性，相關成果也受邀在MWC 2026微軟展區亮相。

開展首日，井琪受邀與微軟客戶體驗事業群企業副總裁Kevin Shatzkamer、西班牙電信（Telefónica）網路/IT與電視業務總監Juan Jose Marfil同台對談，井琪分享AI賦能員工領導心法。

井琪表示，遠傳與微軟是長期的戰略合作夥伴，遠傳很早即洞察導入AI的先行者優勢，積極引進並廣泛應用微軟Copilot推動員工賦能、在組織內播下AI的種子，如今已逐步開花結果。AI的價值不僅是財務收益，更關鍵的是解決問題、創造全新價值，例如透過結合生成式AI，得以更完整保存並傳承網路部門資深同仁的寶貴經驗，進一步強化網路穩定性；同時也藉由AI提升員工生產力，促進工作與生活平衡，落實「我們投資的不是AI，而是員工」的核心理念。

井琪表示，導入AI的目的並非取代員工，而是協助員工發揮更大價值；AI無法承擔責任，唯有「人」才能當責。遠傳自主開發的「遠傳智靈（FET Intelligent Angel）」AI平台，扮演的角色正是能與員工協作的數位助理（Angel），而非代理（Agent）。透過AI「內服外用」，「遠傳智靈」已於2025年開始導入企業客戶，今年將加速拓展應用版圖、全面推向市場。遠傳結合自身AI落地的實戰經驗，攜手企業夥伴快速啟動AI轉型，共同搶占AI黃金成長期。

微軟客戶體驗事業群企業副總裁Kevin Shatzkamer表示，遠傳已展現領先的電信營運商如何運用AI升級網路營運，從被動化為主動出擊、並結合AI代理邁向自主決策。很高興能在微軟展區展示遠傳的應用，證明由AI驅動的營運能力，改變的不僅是在網路維運層面，更將大幅提升營運韌性、規模化能力與競爭差異化的優勢。

現在全球領先的電信營運商正透過結合生成式AI與AI代理技術，邁向網路營運架構升級。遠傳運用微軟網路營運代理（NOA，Network Operations Agent）架構，推動網路從自動化邁向自主化，提升網路韌性與服務品質，同時降低營運複雜度與人力負擔。遠傳也運用NOA架構，透過在網路維運中心（NOC）與管理流程中導入代理式AI，推動網路營運模式由被動式故障排除，轉型為具備預測能力，並在可控範圍內實現自主決策。

目前遠傳網路維運中心近60%的維運作業已由AI輔助，每月執行約10,500項維運任務，包括事件摘要、工單自動結案、網路檢查、及主動語音警告。AI代理每月支援近7,000筆營運查詢，平均回應時間為16秒，多數維運作業能在1分鐘內完成。不僅提升營運效率，更大幅降低人為錯誤機率、加快復原時間，讓專業工程團隊能專注於更高價值的工作。

此外，遠傳從解決營運痛點出發，將「遠傳智靈」投入IT維運與打詐，已展現具體成效。隨著資訊設備與服務規模持續擴大，IT維運團隊面對的挑戰日益嚴峻，每天需處理數千封服務狀態郵件，分析超過50種日誌類型、高達6億筆以上的系統日誌。因應此需求，遠傳打造模組化的「維運智靈」，可快速整合企業內外部資訊、精準定位問題，並依不同應用情境彈性擴充多個AI助手。透過AI輔助，事件分析與跨部門問題查詢時間由過去約2小時縮短至數分鐘，不僅有效降低30%至50%的人力成本，也顯著提升面對潛在威脅時的反應速度與應變能力。

詐騙手法日新月異，面對結合語音、簡訊與網路連結的複合式攻擊，傳統人工與規則式防護已無法即時應對。遠傳強調，將AI同時應用在語音與簡訊詐騙防制，「打詐智靈」透過 AI驅動的即時分析與端到端阻擋機制，主動偵測、即時辨識，打造可規模化的智慧防詐應用，整體詐騙偵測準確率可達95%，並可快速識別新興詐騙行為模式；透過生成式AI迅速因應不斷演變的詐騙手法，回應時間從過去的3天縮短至3分鐘，並在2小時內完成主動封鎖，實現更完善的防詐保護。

數位助理 MWC 西班牙

