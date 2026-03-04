宏碁AI新電腦上市 今年台灣業績拚持平

宏碁今天宣布多項新產品在台灣上市，包括人工智慧（AI）筆記型電腦、迷你超級電腦和平板電腦。由於記憶體等零組件成本上漲，宏碁今年以來已在台灣調漲價格，但市場需求仍有不確定性，可能影響銷量，將力拚今年台灣業績與去年持平。

宏碁表示，記憶體成本持續上揚，終端電腦產品價格需要反映成本，商用市場首當其衝，不少企業選擇延後換機週期。

標案市場受影響相對有限，宏碁指出，政府部門仍有預算須消化，但考量電腦單價上漲，可能減少採購數量因應。

宏碁也觀察到，自去年底以來出現硬碟供應短缺的問題，因為AI熱潮帶動資料中心對硬碟的需求量大增，難以完全滿足個人電腦（PC）產品相關需求。目前業者多半會調整硬碟規格配置，推測短缺問題不會持續太久。

宏碁新推出的旗艦輕薄AI筆電Acer Swift AI搭載IntelCore Ultra（系列3）處理器，整合全新Intel Arc顯示晶片，提升AI運算效率，具備即時字幕、圖像生成等AI功能。

宏碁同時擴展迷你超級電腦產品線，繼先前推出搭載NVIDIA晶片的GN100後，今天宣布商用AI工作站Veriton RA100在台灣發售，搭載AMD Ryzen AI Max+395處理器，可提供50 TOPS（每秒1兆次運算）的算力。