快訊

酒店幹部變太子集團特助！他領19萬月薪 只負責安排晚間娛樂活動

伊朗想談和？比特幣一度強漲逾5% 美股期指止血、美元反轉走跌

批修法嚴重背離憲法 卓榮泰宣布不副署黨產條例、中天條款等三法

聽新聞
0:00 / 0:00

宏碁AI新電腦上市 今年台灣業績拚持平

中央社／ 台北4日電
電腦品牌廠宏碁4日宣布，在台灣推出旗艦輕薄筆電Swift 16 AI，採用Intel新一代晶片架構，提升AI運算效率，並配備市面上尺寸最大的觸覺回饋觸控板。中央社
電腦品牌廠宏碁4日宣布，在台灣推出旗艦輕薄筆電Swift 16 AI，採用Intel新一代晶片架構，提升AI運算效率，並配備市面上尺寸最大的觸覺回饋觸控板。中央社

宏碁今天宣布多項新產品在台灣上市，包括人工智慧（AI）筆記型電腦、迷你超級電腦和平板電腦。由於記憶體等零組件成本上漲，宏碁今年以來已在台灣調漲價格，但市場需求仍有不確定性，可能影響銷量，將力拚今年台灣業績與去年持平。

宏碁表示，記憶體成本持續上揚，終端電腦產品價格需要反映成本，商用市場首當其衝，不少企業選擇延後換機週期。

標案市場受影響相對有限，宏碁指出，政府部門仍有預算須消化，但考量電腦單價上漲，可能減少採購數量因應。

宏碁也觀察到，自去年底以來出現硬碟供應短缺的問題，因為AI熱潮帶動資料中心對硬碟的需求量大增，難以完全滿足個人電腦（PC）產品相關需求。目前業者多半會調整硬碟規格配置，推測短缺問題不會持續太久。

宏碁新推出的旗艦輕薄AI筆電Acer Swift AI搭載IntelCore Ultra（系列3）處理器，整合全新Intel Arc顯示晶片，提升AI運算效率，具備即時字幕、圖像生成等AI功能。

宏碁同時擴展迷你超級電腦產品線，繼先前推出搭載NVIDIA晶片的GN100後，今天宣布商用AI工作站Veriton RA100在台灣發售，搭載AMD Ryzen AI Max+395處理器，可提供50 TOPS（每秒1兆次運算）的算力。

宏碁 超級電腦 筆記型電腦 人工智慧

延伸閱讀

宏碁遊戲 3月底掛牌

擔心晚點買會更貴…宏碁PC湧急單 迎接成長年

相關新聞

記憶體狂漲、客戶「邊罵邊下單」！研華DDR4新增南亞科、華邦電供應商

記憶體缺貨衝擊工業市場，工業電腦大廠研華科技（2395）指出，已經跟南亞科（2408）及華邦電（2344）等台廠接洽供貨DDR4記憶體，同時也加速讓產品設計從DDR4轉到DDR5，而由於記憶體翻倍上漲，客戶都是「邊罵邊下單」，更有超過4成客戶擔心下半年更貴，提前把下半年訂單於現在一次下完。

南亞科導入EUV製程開始練兵 透過與比利時電子合作、切入1D+

南亞科（2408）總經理李培瑛今日露口風，透露公司正與比利時微電子研究中心（imec）合作，開始研究導入極紫外光（EUV）製程的1D+製程，為布局AI伺服器及資料中心伺服器所需的DRAM產品預做準備。

AI、一般伺服器同步拉抬 南亞科總座李培瑛：DRAM漲勢今年恐無解

DRAM漲勢何時可獲紓解，南亞科技總經理李培瑛今（4）日在新春媒體春酒時受訪時表示，由於高寬頻記憶體（HBM）耗掉25%的標準型DDR5，且比重持續拉高，讓主要原廠挪移更多資源提高HBM產量，減少DDR4 DRAN產能，在AI伺服器和一般伺服器同步拉抬下，DDR4／DDR3缺貨今年恐怕無解，進而也影響DDR5供貨。他強調這波AI紅利已讓整個DRAM產業進入長期的結構性健康循環，今年要冀望價格回檔恐怕會落空。

三星S26系列強勢登台 銷售量喊年增一成以上

手機品牌大廠三星4日舉辦年度旗艦機新機Galaxy S26系列登台記者會，受到記憶體與半導體等零組件漲價影響，新機價格將前代調漲1,000至3,000元，但三星仍喊出銷售量年增至少10%、銷售額成長25%的目標，有望帶動台積電（2330）、晶技（3042）、大立光（3008）等供應鏈業績吃補。

宏碁AI新電腦上市 今年台灣業績拚持平

宏碁今天宣布多項新產品在台灣上市，包括人工智慧（AI）筆記型電腦、迷你超級電腦和平板電腦。由於記憶體等零組件成本上漲，宏...

遠傳攜手微軟登上MWC 總座井琪分享「遠傳智靈」實現AI驅動維運韌性

世界行動通訊大會（MWC 2026）於本周在西班牙巴塞隆納盛大登場，遠傳電信（4904）總座井琪親率團隊參與盛事，更受邀與微軟、西班牙電信高層同台對談，交流AI如何在真實場景重塑網路營運，達成自動化部署並提升韌性，加速全球電信營運商轉型，更大方分享遠傳全面導入AI與應用心得，包含結合微軟Copilot推動員工賦能的實戰經驗與管理心法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。