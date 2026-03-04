快訊

史上首次！以軍F-35戰機擊落伊朗俄製戰機 德黑蘭爆空對空戰鬥

「台灣殷雄」陳偉殷回來了 傳奇左投加入情蒐團隊備戰世界棒球經典賽

聽新聞
0:00 / 0:00

高階半導體檢測設備供應商倍利科預計月底轉上市 雙技術核心推升營運

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
左為倍利科技董事長林坤禧，右為總經理黃建中。記者李孟珊／攝影
左為倍利科技董事長林坤禧，右為總經理黃建中。記者李孟珊／攝影

以AI演算法為核心的高階半導體檢測設備供應商倍利科（7822）預計本月底轉上市，受惠半導體先進製程與封裝需求的爆發性成長，公司以「AI演算法」與「高階光學檢量測」雙引擎為技術核心，推升了營運持續向上。倍利科去年營收20.75億元，年增187.82%，目標2026年營收維持雙位數成長動能、再創新高。

倍利科今日舉行媒體交流，董事長林坤禧指出，倍利科是以AI演算法為核心的高階半導體光學檢測與量測設備供應商，與傳統僅著重硬體組裝的設備商明顯不同，隨著製程持續複雜精細化、以及3D堆疊與先進封裝技術快速發展，單純仰賴傳統光學技術已難以因應日益嚴苛的檢測需求。

倍利科長年累積超過20億張半導體缺陷影像資料，並結合自主研發的AI深度學習演算法，成功建立高度競爭力的技術壁壘。透過軟硬體高度整合的解決方案，公司在面對先進封裝微縮化所帶來的檢測挑戰時，仍能精準辨識極微小缺陷，有效降低傳統AOI設備常見的「過殺（Overkill）」與「漏檢（Underkill）」問題，顯著提升檢測良率與客戶製程效率。

倍利科的主力產品「高階自動光學檢量測設備（Auto OM）」與「AI影像數據分析系統（AI ADC）」正是對準此一缺口。目前，半導體廠正由「半自動」轉向「全自動＋AI」的產業升級潮，倍利科的設備已深度嵌入產線，不僅能執行巨觀與微觀檢測，更能進行高倍率量測（如CD、OVL），成為客戶提升良率的關鍵夥伴。

半導體 先進製程 演算法 央行

延伸閱讀

愛普法說會／IoTRAM 需求持續強勁 VHM與VHMStack專案將持續研發投入

國巨鉭電容 九個月漲價三次 法人看好今年營運大爆發

帆宣亞翔 接單創高

相關新聞

記憶體狂漲、客戶「邊罵邊下單」！研華DDR4新增南亞科、華邦電供應商

記憶體缺貨衝擊工業市場，工業電腦大廠研華科技（2395）指出，已經跟南亞科（2408）及華邦電（2344）等台廠接洽供貨DDR4記憶體，同時也加速讓產品設計從DDR4轉到DDR5，而由於記憶體翻倍上漲，客戶都是「邊罵邊下單」，更有超過4成客戶擔心下半年更貴，提前把下半年訂單於現在一次下完。

南亞科導入EUV製程開始練兵 透過與比利時電子合作、切入1D+

南亞科（2408）總經理李培瑛今日露口風，透露公司正與比利時微電子研究中心（imec）合作，開始研究導入極紫外光（EUV）製程的1D+製程，為布局AI伺服器及資料中心伺服器所需的DRAM產品預做準備。

AI、一般伺服器同步拉抬 南亞科總座李培瑛：DRAM漲勢今年恐無解

DRAM漲勢何時可獲紓解，南亞科技總經理李培瑛今（4）日在新春媒體春酒時受訪時表示，由於高寬頻記憶體（HBM）耗掉25%的標準型DDR5，且比重持續拉高，讓主要原廠挪移更多資源提高HBM產量，減少DDR4 DRAN產能，在AI伺服器和一般伺服器同步拉抬下，DDR4／DDR3缺貨今年恐怕無解，進而也影響DDR5供貨。他強調這波AI紅利已讓整個DRAM產業進入長期的結構性健康循環，今年要冀望價格回檔恐怕會落空。

三星S26系列強勢登台 銷售量喊年增一成以上

手機品牌大廠三星4日舉辦年度旗艦機新機Galaxy S26系列登台記者會，受到記憶體與半導體等零組件漲價影響，新機價格將前代調漲1,000至3,000元，但三星仍喊出銷售量年增至少10%、銷售額成長25%的目標，有望帶動台積電（2330）、晶技（3042）、大立光（3008）等供應鏈業績吃補。

遠傳攜手微軟登上MWC 總座井琪分享「遠傳智靈」實現AI驅動維運韌性

世界行動通訊大會（MWC 2026）於本周在西班牙巴塞隆納盛大登場，遠傳電信（4904）總座井琪親率團隊參與盛事，更受邀與微軟、西班牙電信高層同台對談，交流AI如何在真實場景重塑網路營運，達成自動化部署並提升韌性，加速全球電信營運商轉型，更大方分享遠傳全面導入AI與應用心得，包含結合微軟Copilot推動員工賦能的實戰經驗與管理心法。

高階半導體檢測設備供應商倍利科預計月底轉上市 雙技術核心推升營運

以AI演算法為核心的高階半導體檢測設備供應商倍利科（7822）預計本月底轉上市，受惠半導體先進製程與封裝需求的爆發性成長，公司以「AI演算法」與「高階光學檢量測」雙引擎為技術核心，推升了營運持續向上。倍利科去年營收20.75億元，年增187.82%，目標2026年營收維持雙位數成長動能、再創新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。