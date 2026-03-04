快訊

英飛凌、聯電簽署合作備忘錄 攜手推動供應鏈減碳

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

英飛凌與聯電（2303）4日宣布簽署合作備忘錄(MOU)，雙方將透過協作，共同推動供應鏈減碳，並進一步促進供應鏈的永續實踐與發展。

兩家公司作為長期合作夥伴，不僅致力投入永續發展，同時也訂定具可信、可衡量且透明的溫室氣體減量目標。這些目標已於2025年通過科學基礎減量目標倡議(SBTi)審查，並與將全球升溫控制在工業化前水準1.5°C內的最積極目標一致。依據此次合作備忘錄，雙方將鼓勵其共同的供應商依循SBTi標準訂定減碳策略，透過工作坊及最佳實務交流，協助供應商制定並落實減碳策略。

英飛凌數位轉型暨永續長Elke Reichart表示，「去年，科學基礎減量目標倡議組織已核准英飛凌的二氧化碳減量目標，而依循SBTi準則與夥伴合作，是我們推動整個生態圈減碳的重要基礎。此次與聯電的合作，更是我們邁向永續發展道路上的又一重要里程碑」。

聯電資深副總經理吳宗賢表示，「在價值鏈中推動減碳是一項極具挑戰的任務，需仰賴廣大的上下游夥伴緊密合作。英飛凌與聯電同樣對氣候責任抱持堅定承諾，期盼透過此次合作，加速推動更綠色、更永續的半導體產業生態圈」。

範疇一和範疇二目標是針對公司自身運營產生的碳排放目標。英飛凌已向SBTi承諾到2030年，將範疇一和範疇二溫室氣體絕對排放量較基準年(2019年)減少72.5%，符合將全球升溫控制在1.5°C內的SBTi標準。此外，英飛凌制定了範疇三排放目標，藉此改善其碳排來源中最主要的部分，也就是來自供應鏈的排放。英飛凌承諾到2029年，其72.5%的供應商將針對因採購商品和服務、資本設備以及上游運輸和配送所產生的排放制定科學基礎減量目標。

聯電於2022年成為全球首家取得SBTi審核通過的晶圓代工公司，並於2025年將減碳目標調整至符合SBTi 1.5°C的最高標準。聯電以2020年為基準年，設定於2030年前將範疇一與範疇二排放量減少42%、範疇三排放量減少25%，並以2050年達成溫室氣體淨零排放為目標。

有鑑於範疇三排放通常占企業整體排放的最大比重，雙方認為，唯有透過共同協作，才能實現具實質成效的減量成果。尤其在半導體產業供應鏈層級多元且結構複雜的情況下，更凸顯跨價值鏈共同推動減碳的重要性。

對雙方來說，與供應商合作早已是永續策略的重要一環。為加速推動減碳進程，聯電自2022年起啟動「供應鏈碳盤查輔導計畫」，至今已與超過400家供應商合作，提供工具與資源，協助其進行溫室氣體盤查與管理。英飛凌亦自2023年啟動供應商減碳計畫，與逾100家供應商合作，協助其設定並落實科學基礎減量目標。未來，雙方將結合各自的專長與影響力，攜手在供應鏈中實踐永續行動。

聯電 減碳 供應鏈

