神腦啟動三星S26預購活動 重磅祭出雙重尊榮優惠

2026上半年度最受矚目的AI機皇正式降臨！台灣資通訊通路領導品牌神腦國際（2450）4日宣布，針對三星（Samsung）全新旗艦Galaxy S26系列，將於3月4日16:00起，於全台實體門市與「神腦生活」網路商城同步展開預購。神腦憑藉通路龍頭優勢，重磅祭出「限時小升大」與「延長一年保固」雙重尊榮優惠，並加碼贈送神腦幣1,000元，搭配加價購買限量神腦MK極速快充配件大禮包，優惠總價值突破1萬元，神腦結合綿密的服務網路，誓言為全台星粉打造最安心、最超值的AI旗艦換機體驗。

2026年AI效能更進化，三星年初首推的旗艦新機Galaxy S26系列備受關注，這款「迄今最直覺」的第三代Galaxy AI手機，不僅搭載專為Galaxy最佳化的Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy處理器，全新「Now Nudge（AI即時協助）」能主動預判用戶需求。

「Now Nudge」代表了AI從「被動協助」轉向「主動預測」的關鍵一步，例如，當您收到一封包含航班資訊的信件時，Now Nudge可能會主動建議您查看航班狀態或將其加入日曆；當手機電量過低時，系統會適時提醒開啟省電模式。甚至在通訊軟體中，若朋友詢問您的位置，AI也會自動跳出分享地點的建議操作。這種深度情境感知與個人化服務，將使SAMSUNG Galaxy手機真正成為數位生活的智慧中樞。對於期待手機不僅能執行指令，更能預測需求並提供主動支援的使用者，新機的AI體驗將帶來巨大吸引力。

而頂規S26 Ultra更領先全球，更首創將「智慧防窺」技術直接內建於螢幕，結合Knox安全防護，讓用戶在通勤、排隊等公共場合，無須擔心「肩窺」風險，構築最堅不可摧的隱私防線，不論是追求極致效能的玩家，還是依賴AI簡化生活的商務族群，S26 Ultra都展現了全方位的領先優勢。