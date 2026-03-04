快訊

神盾衛星攜手Sateliot 推動全球Hybrid衛星物聯網連接

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
神盾衛星（Creative5）4日宣布與歐洲3GPP標準低軌衛星通訊營運商Sateliot 建立策略合作。公司／提供
神盾衛星（Creative5）4日宣布與歐洲3GPP標準低軌衛星通訊營運商Sateliot建立策略合作，整合Hestia-X IoT Gateway 與 Sateliot 5G NTN低軌衛星網路，打造全球C混合式衛星物聯網解決方案。透過結合衛星與地面網路連接能力，雙方將協助電信營運商與企業在偏遠地區及離網環境部署物聯網應用，涵蓋智慧農業、能源管理、物流監控與公共安全等場景，相關合作成果於MWC Barcelona 2026正式亮相。

此次合作讓行動電信營運商與企業用戶可在不需改變既有基礎架構的情況下，即可部署符合3GPP國際標準的衛星物聯網服務，進一步擴展智慧農業、能源管理、物流追蹤及緊急應變等產業應用場景。

透過開放式3GPP標準架構，本合作將NB-IoT通訊能力從地面蜂巢網路延伸至低軌衛星，使感測器、智慧電表與追蹤設備即使在無行動網路覆蓋地區，也能透過衛星直接傳輸資料，相關應用包含智慧農業遠端監測與灌溉管理、離網能源與基礎設施監控、物流車隊追蹤與設備維運、偏遠地區UAV資料蒐集以及災害現場緊急通訊與公共安全應用等。

Sateliot商務長Gianluca Redolfi表示，本次合作展現開放3GPP標準如何促進可規模化的衛星物聯網服務。標準 NB-IoT 裝置如今可無縫延伸至衛星網路，同時維持與電信營運商既有架構的相容性。

神盾衛星（Creative5）執行長陳明宗則說，Hestia X的設計初衷即是串聯地面與非地面網路，透過與Sateliot及Nordic nRF9151平台合作，能加速推動可互通、可大規模部署的衛星IoT解決方案落地。

