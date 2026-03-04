快訊

台股再現史詩級千點跌勢 央行下午進場收斂新台幣貶勢

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣匯價下午盤一度再貶至31.782元，貶值1.73角，但在收盤前半小時，出現央行調節力道，阻貶匯價。圖／本報資料照片
新台幣匯價下午盤一度再貶至31.782元，貶值1.73角，但在收盤前半小時，出現央行調節力道，阻貶匯價。圖／本報資料照片

美國總統川普聲稱美軍對伊朗的空襲，代號為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）。受中東戰事升溫，引爆市場恐慌情緒，台股收盤重挫1,494.77點，創史上第三大，外資賣超964.658億元亦改寫史上第二高賣超紀錄。

新台幣匯價下午盤一度再貶至31.782元，貶值1.73角，但在收盤前半小時，出現央行調節力道，阻貶匯價，將新台幣強拉向31.7靠攏。

匯銀指出，美元憑藉不斷上升的收益率和能源安全優勢，已成為目前主要的避險貨幣；而日圓和瑞士法郎則因日本能源依賴的脆弱性和瑞士央行干預風險而表現不佳。

新台幣 央行 台股 匯價 川普

相關新聞

創投公會邱德成：私募做不成，就不用談主權基金

創投暨私募公會理事長邱德成今日在媒體新春記者會上指出，這次台美談判之後全球供應鏈會重組，資金在其中也將扮更重要的角色，他進而指出，繼創投之後，私募也愈來愈重要；他更進而指出，倘若私募基金做不出來，就不用談主權基金，而長期資本若在台灣不能累積，股市成交量再好也是空的。

研華法說會／啟動接班 劉克振：今年底自己將卸任執行長

研華（2395）4日舉行法說會，研華董事長劉克振預告，今年底將進行執行長（CEO）傳承，目前研華董事長及CEO都由我擔任，但到今年底自己會辭掉CEO位子，由研華三位共同總經理之一接班。

台股再現史詩級千點跌勢 央行下午進場收斂新台幣貶勢

新台幣匯價下午盤一度再貶至31.782元，貶值1.73角，但在收盤前半小時，出現央行調節力道，阻貶匯價，將新台幣強拉向31.7靠攏。

中東戰火威脅 這類基金多檔逆勢創高

中東戰火升溫，全球金融市場動盪劇烈，統計至2026年3月2日多檔全球股票型基金淨值逆勢創新高，其中又以具備防禦特性的基礎建設基金佔最多數，九檔主打基礎建設主題的全球股票型基金中，六檔淨值創新高。

股匯雙殺 台股早盤一度大跌1200點 台幣貶破31.75元

新台幣兌美元匯率今天以31.64元開盤，貶3.1分，隨後貶勢擴大至逾1角，逾31.75元，外資的動向備受關注，尤其台股開盤之後大跌超過1200點，外資資金若匯出將加劇台幣的貶勢，接下來能否守住31.8元已成為下一個觀察指標。

外幣保單新契約保費創近四年新高 銀行、壽險合推美元及人民幣商品

金管會昨（3）日公布2025年截至年底外幣保單新契約保費收入約新台幣4,189.1億元，創近四年新高，其中傳統型保單占比83%，約3,485.9億元、年增28%，投資型保單占比17%，約703.2億元、年增41%。

