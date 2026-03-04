聽新聞
DRAM產品看漲 南亞科：啟動徵才資本支出520億
動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科總經理李培瑛今天表示，DRAM市場趨於健康，至2027年上半年新增產能有限，市況應可維持穩定，產品價格可望揚升。
南亞科今天舉行媒體交流會，李培瑛受訪說，雲端資料中心需求持續強勁，加上終端AI人工智慧需求逐步崛起，整體AI需求熱絡。
供給方面，李培瑛表示，至2027年上半年DRAM新增產能應有限，預期市況可望維持穩定，產品價格應可延續上揚趨勢，整體DRAM市場趨於健康。
李培瑛指出，南亞科過去13年僅2023年和2024年兩年虧損，有11年呈現獲利，累計獲利新台幣2059億元，2025年底現金385億元，2026年持續累積自有現金，籌措新廠擴建的資金來源。
南亞科董事會今天決議通過2025年資本預算案，以520億元為限，因應新廠營建、研發等資本支出。董事會同時通過每股配發現金股利1.5元。
南亞科表示，新廠總投資金額超過100億美元，預計2027年初開始第一階段設備裝機，將導入1B、1C及1D製程技術，最大月產能4.5萬片。
南亞科指出，今年將啟動大規模徵才計畫，預計召募1500人，同時培育逾千名記憶體人才，自主研發10奈米級製程技術。
