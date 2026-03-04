DRAM產品看漲 南亞科：啟動徵才資本支出520億

2026上半年度最受矚目的AI機皇正式降臨！台灣資通訊通路領導品牌神腦國際（2450）4日宣布，針對三星（Samsung）全新旗艦Galaxy S26系列，將於3月4日16:00起，於全台實體門市與「神腦生活」網路商城同步展開預購。神腦憑藉通路龍頭優勢，重磅祭出「限時小升大」與「延長一年保固」雙重尊榮優惠，並加碼贈送神腦幣1,000元，搭配加價購買限量神腦MK極速快充配件大禮包，優惠總價值突破1萬元，神腦結合綿密的服務網路，誓言為全台星粉打造最安心、最超值的AI旗艦換機體驗。

2026-03-04 16:50