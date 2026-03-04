電商接力拚買氣 晚間10時15分起開放預購iPhone 17e

蘋果於台灣時間3月2日晚間推出iPhone系列平價款手機iPhoen 17e。定位為「最平價iPhone」的新機主打高效能與超值價格。網路家庭（8044）PChome 24h購物同步於4日晚間22：15於Apple旗艦館開放「iPhone 17e」系列新機全顏色、全規格預購。有首批現貨，祭出銀行最高14%回饋與舊機回收最高43,120元禮券回收價，進一步降低換機門檻。

根據蘋果公告，iPhone 17e搭載iPhone 17同級的A19晶片、Apple Intelligence功能，以及MagSafe磁吸充電等頂規配置。機身防護全面升級，配備第二代超瓷晶面板，抗刮耐摔能力較前代提升達3倍，為日常使用提供最高規格的防護盾。後置鏡頭全面升級為4,800萬畫素融合相機，透過高解析感光元件裁切技術，實現 2倍等效望遠效果，支援 4K錄影與新一代人像模式，影像表現向旗艦水準靠攏。搭配最長26小時影片播放續航力，日常拍攝與影音娛樂體驗同步升級。

台灣電商龍頭momo富邦媒（8454）同步官方啟動預購，祭出銀行最高15%回饋與舊機回收最高32,000元紅利金，進一步降低換機門檻，期待帶動春季3C換機潮。momo宣布同步提供磁吸錢包、行動電源、車用支架等豐富配件供消費者一站式選購。momo觀察，此次Apple以「容量升級、價格維持」策略強化2萬元入門款競爭力，入門容量由128GB升級至256GB，看好充滿春意的「嫩粉色」將是預購首日搶手產品。

蘋果官方授權經銷商Yahoo購物宣布也在晚間與官網同步開放iPhone 17e新機預購，指定銀行信用卡最高回饋2,000元，Apple舊機與周邊商品也同享降價優惠，購衷心VVIP會員額外再享1%回饋；Yahoo拍賣也推出「二手iPhone」專區，搶攻換機潮。Yahoo購物觀察指出，受惠於AI換機潮與市場預期漲價心理，2026年至今整體iPhone銷售較去年同期成長2成；近期搭配三月女神節檔期加碼回饋，可望進一步推升買氣。