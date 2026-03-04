聽新聞
0:00 / 0:00
仁寶通訊技術實力再突破 攜手工研院完成地面設備遠距離端對端驗證
仁寶（2324）攜手工業技術研究院，近日成功完成以地面設備為核心的空地端對端通訊實地驗證，於實際場域建立穩定的遠距離通訊鏈路，充分驗證地面設備在空地即時通訊中的關鍵角色。
本次測試透過實地場域驗證，確認工研院技術移轉予仁寶的基頻收發、波束獲取與追蹤及系統整合等核心技術，正式走出實驗室、進入實戰應用。即使在複雜電磁環境下，系統仍可維持超過99%與無人機連線成功率，且端對端延遲低於百毫秒等級，展現空地即時通訊的實戰能力與明確的技術商品化動能。測試結果顯示，地面設備可於短時間內完成波束鎖定，並在長時間連續運作下維持穩定鏈路品質，有效驗證其在複雜通訊環境中的長時間穩定性。此成果顯示，仁寶地面設備已具備成熟的系統整合能力與實務應用潛力，未來可進一步支援無人機即時監控、長距離巡檢、災防應變通訊及通訊中繼等多元場景應用。
展望未來，仁寶智慧裝置事業群副總經理梁志賢表示：「仁寶將持續與工研院合作，深化地面設備關鍵技術，推動更長距離、更高可靠度的通訊應用，進一步強化台灣在空地通訊與系統整合領域的研發能量，為產業落地與國際市場拓展奠定堅實基礎。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。