台灣大強化與諾基亞合作 簽署「AI 行動網路與新 ESG 合作備忘錄」

台灣大哥大（3045）表示，展現 AI 領航與永續實力，總經理林之晨率隊參加世界行動通訊大會（MWC2026），3日與長期戰略夥伴諾基亞簽署「AI 行動網路與新 ESG 合作備忘錄」，雙方宣布將深度結合 AI 技術，鎖定能源（Energy）、安全（Security）及地緣策略（Geostrategy）三大面向，更將推動 AI for Network 與 Network for AI，未來測試諾基亞與NVIDIA共同發展的新世代AI Baseband設備，為AI原生行動網路奠定關鍵基礎。

雙方將合作建構具備高度韌性與永續性的「ESG 2.0」行動網路，同時推動 AI for Network 與 Network for AI，規劃於未來測試諾基亞與NVIDIA共同發展、基於ARC（Aerial RAN Computer）平台的新世代AI Baseband設備，藉由GPU加速與AI運算能力，提升RAN即時決策與資源調度效能。

面對全球局勢與氣候變遷，台灣大與諾基亞將透過 AI RAN架構賦予網路更高的自主性與防禦力，包含AI for Energy：升級既有 MantaRay SON 至支持 SMO（Service Management Orchestration）自動化架構，利用 AI 主動預測並調節能耗，達成更精準的節電效率。

2025年台灣大全年無線網路新增節電2,400萬度電，相當於約6.9萬戶家庭每月用電量。AI for Security：AI 將應用於行動、固網及資料中心，即時分析訊號特徵與異常連線，精準識別並阻斷假基站及惡意終端，構建全方位的資安屏障。AI for Geostrategy：針對極端環境發展AI Edge Survivability技術，當傳輸鏈路斷線時，基地台持續提供點對點通訊功能，此外，透過 AI 預判傳輸品質劣化，立即啟動備援切換，確保通訊不中斷。

林之晨表示，在日益複雜的地緣政治與資安環境下，行動網路是國家韌性的基石，而ESG不再只是傳統框架，更進展為能源(Energy)、安全(Security)及地緣策略(Geostrategy)的向量交織。回顧 2025 年，台灣大已寫下全年無線網路新增節電 2,400 萬度的卓越實績；今年，台灣大與諾基亞更將AI 昇華為「ESG 2.0」升級引擎，聚焦AI-RAN合作、測試新世代的AI 基地台設備，加速提升 RAN 即時決策效能，為 AI 原生網路奠定基礎。透過 AI 賦予網路自主生命力，致力建構高效、低碳、韌性的智慧網路，在極端情況下守護通訊安全，為用戶與產業創造長期價值。

諾基亞集團首席技術暨AI 長 Pallavi Mahajan 表示，我們此次與台灣大哥大的擴大合作，代表著在打造AI原生行動網路的未來之路上，邁出了關鍵一步。隨著產業快速朝向更高度地自動化、永續性和韌性發展，諾基亞很榮幸能為其引進最先進的AI驅動的無線接取網路（RAN）創新。藉由此項合作，我們共同展現了如何利用先進智慧、能源效能以及堅實的網路設計能力，不僅能為客戶提供卓越性能服務，也能兼顧對環境、社會與公司治理（ESG）更廣泛的承諾。展望2026年及未來，我們期待與台灣大哥大持續深化合作，共同引領次世代AI驅動網路的演進和發展。

AI 驅動網路韌性 建構具自我修復能力的行動網路

在「ESG 2.0」架構下，地緣策略(Geostrategy)核心在於提升行動網路於極端環境與不確定情境下的自主性與韌性。台灣大與諾基亞將以 AI 為核心，發展AI Edge Survivability 技術，當傳輸鏈路中斷時，基地台仍能維持細胞覆蓋區域內的點對點通訊功能，延續緊急狀況下之通訊需求。同時，結合 MantaRay SMO 架構下的自我修復與流量引導機制，透過 AI 預判傳輸品質劣化，於實體斷線前即啟動調度與備援，實現即時切換能力，全面強化行動網路面對突發事件與各種風險時的整體韌性。同時，諾基亞也將提供最新具AI能力的基地台，協助台灣大哥大於實體網路環境中持續擴大AI-RAN布建，並結合Digital Twin與Nokia Assurance Center等AI解決方案，持續提升網路品質與營運效率，加速邁向高度自動化營運模式。

接軌 5G-Advanced 打造支持 AI 應用之高效能網路

除了強化網路自身的永續與韌性，台灣大亦同步推動 Network for AI，打造可支撐 AI 應用發展的高效能行動網路基礎。透過導入 5G Advanced 演進中的 1024QAM、Dual Boosting 等關鍵技術，顯著提升上行鏈路效能與傳輸頻寬，回應 AI 應用對高即時性、高互動性的網路需求。同時，結合升級後的 MantaRay SMO 自動化架構，將 AI 節能與資源調度由被動反應轉為主動預測，延長設備使用年限並降低電子廢棄物；並透過差異化服務能力，依不同 AI 應用場景提供相對應的通訊品質，讓行動網路成為產業 AI 落地與規模化發展的可靠基礎設施。