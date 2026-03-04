快訊

台灣大強化與諾基亞合作 簽署「AI 行動網路與新 ESG 合作備忘錄」

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
台灣大與諾基亞簽署「AI 行動網路與新 ESG 合作備忘錄」。圖左至右為台灣大系統設計處處長柯正義、台灣大總經理林之晨、諾基亞總裁暨執行長Justin Hotard、諾基亞全球業務和客戶營運事業群亞太區負責人Andrew Cope。台灣大哥大／提供
台灣大哥大（3045）表示，展現 AI 領航與永續實力，總經理林之晨率隊參加世界行動通訊大會（MWC2026），3日與長期戰略夥伴諾基亞簽署「AI 行動網路與新 ESG 合作備忘錄」，雙方宣布將深度結合 AI 技術，鎖定能源（Energy）、安全（Security）及地緣策略（Geostrategy）三大面向，更將推動 AI for Network 與 Network for AI，未來測試諾基亞與NVIDIA共同發展的新世代AI Baseband設備，為AI原生行動網路奠定關鍵基礎。

雙方將合作建構具備高度韌性與永續性的「ESG 2.0」行動網路，同時推動 AI for Network 與 Network for AI，規劃於未來測試諾基亞與NVIDIA共同發展、基於ARC（Aerial RAN Computer）平台的新世代AI Baseband設備，藉由GPU加速與AI運算能力，提升RAN即時決策與資源調度效能。

面對全球局勢與氣候變遷，台灣大與諾基亞將透過 AI RAN架構賦予網路更高的自主性與防禦力，包含AI for Energy：升級既有 MantaRay SON 至支持 SMO（Service Management Orchestration）自動化架構，利用 AI 主動預測並調節能耗，達成更精準的節電效率。

2025年台灣大全年無線網路新增節電2,400萬度電，相當於約6.9萬戶家庭每月用電量。AI for Security：AI 將應用於行動、固網及資料中心，即時分析訊號特徵與異常連線，精準識別並阻斷假基站及惡意終端，構建全方位的資安屏障。AI for Geostrategy：針對極端環境發展AI Edge Survivability技術，當傳輸鏈路斷線時，基地台持續提供點對點通訊功能，此外，透過 AI 預判傳輸品質劣化，立即啟動備援切換，確保通訊不中斷。

林之晨表示，在日益複雜的地緣政治與資安環境下，行動網路是國家韌性的基石，而ESG不再只是傳統框架，更進展為能源(Energy)、安全(Security)及地緣策略(Geostrategy)的向量交織。回顧 2025 年，台灣大已寫下全年無線網路新增節電 2,400 萬度的卓越實績；今年，台灣大與諾基亞更將AI 昇華為「ESG 2.0」升級引擎，聚焦AI-RAN合作、測試新世代的AI 基地台設備，加速提升 RAN 即時決策效能，為 AI 原生網路奠定基礎。透過 AI 賦予網路自主生命力，致力建構高效、低碳、韌性的智慧網路，在極端情況下守護通訊安全，為用戶與產業創造長期價值。

諾基亞集團首席技術暨AI 長 Pallavi Mahajan 表示，我們此次與台灣大哥大的擴大合作，代表著在打造AI原生行動網路的未來之路上，邁出了關鍵一步。隨著產業快速朝向更高度地自動化、永續性和韌性發展，諾基亞很榮幸能為其引進最先進的AI驅動的無線接取網路（RAN）創新。藉由此項合作，我們共同展現了如何利用先進智慧、能源效能以及堅實的網路設計能力，不僅能為客戶提供卓越性能服務，也能兼顧對環境、社會與公司治理（ESG）更廣泛的承諾。展望2026年及未來，我們期待與台灣大哥大持續深化合作，共同引領次世代AI驅動網路的演進和發展。

AI 驅動網路韌性　建構具自我修復能力的行動網路

在「ESG 2.0」架構下，地緣策略(Geostrategy)核心在於提升行動網路於極端環境與不確定情境下的自主性與韌性。台灣大與諾基亞將以 AI 為核心，發展AI Edge Survivability 技術，當傳輸鏈路中斷時，基地台仍能維持細胞覆蓋區域內的點對點通訊功能，延續緊急狀況下之通訊需求。同時，結合 MantaRay SMO 架構下的自我修復與流量引導機制，透過 AI 預判傳輸品質劣化，於實體斷線前即啟動調度與備援，實現即時切換能力，全面強化行動網路面對突發事件與各種風險時的整體韌性。同時，諾基亞也將提供最新具AI能力的基地台，協助台灣大哥大於實體網路環境中持續擴大AI-RAN布建，並結合Digital Twin與Nokia Assurance Center等AI解決方案，持續提升網路品質與營運效率，加速邁向高度自動化營運模式。

接軌 5G-Advanced 打造支持 AI 應用之高效能網路

除了強化網路自身的永續與韌性，台灣大亦同步推動 Network for AI，打造可支撐 AI 應用發展的高效能行動網路基礎。透過導入 5G Advanced 演進中的 1024QAM、Dual Boosting 等關鍵技術，顯著提升上行鏈路效能與傳輸頻寬，回應 AI 應用對高即時性、高互動性的網路需求。同時，結合升級後的 MantaRay SMO 自動化架構，將 AI 節能與資源調度由被動反應轉為主動預測，延長設備使用年限並降低電子廢棄物；並透過差異化服務能力，依不同 AI 應用場景提供相對應的通訊品質，讓行動網路成為產業 AI 落地與規模化發展的可靠基礎設施。

台灣大 林之晨 地緣政治

AI快速發展 立法難追上技術變化 數發部兩方向推動媒體議價

台灣媒體議價法談論多年，至今仍悄無聲息，數發部長林宜敬今（4）日指出，人工智慧（AI）技術變化太快，立法需要一段時間，但兩年前的時空環境已與現在不同，台美關稅也才剛談定，會積極尋找技術解決相關問題，次長侯宜秀進一步表示，數發部擬從兩方向來推動媒體共榮。

台灣大強化與諾基亞合作 簽署「AI 行動網路與新 ESG 合作備忘錄」

台灣大哥大（3045）表示，展現 AI 領航與永續實力，總經理林之晨率隊參加世界行動通訊大會（MWC2026），3日與長期戰略夥伴諾基亞簽署「AI 行動網路與新 ESG 合作備忘錄」，雙方宣布將深度結合 AI 技術，鎖定能源（Energy）、安全（Security）及地緣策略（Geostrategy）三大面向，更將推動 AI for Network 與 Network for AI，未來測試諾基亞與NVIDIA共同發展的新世代AI Baseband設備，為AI原生行動網路奠定關鍵基礎。

中華電信攜諾基亞 簽署5G-A及Pre-6G合作備忘錄 加速 AI 驅動智能網路

中華電信（2412）宣布，與人工智慧時代連接技術全球領導者諾基亞（Nokia）於2026年世界行動通訊大會（ MWC）宣布深化策略合作夥伴關係，雙方簽署「2026 5G-Advanced、Pre-6G與AI智慧網路合作備忘錄」，將共同推動AI驅動的網路最佳化、5G-Advanced演進應用、以及Pre-6G前瞻技術布局。

媒體產業受 AI 衝擊 數發部研議智能幫手應用與國際內容市集合作

隨著人工智慧（AI）快速發展，尤其Google推出「AI Overview」後對新聞流量與媒體營運模式帶來明顯衝擊，外界關注政府去年提出的「媒體議價」與訂閱制構想後續進度，以及未來是否將AI內容授權納入政策規劃。數發部長林宜敬表示，面對技術快速變動與國際局勢變化，將審慎評估立法與產業合作方向，目前正從技術面與國際合作雙軌並進，研議協助媒體產業轉型。

蘋果 M5晶片新增成員 M5 Pro 和 M5 Max 台積電3奈米沾光

蘋果M5晶片系列新增成員M5 Pro和M5 Max，法人看好台積電（2330）3奈米家族可望同步沾光，相關晶片採用台積電3奈米家族製程N3P並搭配先進封裝SoIC。

外資喊讚 文曄、弘塑逆勢勁揚逾3%

台股指數4日開盤直墜破3萬4千點，一路走低下挫近千點點，跌幅接近3%；不過，文曄及弘塑在外資最新報告調升目標下，股價雙逆勢上漲超過3%。

