中華電信攜諾基亞 簽署5G-A及Pre-6G合作備忘錄 加速 AI 驅動智能網路

中華電信（2412）宣布，與人工智慧時代連接技術全球領導者諾基亞（Nokia）於2026年世界行動通訊大會（ MWC）宣布深化策略合作夥伴關係，雙方簽署「2026 5G-Advanced、Pre-6G與AI智慧網路合作備忘錄」，將共同推動AI驅動的網路最佳化、5G-Advanced演進應用、以及Pre-6G前瞻技術布局。

中華電信總經理林榮賜率領多位主管親征2026 MWC，於諾基亞展區見證簽約儀式，並參觀雙方合作創新技術展示。雙方於2025年共同推動的「AI預測型硬體分析（ PHWA）」商網試驗，成功達成近八成的硬體故障預測準確率，提升維護效率及客戶體驗。在5G-Advanced演進應用方面，雙方於高雄亞灣5G AIoT創新園區展示了與和碩（4938）聯合科技合作的MC2521 RedCap（輕量化5G）智慧監控攝影機試驗成果，較傳統5G攝影機降低42%功耗，驗證了5G-Advanced技術在物聯網應用上的巨大潛力。

基於此成功經驗，中華電信指出，2026年的合作將於AI Supercycle（超循環）趨勢下深化雙方合作，加速5G-Advanced應用，以及Pre-6G次世代超越連結創新領域展開更緊密且深入的合作。

中華電信指出，將驅動諾基亞AI for RAN設備及軟體與MantaRay產品組合，進一步強化自主網路最佳化、異常偵測與意圖式（intent based）自動化作業能力，全面提升網路韌性、服務品質及營運效率。此外，雙方將深入化與實現5G-Advanced能力的無縫演進，作為支撐新物聯（RedCap／eRedCap）裝置、透過L4S（Low Latency, Low Loss and Scalable Throughput）技術實現的即時零延遲應用，以及XR穿戴式裝置等創新應用場景的核心基礎。最後，雙方將攜手展開Pre-6G先進能力的測試與探索，涵蓋AI模型、可擴展運算基礎設施、感測（sensing）技術、資料架構與整合服務，突破傳統連結限制，提供新一代數位服務。

林榮賜表示，雙方正以AI驅動網路邁向高可靠度與永續並行的下一階段。PHWA試驗已證實預測式智能能夠有效提升維運效率與永續效益，這也是中華電信長期堅持的核心價值。未來，我們將與諾基亞攜手加速導入更多AI與自動化，深化5G-Advanced能力以支援更多創新應用，並推動Pre-6G次世代超越連結創新領域，為台灣多元客群與產業帶來更多價值。

諾基亞集團首席技術暨AI長Pallavi Mahajan表示，這是一個邁向真正AI原生網路的關鍵里程碑。諾基亞與中華電信的合作已充分展現AI能顯著提升網路性能與效率，下一階段，將進一步加速從5G-Advanced邁向未來6G的發展進程。雙方正攜手為智慧化、自主化網路奠定堅實基礎，為台灣的廣大客戶及各行各業開創嶄新價值。

中華電信持續領先5G發展，深化國際合作，全面啟動5G-Advanced × AI Supercycle × Pre-6G戰略布局，帶動台灣邁向數位與AI融合創新的關鍵新時代。