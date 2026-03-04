快訊

AI快速發展 立法難追上技術變化 數發部兩方向推動媒體議價

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
數發部次長侯宜秀表示，數發部擬將從兩方向來推動媒體共榮。記者曾原信／攝影
數發部次長侯宜秀表示，數發部擬將從兩方向來推動媒體共榮。記者曾原信／攝影

台灣媒體議價法談論多年，至今仍悄無聲息，數發部長林宜敬今（4）日指出，人工智慧（AI）技術變化太快，立法需要一段時間，但兩年前的時空環境已與現在不同，台美關稅也才剛談定，會積極尋找技術解決相關問題，次長侯宜秀進一步表示，數發部擬從兩方向來推動媒體共榮。

社群平台Google、Meta未付費長期引用新聞內容，引起全球媒體反彈，過去5年來，全球媒體都在談媒體議價，但過去2年因為AI科技變化、美國川普政府喊出對等關稅等事宜，也讓媒體議價議題擱置。

不過，臉書母公司近期與新聞集團（News Corp）達成一項人工智慧（AI）內容授權協議，每年將會向這家媒體公司支付最高5000萬美元的費用。華爾街日報報導，知情人士透露，這項協議至少持續3年，並授予Meta使用新聞集團來自美國和英國的內容，Meta能夠使用相關內容，為其用戶檢索新資訊。這也是近年來，Meta少數與新聞業者達成的合作協議，針對內容使用進行付費。

對於台灣媒體議價法，林宜敬表示，AI技術發展太快，立法不見得是最好方法。兩年前在談媒體議價法的時空環境都與現在不同，包含技術、國際政治上都不相同，特別是去年川普政府提出對等關稅議題，台美關稅也花了很長時間才談定，政府團隊也壓力很大，在這樣的情境背景下，數發部正在思考如何推動媒體共榮。

侯宜秀指出，技術、媒體生態變化都相當大，數發部也在尋找技術解決相關問題，特別是現在AI愈來愈進步，以前的新聞是直接由人類閱讀，但是現在AI代理人發展迅速，現在很多新聞資訊，都是透過AI代理人（機器人）的方式去看，這也會影響媒體議價未來的方向。

侯宜秀表示，數發部目前從兩個方向來考量媒體議價，首先，媒體怎麼透過AI代理人能接觸到更多閱聽人，並提供更加客製化的服務，第二，包含微軟、亞馬遜等AI國際公司都有內容市場相關計畫，數發部也有聯繫管道，希望尋妥善方法，讓媒體和這些公司能有更多的合作方向。

數發部長林宜敬上午出席數發部新春媒體交流會。記者曾原信／攝影
數發部長林宜敬上午出席數發部新春媒體交流會。記者曾原信／攝影

