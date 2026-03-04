台積電南科三期建新廠 信義房屋專家分析三區域房市受惠

隨著台積電在南科三期興建新廠，不僅強化台南在先進製程供應鏈中的關鍵角色，也進一步吸引國際半導體相關產業加碼投資。信義房屋專家表示，顯示國際半導體供應鏈長期看好台南投資環境，產業動能持續為周邊房市注入支撐力道，產業帶來的人口紅利，也讓善化、新市、歸仁房市受到矚目。

信義房屋台南民生店協理張榮表示，南科一、二、三期多為國有地只租不賣，早期南科一、二期已有光電與相關產業進駐，5年多前有部分舊廠房由台積電取得，陸續拆除進行第一波擴張產能空間，南科三期近日又傳出由台積電租下最大塊基地準備開發，且有聽聞台積電亦要開發中的A區產業專區，南科周邊的台南產業園區日前也有聯華林德氣體工業公司宣布投入新台幣18億元擴建產能，產業持續發揮群聚效應。

南科周邊的就業人口，帶動新市、善化、歸仁房市受益，建商陸續推案，工程師族群多為年輕小家庭，帶動兩房、小三房產品的需求；張榮指出，新市近年交易量與房價同步向上，7成以上為新成屋居多，單價多落在4字頭，善化則呈現產品多元發展，新市跟善化交界的LM重劃區屋齡約10-15年左右的透天產品總價約2000至3000萬元，新大樓與華廈比例約各半，兩房產品總價普遍站上1000萬元，單價落在每坪35至40萬元之間。

除新市與善化地區，房市動能亦有以南科為中心向外擴散的態勢，歸仁也逐漸受惠。其中歸仁高鐵特區已有7至8個新案進場，成交行情多落在3至4字頭，部分指標案已站上5字頭，歸仁舊市區則仍以透天產品為主。

張榮指出，在地就學選項有南科實驗小學與實驗高中，生活機能方面，新市、善化、歸仁原有舊市區基礎成熟，全聯、超商、咖啡品牌等基本機能已到位，高鐵站前有三井outlet，學區與公共建設也逐步補齊。

在未來產業發展藍圖中，台南不僅有南科三期，未來還包括南科四期與高鐵旁的沙崙智慧科技城。張榮分析，沙崙目前已規劃大巨蛋、會展中心、智慧科技城與沙崙醫院，近期更有國家太空中心將在沙崙設置火箭研發基地的利多消息，拚今年發包2030年完工，可望形成新一波利多。