上半年營運超標可期 法人調高這檔散熱股目標價逾四成

奇鋐（3017）上半年營運展望優於預期、毛利率持穩，加上輝達Vera Rubin世代產品液冷內含價值提升，及持續擴充越南及中國大陸產能，法人上修今、明年獲利預估值，並大幅調高目標價逾四成幅度。

大型本國投顧分析，奇鋐目前展望第1季與第2季營收將分別季增5%至10%，優於原先預估，主要受惠出貨雲端服務供應商（CSP）的GB300成長更加強勁，隨伺服器及液冷營收擴張，法人預估毛利率將明顯季增為28%至29%。

根據最新的Vera Rubin液冷設計，水冷板、內分歧管與快接頭整體內含價值將較GB300提升逾20%，雖然輝達對水冷板價格施壓，且VR200的switch tray QD顆數較前一代減少，法人預期每櫃VR的水冷板內含價值將達5至5.5萬美元、QD則達9,000美元，預期奇鋐2026年液冷業務將年增逾80%。

法人表示，奇鋐今年下半年至2027年將受惠ASIC相關專案營收與語言處理單元(LPU)業績增長，供應比重達30%至50%，且LPU與ASIC每機櫃內含價值高於GPU設計。

此外，800G/1.6T交換器採用水冷板，亦將帶動2027年營收。法人預期新產品與客製化伺服器方案具較佳毛利率，有助抵消輝達VR標準水冷板毛利率較低影響。