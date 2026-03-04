快訊

上半年營運超標可期 法人調高這檔散熱股目標價逾四成

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

奇鋐（3017）上半年營運展望優於預期、毛利率持穩，加上輝達Vera Rubin世代產品液冷內含價值提升，及持續擴充越南及中國大陸產能，法人上修今、明年獲利預估值，並大幅調高目標價逾四成幅度。

大型本國投顧分析，奇鋐目前展望第1季與第2季營收將分別季增5%至10%，優於原先預估，主要受惠出貨雲端服務供應商（CSP）的GB300成長更加強勁，隨伺服器及液冷營收擴張，法人預估毛利率將明顯季增為28%至29%。

根據最新的Vera Rubin液冷設計，水冷板、內分歧管與快接頭整體內含價值將較GB300提升逾20%，雖然輝達對水冷板價格施壓，且VR200的switch tray QD顆數較前一代減少，法人預期每櫃VR的水冷板內含價值將達5至5.5萬美元、QD則達9,000美元，預期奇鋐2026年液冷業務將年增逾80%。

法人表示，奇鋐今年下半年至2027年將受惠ASIC相關專案營收與語言處理單元(LPU)業績增長，供應比重達30%至50%，且LPU與ASIC每機櫃內含價值高於GPU設計。

此外，800G/1.6T交換器採用水冷板，亦將帶動2027年營收。法人預期新產品與客製化伺服器方案具較佳毛利率，有助抵消輝達VR標準水冷板毛利率較低影響。

營收 輝達 法人

相關新聞

AI快速發展 立法難追上技術變化 數發部兩方向推動媒體議價

台灣媒體議價法談論多年，至今仍悄無聲息，數發部長林宜敬今（4）日指出，人工智慧（AI）技術變化太快，立法需要一段時間，但兩年前的時空環境已與現在不同，台美關稅也才剛談定，會積極尋找技術解決相關問題，次長侯宜秀進一步表示，數發部擬從兩方向來推動媒體共榮。

媒體產業受 AI 衝擊 數發部研議智能幫手應用與國際內容市集合作

隨著人工智慧（AI）快速發展，尤其Google推出「AI Overview」後對新聞流量與媒體營運模式帶來明顯衝擊，外界關注政府去年提出的「媒體議價」與訂閱制構想後續進度，以及未來是否將AI內容授權納入政策規劃。數發部長林宜敬表示，面對技術快速變動與國際局勢變化，將審慎評估立法與產業合作方向，目前正從技術面與國際合作雙軌並進，研議協助媒體產業轉型。

蘋果 M5晶片新增成員 M5 Pro 和 M5 Max 台積電3奈米沾光

蘋果M5晶片系列新增成員M5 Pro和M5 Max，法人看好台積電（2330）3奈米家族可望同步沾光，相關晶片採用台積電3奈米家族製程N3P並搭配先進封裝SoIC。

外資喊讚 文曄、弘塑逆勢勁揚逾3%

台股指數4日開盤直墜破3萬4千點，一路走低下挫近千點點，跌幅接近3%；不過，文曄及弘塑在外資最新報告調升目標下，股價雙逆勢上漲超過3%。

集邦看漲NAND價 群聯、威剛、十銓等營運添利多

研調機構集邦（TrendForce）最新調查指出，NAND Flash供需缺口擴大推升價格走勢，2025年第4季全球NAND Flash前五大品牌廠營收合計季增23.8%至211.7億美元，更帶動相關供應鏈營收同步受益。

中東地區衝突升級 手機銷售遭殃 台廠警戒

今年智慧手機產業已遭記憶體缺貨、漲價衝擊，中東地區衝突升級，又帶來一大打擊，法人認為，今年智慧手機銷售量不樂觀，包括台積電、鴻海、大立光等國內手機供應鏈必須警戒。

