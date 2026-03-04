媒體產業受 AI 衝擊 數發部研議智能幫手應用與國際內容市集合作

隨著人工智慧（AI）快速發展，尤其Google推出「AI Overview」後對新聞流量與媒體營運模式帶來明顯衝擊，外界關注政府去年提出的「媒體議價」與訂閱制構想後續進度，以及未來是否將AI內容授權納入政策規劃。數發部長林宜敬表示，面對技術快速變動與國際局勢變化，將審慎評估立法與產業合作方向，目前正從技術面與國際合作雙軌並進，研議協助媒體產業轉型。

林宜敬指出，AI發展速度遠超預期，尤其在Google推出AI Overview後，搜尋結果呈現方式改變，對媒體流量與商業模式產生重大影響。政府認為有必要協助媒體因應，但立法往往需時，兩年前討論媒體議價相關法制時的環境，與當前技術條件及國際政治情勢已截然不同，政策工具必須更具彈性。

林宜敬也坦言，在國際政經情勢高度敏感下，相關議題須整體衡量。台美經貿談判仍在進行，美方對數位與內容議題高度關注，各國在推動類似制度時也面臨不同程度壓力，因此政策推動必須審慎評估整體影響。

針對是否比照美國媒體與Meta等平台達成AI內容授權合作，林宜敬表示，確實已將AI納入重要評估面向，目前由資安院從技術層面提出配套構想。

數發部次長侯宜秀補充，媒體內容未來不僅是「給人閱讀」，更可能透過AI agent（代理機器人）方式被讀取與運用。因此，現階段規劃有兩大方向。

第一，研究如何透過AI智慧幫手機制，協助媒體觸及更多閱聽人，並發展更客製化服務模式，讓內容在AI環境中仍能保有價值與辨識度。

第二，觀察國際大型科技公司動向，包括Microsoft、Amazon等已開始推動「content marketplace」內容市集計畫，建立內容授權與分潤新機制。數發部表示，已與多家國際AI業者建立聯繫管道，將尋求合適合作模式，協助台灣媒體銜接國際平台。

至於具體時程，侯宜秀指出，目前各項國際方案仍在試行階段，歐洲亦有不同做法正在推動。政府將持續研究各國模式與技術發展趨勢，待評估成熟後，再提出較完整規劃。她強調，目標是在保障媒體產業發展與維護國際合作平衡間，尋求可行路徑，協助產業在新技術浪潮下站穩腳步。