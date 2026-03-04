快訊

父親被砍297刀成一團爛肉只判19年 兒懊悔：誤認讓凶手活著會懺悔

幕後／朱盧趙相繼出手 鄭麗文主導藍大老背後助攻定調軍購最終版本

獨／拒鐽震案再現 藍版軍購特別條例「3500億+N」堅持3前提

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果 M5晶片新增成員 M5 Pro 和 M5 Max 台積電3奈米沾光

經濟日報／ 記者尹慧中/台北報導

蘋果M5晶片系列新增成員M5 Pro和M5 Max，法人看好台積電（2330）3奈米家族可望同步沾光，相關晶片採用台積電3奈米家族製程N3P並搭配先進封裝SoIC。

依據蘋果說明，發表 M5 Pro 和 M5 Max，為專業級筆電中最先進的晶片，藉以驅動新全新 MacBook Pro。這兩款晶片採用 Apple 全新設計的融合基礎架構打造。此創新設計將兩顆晶粒整合為系統單晶片，內含強大的 CPU、可擴充的 GPU、媒體引擎、統一記憶體控制器、神經網路引擎，以及 Thunderbolt 5 功能。

依據蘋果說明，M5 Pro 和 M5 Max 採用全新 18 核心 CPU 架構。包括 6 個最高階性能的核心設計，現在又名為超級核心，並且搭配針對高能源效率和多執行緒的任務而設計的 12 個全新效能核心。綜合上述性能，此款 CPU 能將專業級工作表現提升高達 30%隨著 M5 問世的 GPU 更進階至新一代架構，帶來高達 40 核心的 GPU。M5 Pro 和 M5 Max 每個 GPU 核心皆搭載神經網路加速器，且具備更高的統一記憶體頻寬，在 AI 領域的 GPU 峰值運算能力與前一代相比最高可達4倍。搭載的GPU大幅提升圖形處理能力，在使用光線追蹤的app中比M4 Pro和M4 Max 效能高達35%，進一步強化進階視覺特效與3D算繪表現，搭載M5 Pro與M5 Max的全新MacBook Pro是專業人士的最強工作利器，將於日後在台灣上市。

Apple硬體技術資深副總裁Johny Srouji表示：「M5 Pro和M5 Max讓Apple晶片邁出重大一步，運用我們全新的融合基礎架構大幅拓展Apple晶片性能，同時保留高性能、能源效率和統一記憶體架構等核心價值。這兩款晶片彰顯我們努力不懈的創新歷程，結合世界最高速的CPU核心、配備神經網路加速器的新世代GPU、更快速的神經網路引擎，以及高頻寬、高容量的記憶體，綜合起來造就MacBook Pro無可比擬的效能、效率和裝置端AI功能。」

台積電 蘋果 記憶體

延伸閱讀

M5晶片MacBook Air登場！AI效能更強、容量加倍 行動工作者最愛

M5 Pro與M5 Max版MacBook Pro強勢來襲 AI效能狂飆8倍 續航高達24小時

蘋果新品齊發！M5 Pro、M5 Max亮相 還有全新顯示器

相關新聞

AI快速發展 立法難追上技術變化 數發部兩方向推動媒體議價

台灣媒體議價法談論多年，至今仍悄無聲息，數發部長林宜敬今（4）日指出，人工智慧（AI）技術變化太快，立法需要一段時間，但兩年前的時空環境已與現在不同，台美關稅也才剛談定，會積極尋找技術解決相關問題，次長侯宜秀進一步表示，數發部擬從兩方向來推動媒體共榮。

媒體產業受 AI 衝擊 數發部研議智能幫手應用與國際內容市集合作

隨著人工智慧（AI）快速發展，尤其Google推出「AI Overview」後對新聞流量與媒體營運模式帶來明顯衝擊，外界關注政府去年提出的「媒體議價」與訂閱制構想後續進度，以及未來是否將AI內容授權納入政策規劃。數發部長林宜敬表示，面對技術快速變動與國際局勢變化，將審慎評估立法與產業合作方向，目前正從技術面與國際合作雙軌並進，研議協助媒體產業轉型。

蘋果 M5晶片新增成員 M5 Pro 和 M5 Max 台積電3奈米沾光

蘋果M5晶片系列新增成員M5 Pro和M5 Max，法人看好台積電（2330）3奈米家族可望同步沾光，相關晶片採用台積電3奈米家族製程N3P並搭配先進封裝SoIC。

外資喊讚 文曄、弘塑逆勢勁揚逾3%

台股指數4日開盤直墜破3萬4千點，一路走低下挫近千點點，跌幅接近3%；不過，文曄及弘塑在外資最新報告調升目標下，股價雙逆勢上漲超過3%。

集邦看漲NAND價 群聯、威剛、十銓等營運添利多

研調機構集邦（TrendForce）最新調查指出，NAND Flash供需缺口擴大推升價格走勢，2025年第4季全球NAND Flash前五大品牌廠營收合計季增23.8%至211.7億美元，更帶動相關供應鏈營收同步受益。

中東地區衝突升級 手機銷售遭殃 台廠警戒

今年智慧手機產業已遭記憶體缺貨、漲價衝擊，中東地區衝突升級，又帶來一大打擊，法人認為，今年智慧手機銷售量不樂觀，包括台積電、鴻海、大立光等國內手機供應鏈必須警戒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。