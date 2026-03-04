戰爭疑雲下光通訊股難逃修正 法人仍看好長線發展

在戰爭疑雲下，全球股市持續崩跌，台股也受到猛烈衝擊，股價在高檔的光通訊族群今天淪為重災區，華星光（4979）、光環（3234）、光聖（6442）、統新（6426）、環宇-KY（4991）等人皆跌停亮燈，就連昨天漲停鎖死的聯鈞（3450）也逃不過修正的命運，同樣跌停鎖死。

在大環境的衝擊下，即便輝達斥資40億美元投資兩大美國光通訊廠，支持其技術研發及產能擴充，仍是無法避免股價進入短線修正。

不過法人仍是看好輝達此次站台光通訊，將會加快技術推進速度，並看好AI基建升級，光模組需求長線成長，台系光通訊供應鏈皆有望受惠，並以高階技術廠商為關注焦點。