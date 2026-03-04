外資喊讚 文曄、弘塑逆勢勁揚逾3%

台股指數4日開盤直墜破3萬4千點，一路走低下挫近千點點，跌幅接近3%；不過，文曄及弘塑在外資最新報告調升目標下，股價雙逆勢上漲超過3%。

文曄今日股價開到190元，曾上揚到193元，漲幅超過8%；弘塑開盤價為1,740元，曾上揚到1,765元，漲幅逾3%。

儘管美系大行認為文曄2025年第4季營收符合預期但毛利率承壓，但預期2026年受益AI驅動的資料中心與通訊業務強勁成長，預期今年第1季營收季增39%、年增92%。資料中心營收占比預計將由2025年的42%提升至2028年的66%。上修2026、2027年每股純益（EPS）至16.5/20.3，以今年13.4xPE評價，同步升目標。

美系券商認為弘塑去年第4季毛利率42.1%，高於券商預估/市場共識的40.9%/41.1%，主因先前提列費用回沖。第4季EPS優於預期。券商預期今年第1季營收年增39%，第二階段廠房設備出貨於今年上半年開始放量，預期內製比例提升將帶來更顯著的毛利增長。2026年設備出貨量約200–250台，前次預估200台，上修今、明年EPS至56.6/75.9元，以今年下半年至明年上半年EPS的32xPE評價，同步升目標。