快訊

教助磁吸／轉任教助員成趨勢 幼教師：終於準時下班了

太子集團非法洗錢107億！首腦陳志62人、13家公司起訴 在押9人移審法院

台積電失守1,900元！台股重挫逾千點、回測33,300關

聽新聞
0:00 / 0:00

外資喊讚 文曄、弘塑逆勢勁揚逾3%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股指數4日開盤直墜破3萬4千點，一路走低下挫近千點點，跌幅接近3%；不過，文曄及弘塑在外資最新報告調升目標下，股價雙逆勢上漲超過3%。

文曄今日股價開到190元，曾上揚到193元，漲幅超過8%；弘塑開盤價為1,740元，曾上揚到1,765元，漲幅逾3%。

儘管美系大行認為文曄2025年第4季營收符合預期但毛利率承壓，但預期2026年受益AI驅動的資料中心與通訊業務強勁成長，預期今年第1季營收季增39%、年增92%。資料中心營收占比預計將由2025年的42%提升至2028年的66%。上修2026、2027年每股純益（EPS）至16.5/20.3，以今年13.4xPE評價，同步升目標。

美系券商認為弘塑去年第4季毛利率42.1%，高於券商預估/市場共識的40.9%/41.1%，主因先前提列費用回沖。第4季EPS優於預期。券商預期今年第1季營收年增39%，第二階段廠房設備出貨於今年上半年開始放量，預期內製比例提升將帶來更顯著的毛利增長。2026年設備出貨量約200–250台，前次預估200台，上修今、明年EPS至56.6/75.9元，以今年下半年至明年上半年EPS的32xPE評價，同步升目標。

外資 毛利率 每股純益

延伸閱讀

弘塑去年EPS 45.48元 創新高

緯穎看旺 權證押長天期

文曄去年Q4每股純益3.46元 創單季新高 本季持續創高

弘塑去年大賺逾四個股本 擬配發現金股利46元、配發率達101%

相關新聞

外資喊讚 文曄、弘塑逆勢勁揚逾3%

台股指數4日開盤直墜破3萬4千點，一路走低下挫近千點點，跌幅接近3%；不過，文曄及弘塑在外資最新報告調升目標下，股價雙逆勢上漲超過3%。

集邦看漲NAND價 群聯、威剛、十銓等營運添利多

研調機構集邦（TrendForce）最新調查指出，NAND Flash供需缺口擴大推升價格走勢，2025年第4季全球NAND Flash前五大品牌廠營收合計季增23.8%至211.7億美元，更帶動相關供應鏈營收同步受益。

中東地區衝突升級 手機銷售遭殃 台廠警戒

今年智慧手機產業已遭記憶體缺貨、漲價衝擊，中東地區衝突升級，又帶來一大打擊，法人認為，今年智慧手機銷售量不樂觀，包括台積電、鴻海、大立光等國內手機供應鏈必須警戒。

達發攜伴 攻音訊應用

聯發科旗下IC設計廠達發（6526）昨（3）日宣布，在MWC 2026展會中，與Fraunhofer IIS共同發表專為新世代無線耳機打造的多聲道空間音訊解決方案。

聯發科秀緊急衛星通訊服務

MWC 2026開展，聯發科（2454）昨（3）日宣布攜手SpaceX旗下Starlink Mobile，共同展示行動裝置緊急衛星通訊服務，能支援行動裝置接收緊急通報服務。

輝達布局光通訊 牽動聯亞、環宇、華星光等股價走揚

輝達2日宣布分別對兩家光通訊大廠Lumentum Holdings、Coherent投資20億美元，共計40億美元。消息一出，帶動台股光通訊協力廠昨（3）日逆勢抗跌，聯亞、環宇、華星光、光聖以及上詮等公司股價創下掛牌新高，聯鈞因位階較低表現最強勢，漲停鎖死至收盤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。