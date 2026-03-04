中東地區衝突升級 手機銷售遭殃 台廠警戒

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

今年智慧手機產業已遭記憶體缺貨、漲價衝擊，中東地區衝突升級，又帶來一大打擊，法人認為，今年智慧手機銷售量不樂觀，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）等國內手機供應鏈必須警戒。

Counterpoint Research最新手機市場報告指出，2026年手機市場將出現明顯反轉，全年出貨量預估年減12.4%，為歷來最大年度跌幅，調整期更可能一路延續到2027年。

法人認為，手機供應鏈現階段要觀察品牌客戶拉貨狀況，還必須緊盯國際態勢，中低階手機供貨比重較大的零組件廠更要格外注意，因中低階手機價格較為敏感，估計受影響程度最大。

在此之前，多家研調機構報告多預測今年智慧手機出貨量較去年個位數年減，Counterpoint將出貨量年減數字擴大為雙位數，是目前市場最悲觀預測。

根據研調機構Counterpoint Research分析，美以伊衝突升溫對智慧手機市場帶來物流與成本壓力，由於OEM高度依賴空運，使中東、非洲、歐洲與美國東岸等手機市場曝險程度較高。主要是上述多數地區航線需經由或仰賴中東空運走廊，若以其他樞紐取代杜拜與多哈等地，實務上可行，但會降低運輸效率，更造成營運成本上升。

此外，近期波斯灣事件及對沙烏地阿美（Saudi ARAMCO）煉油廠的攻擊，原油價格呈現上升趨勢，進一步推升運輸成本，加劇原已緊繃的供應鏈壓力。

業界人士表示，智慧手機市場今年先遭記憶體缺貨漲價衝擊，如今面臨中東戰火帶來的影響，後續相當考驗品牌廠的市場策略。

集邦看漲NAND價 群聯、威剛、十銓等營運添利多

研調機構集邦（TrendForce）最新調查指出，NAND Flash供需缺口擴大推升價格走勢，2025年第4季全球NAND Flash前五大品牌廠營收合計季增23.8%至211.7億美元，更帶動相關供應鏈營收同步受益。

達發攜伴 攻音訊應用

聯發科旗下IC設計廠達發（6526）昨（3）日宣布，在MWC 2026展會中，與Fraunhofer IIS共同發表專為新世代無線耳機打造的多聲道空間音訊解決方案。

聯發科秀緊急衛星通訊服務

MWC 2026開展，聯發科（2454）昨（3）日宣布攜手SpaceX旗下Starlink Mobile，共同展示行動裝置緊急衛星通訊服務，能支援行動裝置接收緊急通報服務。

輝達布局光通訊 牽動聯亞、環宇、華星光等股價走揚

輝達2日宣布分別對兩家光通訊大廠Lumentum Holdings、Coherent投資20億美元，共計40億美元。消息一出，帶動台股光通訊協力廠昨（3）日逆勢抗跌，聯亞、環宇、華星光、光聖以及上詮等公司股價創下掛牌新高，聯鈞因位階較低表現最強勢，漲停鎖死至收盤。

H200銷陸 美擬設採購上限

彭博引述知情人士報導，美國官員正評估是否限制輝達（NVIDIA）向單一中國大陸企業銷售AI晶片數量。這項政策若拍板定案，對輝達重返中國大陸這個關鍵市場又多了障礙。

