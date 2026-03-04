中東地區衝突升級 手機銷售遭殃 台廠警戒

今年智慧手機產業已遭記憶體缺貨、漲價衝擊，中東地區衝突升級，又帶來一大打擊，法人認為，今年智慧手機銷售量不樂觀，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）等國內手機供應鏈必須警戒。

Counterpoint Research最新手機市場報告指出，2026年手機市場將出現明顯反轉，全年出貨量預估年減12.4%，為歷來最大年度跌幅，調整期更可能一路延續到2027年。

法人認為，手機供應鏈現階段要觀察品牌客戶拉貨狀況，還必須緊盯國際態勢，中低階手機供貨比重較大的零組件廠更要格外注意，因中低階手機價格較為敏感，估計受影響程度最大。

在此之前，多家研調機構報告多預測今年智慧手機出貨量較去年個位數年減，Counterpoint將出貨量年減數字擴大為雙位數，是目前市場最悲觀預測。

根據研調機構Counterpoint Research分析，美以伊衝突升溫對智慧手機市場帶來物流與成本壓力，由於OEM高度依賴空運，使中東、非洲、歐洲與美國東岸等手機市場曝險程度較高。主要是上述多數地區航線需經由或仰賴中東空運走廊，若以其他樞紐取代杜拜與多哈等地，實務上可行，但會降低運輸效率，更造成營運成本上升。

此外，近期波斯灣事件及對沙烏地阿美（Saudi ARAMCO）煉油廠的攻擊，原油價格呈現上升趨勢，進一步推升運輸成本，加劇原已緊繃的供應鏈壓力。

業界人士表示，智慧手機市場今年先遭記憶體缺貨漲價衝擊，如今面臨中東戰火帶來的影響，後續相當考驗品牌廠的市場策略。