順德財報／去年 EPS 1.66元 擬配發1.1元股息 啟動均熱片營收貢獻元年

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

順德工業（2351）3日公布2025年合併財報，合併稅後純益3.03億元、年減55.1%，每股稅後純益1.66元；董事會通過擬配發1.1元現金股利，配發率66.2%，以今天收盤價81.9元計算，現金殖利率1.34%。

順德去年第4季合併營收25.84億元，季增1.6%、年減5.5%，稅後純益1.45億元，季增66.6%、年增6.6%，每股稅後純益0.8元，單季獲利為去年高點。

順德近幾年積極跨足半導體與AI伺服器產業，隨著均熱片預計第2季起出貨、下半年逐步放量，順德已將今年訂為「均熱片營收貢獻元年」，未來將成為挹注營收成長的新動能。

另外，美國關稅政策也逐漸明朗化，客戶庫存調節結束，今年1月起文具事業接單也明顯回溫。法人估，順德今年AI領域相關營收將迎來倍數以上增長，集團全年營收有望雙位數成長，進一步挑戰120億元以上歷史新高。

順德去年合併營收102.47億元、年減5.2%。隨著全球IDM大廠積極布局伺服器電源管理產品，積極布局伺服器電源管理產品，帶動相關零組件需求持續升溫，今年1月合併營收9.43億元、月增5.1%、年增19.2%，為近十個月單月營收新高。

順德近年積極轉型為「電源管理全方位解決方案提供者」，位於彰化總部旁的新廠去年動工，預計2028年完工投產，未來將以生產Al高功率導線架、散熱模塊等高附加價值產品為主，後續將加入均熱片、IGBT模塊。

目前，順德Al領域營收約占整體營收的1%，隨著新案訂單陸續出，法人估，第2季以後每月可貢獻2,000餘萬元營收，第4季則上看5,000萬元以上營收；2028年以後占比拚10%以上。

值得注意的是，為反應高技術含量產品成本上升，順德已自去年10月起陸續調漲產品報價，今年第1季起全面適用新報價，平均漲幅在15%左右，有助提升毛利率表現。

順德是全球前三大導線架製造商，及高功率導線架第一大廠。產品廣泛應用於生活家電、5G基地台、電動車及國防工業等領域。近年來公司積極投入車用電子、AI伺服器及高功率電源管理等新興應用，營運重心與產品線全面升級。

順德表示，隨著AI伺服器市場快速成長，散熱與電源效率成為新的戰場。原應用於電動車的800V高壓直流電導線架（HVDC）技術移植至伺服器領域，可有效降低能耗與體積，並大幅降低整體散熱成本。

順德與主要客戶英飛凌（Infineon）、日本瑞薩（RENESAS）、羅姆（ROHM）、意法半導體（STMicroelectronics)等IDM大廠，積極布局伺服器電源管理產品，帶動相關零組件需求持續升溫。

另在歐系客戶高電流密度功率模組（VPD）的垂直供電穩壓器新品部分，該產品提升GPU及CPU高速運算性能和散熱效率，以實現高性能AI資料中心，亦於去年第4季開始放量，預計今年將倍數成長。

電源管理 伺服器 現金股利

相關新聞

在台做整機外銷都騙人的！神基軍用無人機接單翻10倍 憑什麼喊第一？

強固型電腦大廠神基2日法說會，軍工布局備受關注，董事長黃明漢指出，公司定位為「無人機生態系第一大解決方案供應商」，會整合周邊設備夥伴推軟硬解決方案，歐美潛在或已轉換的軍工新客戶案例已經超過100家，一年來深入研究軍工無人機，他鐵口斷言：說能在台灣做軍用無人機「整機」都是騙人的。

爸爸去買奶粉卻拎回PS5…操盤人曝光！宏碁遊戲擁業績雙引擎登創新板

「叫爸爸去藥局買奶粉，結果帶回一台PS5？去買BMW車，結果帶回一套PS5賽車遊戲？」宏碁遊戲（6908）將登錄創新板，是宏碁（2353）集團成員，也是遊戲機PS5創意通路活動的操盤者，旗下共有遊戲軟硬體代理跟遊戲美術代工（唯晶）兩大業務。

三安欠款未入帳 惠特向陸法院提強制執行追討15億元

LED設備廠惠特（6706）3日公告，針對與三安集團旗下兩家公司的合約糾紛，已向中國大陸地方法院提起強制執行申請。本次強制執行對象分別為泉州三安半導體及湖北三安光電，合計追討金額超過4,329萬美元及3,037萬人民幣，折合新台幣約達15億元。

童振源：AI驅動記憶體超級循環 短期韓國仍居關鍵地位

因缺貨導致近期記憶體大漲價，日前出版新書「Taiwan at the Core – A Strategic Partner in the Global Semiconductor Landscape and Supply Chain Realignment」（《台灣居於核心：全球半導體版圖與戰略重組中的關鍵夥伴》）的駐新加坡代表童振源指出，在以HBM與先進DRAM為核心的競逐中，韓國展現出難以撼動的領導地位。在算力決定國家競爭力的時代，支撐運算核心的記憶體引擎，短期內仍牢牢掌握在韓國手中。

工研院組聯盟推中長程技術布局AI、機器人 強化產業競爭力

面對全球AI快速發展與供應鏈重組挑戰，製造業景氣不確定性升高，台灣產業正處轉型關鍵期。工研院今天發布中長程技術策略藍圖，以「攜手創新」為核心，結合17個研發法人籌組法人匯智聯盟，並與33所南部大專院校合作，整合研發能量，布局AI、機器人、無人載具等關鍵技術，強化產業與中小企業競爭力，深耕台灣、布局全球。

