集邦看漲NAND價 群聯、威剛、十銓等營運添利多

研調機構集邦（TrendForce）最新調查指出，NAND Flash供需缺口擴大推升價格走勢，2025年第4季全球NAND Flash前五大品牌廠營收合計季增23.8%至211.7億美元，更帶動相關供應鏈營收同步受益。

集邦進一步預估，本季NAND Flash價格可能季增85%～90%，在供需失衡未解下，產業營收水準有望續走高。

記憶體缺貨狀況不減，北美雲端服務供應商加速布建AI server、企業級SSD（固態硬碟）拉貨升溫，再加上HDD（傳統硬碟）缺貨、交期拉長引發轉單效應，業界推估記憶體缺貨狀況今年無解。

不久前三星、SK海力士更將既有產能用以生產高階DRAM和高頻寬記憶體（HBM），兩大廠今年同步大砍NAND晶片產量，更使全球NAND晶片價格再度狂飆。

目前DRAM和NAND供需吃緊、報價上行的氛圍，讓台系供應鏈受惠輪廓更清晰。在NAND控制晶片端，因本季報價再漲，市場點名群聯（8299）等NAND控制IC相關業者跟著受益；在模組與儲存產品端，威剛（3260）、十銓（4967）、創見（2451）、宇瞻（8271）等也被看好享有報價調整與拉貨循環帶來的上行動能。

DRAM部分，南亞科（2408）剛公布2月營收再創新高，華邦電（2344）2026、2027年產能已銷售及預定完畢，客製化記憶體第1季產品價格漲幅可望與2025年第4季相當，SLC NAND漲價幅度更大，整體第1季毛利率有機會優於2025年第3季。

不過，近期台股受到中東局勢緊張引發賣壓，記憶體族群昨日面臨殺盤，華邦電收112.5元接近跌停，南亞科、旺宏（2337）齊殺跌停，收256.5元、104.5元；群聯收1,755元，重挫逾8%，威剛收271元也跌7%。

集邦統計前五大NAND業者營收，三星第4季營收66億美元、季增10%，市占28%；SK海力士營收52.1億美元、季增47.8%，市占22.1%；鎧俠33.1億美元、季增16.5%；美光與晟碟均約30.3億美元，季增24.8%與31.1%。觀察供應商加速將產能轉往122TB、245TB等大容量QLC enterprise SSD移動，主攻伺服器端產品。

集邦指出，供應吃緊的訊號反映在供貨端互動上，除了供應量縮、交期遞延，單周成本上漲 50%～100%、且未來兩至三週供應仍將明顯減少的狀況，緊俏態勢可能延續至少三到五個月；消費類產品供應相對受到排擠，價格與供需結構也維持在偏緊水準。