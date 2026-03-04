H200銷陸 美擬設採購上限

彭博引述知情人士報導，美國官員正評估是否限制輝達（NVIDIA）向單一中國大陸企業銷售AI晶片數量。這項政策若拍板定案，對輝達重返中國大陸這個關鍵市場又多了障礙。

知情人士透露，川普政府正研究將每家中國企業可購買輝達H200晶片的上限設在7.5萬顆。超微（AMD）功能相近的MI325晶片也將併入客戶配額。這類加速器用於訓練與運行AI模型，是AI競賽的核心資源。消息人士指出，對大陸的總出貨量理論上仍可能達到100萬顆，但目前集中在少數幾家中國科技巨擘申請，若採單一客戶限購機制，這些企業合計可能僅取得數十萬顆。單家7.5萬顆的配額還不及阿里巴巴與字節跳動等私下向輝達表達購買意願的一半。

AMD與負責審核出口許可的美國商務部工業與安全局拒絕評論。輝達尚未回應置評請求。阿里巴巴與字節跳動在非上班時間未予回覆。