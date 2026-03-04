輝達布局光通訊 牽動聯亞、環宇、華星光等股價走揚

輝達2日宣布分別對兩家光通訊大廠Lumentum Holdings、Coherent投資20億美元，共計40億美元。消息一出，帶動台股光通訊協力廠昨（3）日逆勢抗跌，聯亞（3081）、環宇（4991）、華星光（4979）、光聖（6442）以及上詮（3363）等公司股價創下掛牌新高，聯鈞（3450）因位階較低表現最強勢，漲停鎖死至收盤。

輝達與Lumentum及Coherent簽下多年期合約，包含採購協議以及先進雷射零件的使用權。外資認為，隨著AI建置規模持續擴張，傳統可插拔模組將面臨功耗和密度的物理極限，將光通訊元件與GPU直接封裝在一起的CPO（共封裝光學）技術成為必然趨勢，可降低數據中心運營商的硬件採購成本，能顯著降低網絡能耗。

根據外資透露，輝達的本次投資主要用於擴充兩家公司的美國製造能力及支持研發，以Coherent來說，這筆高達20億美元的資金將優先用於資本支出，特別是擴大其德克薩斯州Sherman工廠的磷化銦（InP）產能。而對於Lumentum，大部分資金則將用於在美國建設一座「全新」的晶圓廠。

隨著光通訊滲透率持續提升，台廠供應鏈有望進補，磷化銦基板供應商聯亞是整個產業的源頭，全球產能供不應求，近期股價維持強勢，昨日開盤跳空漲停，創下1,510元的歷史新高價，接近收盤時才打開漲停；聯鈞作為兩家大廠的代工廠，跟著吃香喝辣，因為位階較低，昨天表現最為強勢，逆勢攻高到漲停鎖死，收盤價334元，上漲30元。

華星光早盤一度逼近漲停，盤中一度因為大盤急跌翻黑，但迅速回穩，尾盤收464.5元，上漲2元。光聖早盤曾大漲近8%，同樣因大盤氣氛不佳而回檔，不過甫一翻黑便迅速有買盤支撐，終盤收在2,330元，下跌25元，上詮終場收621元，下跌7元。