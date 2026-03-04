聯發科秀緊急衛星通訊服務

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

MWC 2026開展，聯發科（2454）昨（3）日宣布攜手SpaceX旗下Starlink Mobile，共同展示行動裝置緊急衛星通訊服務，能支援行動裝置接收緊急通報服務。

聯發科表示，和Starlink合作，在缺乏地面行動網路覆蓋的情況下，行動用戶可透過低軌衛星接收來自商用行動警報系統、無線緊急警報（WEA），以及地震與海嘯警報系統的重要通知，確保在天然災害或其他攸關生命安全的緊急情境中，保持關鍵資訊不中斷。

聯發科在MWC展示搭載M90數據機的智慧型手機與Starlink Mobile的通訊服務，憑藉S頻段（S-Band）衛星連線，能即時接收緊急通報資訊。這項合作促使WEA服務成功於美、加、日三國開通，約440萬使用者可在面臨緊急狀況時，能透過Starlink Mobile的服務進行通訊。

聯發科無線通訊事業部總經理暨資深副總徐敬全提到，聯發科衛星通訊技術的深厚實力，以及Starlink Mobile覆蓋全球的衛星網路，有效彌補天然災害或緊急狀況下常見的行動網路涵蓋缺口。

