爸爸去買奶粉卻拎回PS5…操盤人曝光！宏碁遊戲擁業績雙引擎登創新板

「叫爸爸去藥局買奶粉，結果帶回一台PS5？去買BMW車，結果帶回一套PS5賽車遊戲？」宏碁遊戲（6908）將登錄創新板，是宏碁（2353）集團成員，也是遊戲機PS5創意通路活動的操盤者，旗下共有遊戲軟硬體代理跟遊戲美術代工（唯晶）兩大業務。

宏碁遊戲目前不只是是PS5遊戲機4國通路代理，也是羅技、雷蛇、Steam Deck代理商，與南夢宮及SEGA有合作關係，但若認為宏碁遊戲就是一家遊戲套裝軟體及遊戲機/遊戲機周邊通路商，賣遊戲掌機、搖桿、方向盤，負責進銷貨，就低估宏碁遊戲的業務範圍。

宏碁總經理徐挺洋表示，宏碁遊戲在全亞洲布建了高達1,500個合作通路，在台灣、香港、新加坡、菲律賓擁有非常廣泛的市場觸角與覆蓋能力。董事長高樹國說，宏碁遊戲非常重視玩家沉浸式體驗，故與經銷夥伴共同設計具備創意的整合行銷體驗活動，不只是銷售而是創造價值。

徐挺洋舉例，讓消費者去大樹藥局買奶粉和尿布，結果順便買走PlayStation主機（滿額禮），或是去買車時帶一套賽車遊戲組，甚至是住飯店時也能有PlayStation遊玩體驗。透過跨界合作，在這些生活場景中打造沉浸式的環境，能有效刺激並促進消費者的採購意願，他指出宏碁遊戲定位為「遊戲加速器」，以完整上下游遊戲產業布局協助客戶，這也是為何公司毛利率逐年成長。宏碁遊戲2025年毛利率11.95%。

美術代工 靠併購交出5年複合成長率25%成績

而3A遊戲美術設計是另一塊高含金量業務，不只是《原神》等3A遊戲打大作美術繪製班底，宏碁遊戲子公司唯晶目前是全球第四大美術代工公司，官方喊出目標很快就要挑戰全球第三。

由於美術代工毛利率超過20%。宏碁遊戲2022年併購唯晶科技，隨唯晶業績逐年成長，宏碁遊戲毛利率連續三年創高逼近12%。唯晶是一家專門負責3A遊戲美術設計外包工作的團隊，線上遊戲的美術代工市場目前破碎化發展，前10大公司市占率僅7%，而唯晶是第四名，兩年內已經完成三次併購，帶動去年業績交出42%營收成長數字。

目前唯晶旗下有1,100位美術人力，執行長詹承翰表示，今年仍不排除會併購，靠有機跟併購擴張，目標超車成為全球第三大遊戲美術代工公司。

詹承翰表示，3A級遊戲大作開發動輒需要3～5年與高達數億美金的預算。維京擁有具規模且穩定的製作團隊，能有效承接長期的外包專案，幫助遊戲大廠大幅縮短開發時間並降低製作成本，目前唯晶客戶超過600家，其中前25大遊戲製作公司中，有22家都是合作客戶。

詹承翰表示，美術代工的好處是不被遊戲賣座成敗綁住，由於遊戲產業是高度競爭行業，不少公司可能因IP表現不佳而裁員，但唯晶只要遊戲產業持續成長就能同步成長，而由於歐美遊戲價格較高，未來也將衝刺承接歐美訂單，目前歐美客戶比約30%。

目前唯晶手握2年4,800萬美元客戶預定人力訂單，其中3,500萬美元需在今年完成，該預期訂單比去年大幅成長3成，前景相當樂觀。

生成式AI衝擊遊戲行業？唯晶不怕：玩家抵制AI

而對於生成式AI普級，能快速製作動畫及美術設計畫面，是否衝擊唯晶業務前景？對此詹承翰，目前玩家抵制中，目前還看不到威脅。

他解釋，遊戲本質上是一種提供「情緒價值」的消費品。玩家對於AI生成的內容往往抱有強烈的抗拒心理，例如玩家花費高昂代價購買的虛擬造型（Skin）或道具，如果得知是AI用幾秒鐘生成的，會覺得失去其應有的價值。

為了避免引發消費者的抵制潮，目前高達99.99%的遊戲大廠客戶，都嚴格禁止內部及代工合作夥伴使用AI。

其次，用AI會面臨難以預期的版權與法律風險：目前市面上的生成式AI工具（如OpenAI），其訓練資料來源多半缺乏明確的合法授權，這會導致生成的內容具有極大的法律與版權爭議風險。

他補充，遊戲開發成本只占遊戲總成本10%，為此減少費用，對這些有知名IP的遊戲開發商來說，沒有必要，更無須為省下少部分的開發成本，而去承擔可能毀滅整個專案的侵權風險。

第三是「3D建模」素材的稀缺。他表示，AI模型訓練素材是3D建模資料，目前還很少，反而是生成圖片或短影音AI引擎的2D圖片或影片資料因網路有海量的素材可供訓練，這使得AI在3D美術代工領域的威脅被大幅削弱。

不過，這些都是目前狀況，詹承翰表示，未來或許有一天能一鍵生成線上遊戲，已有AI公司委託他們協助訓練模型，不過，因為替客戶代工的圖稿版權皆屬於客戶，不能挪作他用，因此他們正投入資源建立專屬且完全合法授權的3D訓練資料庫（Dataset），讓內部人員親手從頭創建全新的3D模型，並將整個製作過程「全程錄影」來「自證清白」，證明這些資產毫無版權爭議。