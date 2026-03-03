快訊

智原擴大於聯電14奈米製程IP布局 鎖定邊緣AI與消費性市場

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
智原總經理王國雍。聯合報系資料照
ASIC設計服務暨IP研發領導廠商智原科技（3035）今日宣布持續擴充其基於聯電14FCC製程的IP產品線，包含新增的USB 2.0/USB 3.2 Gen1 PHY、LVDS TX/RX I/O、DDR3/DDR4 PHY（最高達 4.2 Gbps），以及LPDDR4-4X/5 PHY（最高達 6.4 Gbps）；搭配聯電14奈米平台，這些IP讓晶片效能、功耗與成本之間取得最佳平衡，特別適用於工業控制、AIoT、網通設備、智慧顯示、多功能事務機（MFP）及邊緣AI等應用。

智原持續建置UMC 14奈米製程的IP解決方案，使平台解決方案更臻完整，且所有IP均透過矽驗證來確保量產品質，大幅降低設計風險，協助客戶縮短產品開發時程，兼顧設計與製造成本。針對邊緣AI應用，智原提供Fabless OSAT服務，支援2.5D/3D先進封裝技術，記憶體控制電路與I/O整合，滿足AI算力對高頻寬的記憶體傳輸效能與容量的需求，進一步提升AI系統整體算力。

智原科技營運長林世欽表示：「面對客戶多元且快速演進的需求，智原憑藉數十年的IP開發與ASIC 設計經驗，持續擴大IP產品佈局。結合穩健且經矽驗證的IP 資料庫，以及深厚的ASIC設計實力，我們有信心協助客戶轉換至FinFET平台，充份運用ASIC在AI領域中的優勢。」

聯電 網通設備 客戶

相關新聞

在台做整機外銷都騙人的！神基軍用無人機接單翻10倍 憑什麼喊第一？

強固型電腦大廠神基2日法說會，軍工布局備受關注，董事長黃明漢指出，公司定位為「無人機生態系第一大解決方案供應商」，會整合周邊設備夥伴推軟硬解決方案，歐美潛在或已轉換的軍工新客戶案例已經超過100家，一年來深入研究軍工無人機，他鐵口斷言：說能在台灣做軍用無人機「整機」都是騙人的。

價值逾5.73億！郭台銘贈曾馨瑩2500張鴻海股票 手上持有張數曝光

鴻海（2317）集團創辦人郭台銘預定贈與其妻曾馨瑩2,500張鴻海股票，依據鴻海3日股票收盤價229元計算，2,500張鴻海股票價值約達5.73億元。

爸爸去買奶粉卻拎回PS5…操盤人曝光！宏碁遊戲擁業績雙引擎登創新板

「叫爸爸去藥局買奶粉，結果帶回一台PS5？去買BMW車，結果帶回一套PS5賽車遊戲？」宏碁遊戲（6908）將登錄創新板，是宏碁（2353）集團成員，也是遊戲機PS5創意通路活動的操盤者，旗下共有遊戲軟硬體代理跟遊戲美術代工（唯晶）兩大業務。

三安欠款未入帳 惠特向陸法院提強制執行追討15億元

LED設備廠惠特（6706）3日公告，針對與三安集團旗下兩家公司的合約糾紛，已向中國大陸地方法院提起強制執行申請。本次強制執行對象分別為泉州三安半導體及湖北三安光電，合計追討金額超過4,329萬美元及3,037萬人民幣，折合新台幣約達15億元。

童振源：AI驅動記憶體超級循環 短期韓國仍居關鍵地位

因缺貨導致近期記憶體大漲價，日前出版新書「Taiwan at the Core – A Strategic Partner in the Global Semiconductor Landscape and Supply Chain Realignment」（《台灣居於核心：全球半導體版圖與戰略重組中的關鍵夥伴》）的駐新加坡代表童振源指出，在以HBM與先進DRAM為核心的競逐中，韓國展現出難以撼動的領導地位。在算力決定國家競爭力的時代，支撐運算核心的記憶體引擎，短期內仍牢牢掌握在韓國手中。

工研院組聯盟推中長程技術布局AI、機器人 強化產業競爭力

面對全球AI快速發展與供應鏈重組挑戰，製造業景氣不確定性升高，台灣產業正處轉型關鍵期。工研院今天發布中長程技術策略藍圖，以「攜手創新」為核心，結合17個研發法人籌組法人匯智聯盟，並與33所南部大專院校合作，整合研發能量，布局AI、機器人、無人載具等關鍵技術，強化產業與中小企業競爭力，深耕台灣、布局全球。

