聯發科攜手SpaceX旗下Starlink Mobile展示行動裝置緊急衛星通訊服務

聯發科（2454）今日宣布與 SpaceX旗下Starlink合作，雙方攜手展示以衛星通訊技術支援行動裝置接收緊急通報服務的最新成果。透過此次合作，更多行動用戶在缺乏地面行動網路覆蓋的情況下，仍能透過低軌衛星接收來自商用行動警報系統（CMAS）、無線緊急警報（WEA） 以及地震與海嘯警報系統（ETWS）的重要通知，以確保於天然災害或其他攸關生命安全的緊急情境中，仍能保持關鍵資訊不中斷。

聯發科在2026世界行動通訊大會（MWC）現場，藉由搭載聯發科M90數據機的智慧型手機來展示Starlink Mobile的通訊服務。聯發科M90數據機為全球首款整合衛星通訊技術的5G數據機，憑藉S頻段（S-Band）衛星連線，使用者不論身處何處皆能即時接收緊急通報資訊。這項合作促使WEA服務成功於美、加、日三國開通，並已造福超過440萬使用者在面臨緊急狀況時，能透過Starlink Mobile服務進行通訊。

聯發科無線通訊事業部總經理暨資深副總經理徐敬全表示，此次與Space X的合作，結合聯發科在衛星通訊技術上的深厚實力，以及Starlink Mobile覆蓋全球的衛星網路，讓更多使用者在關鍵時刻能接收到攸關生命安全的即時警報。我們的解決方案能有效彌補天然災害或緊急狀況下常見的行動網路涵蓋缺口，同時也是邁向標準化5G NR-NTN（非地面網路）技術商用的重要一步。