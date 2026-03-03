快訊

iPhone 17e 電信資費出爐！ 搭這個資費可「零元」購機

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

蘋果iPhone 17e被譽為是「最超值的蘋果 AI 手機新標竿」，電信三雄中華電信（2412）、台灣大（3045）、遠傳（4904）也公布專屬購機資費，搭配1,399元專案、綁約48個月，最低零元起。

中華電信公布，iPhone 17e購機資費，專案價零元起。中華電信表示，申辦精采5G月繳1,399元（30個月租期），iPhone 17e 256GB專案價6,300元，綁約48個月，另搭配舊機換新機加碼再折2,000元、VIP最高折5,000元，即能以0元將iPhone 17e 256GB帶回家（30個月租期）。

台灣大表示，申辦1,399元專案、綁約48個月，即可以專案價零元入手；若搭配舊換新最高折15,100元，VIP續約購機最高再折5,000元。此外，台灣大指出，Open Possible 聯名卡友申辦iPhone 17e 新機及購買配件最高享2%現金回饋，電信費最高享3.5%現金回饋。此外，myfone網路門市則於3月4日晚上10點15分開放 iPhone 17e 單機預購。

遠傳指出，果粉引頸期盼的Apple春季新機iPhone 17e已於2日正式亮相，搭載與iPhone 17同一代A19晶片，高性價比入門款隨即引爆話題，成為果粉討論焦點。

遠傳表示，iPhone 17e超值資費方案，月付1,399元，iPhone 17e 256GB就能零元起帶回家，相較去年容量升級、價格不變，而大容量的iPhone 17e 512GB，搭配5G指定資費，只要4,300元，輕鬆體驗最新智慧生活。

Apple 台灣大 現金回饋

相關新聞

在台做整機外銷都騙人的！神基軍用無人機接單翻10倍 憑什麼喊第一？

強固型電腦大廠神基2日法說會，軍工布局備受關注，董事長黃明漢指出，公司定位為「無人機生態系第一大解決方案供應商」，會整合周邊設備夥伴推軟硬解決方案，歐美潛在或已轉換的軍工新客戶案例已經超過100家，一年來深入研究軍工無人機，他鐵口斷言：說能在台灣做軍用無人機「整機」都是騙人的。

價值逾5.73億！郭台銘贈曾馨瑩2500張鴻海股票 手上持有張數曝光

鴻海（2317）集團創辦人郭台銘預定贈與其妻曾馨瑩2,500張鴻海股票，依據鴻海3日股票收盤價229元計算，2,500張鴻海股票價值約達5.73億元。

爸爸去買奶粉卻拎回PS5…操盤人曝光！宏碁遊戲擁業績雙引擎登創新板

「叫爸爸去藥局買奶粉，結果帶回一台PS5？去買BMW車，結果帶回一套PS5賽車遊戲？」宏碁遊戲（6908）將登錄創新板，是宏碁（2353）集團成員，也是遊戲機PS5創意通路活動的操盤者，旗下共有遊戲軟硬體代理跟遊戲美術代工（唯晶）兩大業務。

三安欠款未入帳 惠特向陸法院提強制執行追討15億元

LED設備廠惠特（6706）3日公告，針對與三安集團旗下兩家公司的合約糾紛，已向中國大陸地方法院提起強制執行申請。本次強制執行對象分別為泉州三安半導體及湖北三安光電，合計追討金額超過4,329萬美元及3,037萬人民幣，折合新台幣約達15億元。

童振源：AI驅動記憶體超級循環 短期韓國仍居關鍵地位

因缺貨導致近期記憶體大漲價，日前出版新書「Taiwan at the Core – A Strategic Partner in the Global Semiconductor Landscape and Supply Chain Realignment」（《台灣居於核心：全球半導體版圖與戰略重組中的關鍵夥伴》）的駐新加坡代表童振源指出，在以HBM與先進DRAM為核心的競逐中，韓國展現出難以撼動的領導地位。在算力決定國家競爭力的時代，支撐運算核心的記憶體引擎，短期內仍牢牢掌握在韓國手中。

工研院組聯盟推中長程技術布局AI、機器人 強化產業競爭力

面對全球AI快速發展與供應鏈重組挑戰，製造業景氣不確定性升高，台灣產業正處轉型關鍵期。工研院今天發布中長程技術策略藍圖，以「攜手創新」為核心，結合17個研發法人籌組法人匯智聯盟，並與33所南部大專院校合作，整合研發能量，布局AI、機器人、無人載具等關鍵技術，強化產業與中小企業競爭力，深耕台灣、布局全球。

