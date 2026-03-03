iPhone 17e 電信資費出爐！ 搭這個資費可「零元」購機

蘋果iPhone 17e被譽為是「最超值的蘋果 AI 手機新標竿」，電信三雄中華電信（2412）、台灣大（3045）、遠傳（4904）也公布專屬購機資費，搭配1,399元專案、綁約48個月，最低零元起。

中華電信公布，iPhone 17e購機資費，專案價零元起。中華電信表示，申辦精采5G月繳1,399元（30個月租期），iPhone 17e 256GB專案價6,300元，綁約48個月，另搭配舊機換新機加碼再折2,000元、VIP最高折5,000元，即能以0元將iPhone 17e 256GB帶回家（30個月租期）。

台灣大表示，申辦1,399元專案、綁約48個月，即可以專案價零元入手；若搭配舊換新最高折15,100元，VIP續約購機最高再折5,000元。此外，台灣大指出，Open Possible 聯名卡友申辦iPhone 17e 新機及購買配件最高享2%現金回饋，電信費最高享3.5%現金回饋。此外，myfone網路門市則於3月4日晚上10點15分開放 iPhone 17e 單機預購。

遠傳指出，果粉引頸期盼的Apple春季新機iPhone 17e已於2日正式亮相，搭載與iPhone 17同一代A19晶片，高性價比入門款隨即引爆話題，成為果粉討論焦點。

遠傳表示，iPhone 17e超值資費方案，月付1,399元，iPhone 17e 256GB就能零元起帶回家，相較去年容量升級、價格不變，而大容量的iPhone 17e 512GB，搭配5G指定資費，只要4,300元，輕鬆體驗最新智慧生活。