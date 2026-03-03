達發攜手Fraunhofer IIS 發表多聲道空間音訊解決方案

聯發科（2454）旗下IC設計廠達發（6526）於3日宣布，與Fraunhofer IIS於2026 MWC上，共同發表專為新世代無線耳機打造的多聲道空間音訊解決方案。

達發指出，此次合作將Fraunhofer的LC3plus編解碼器與Cingo空間音訊渲染解決方案，整合至達發旗艦級藍牙系統單晶片AB1595中，為高階行動裝置與延展實境（XR）應用，帶來高解析度、低延遲且具備高度抗干擾能力的無線多聲道音訊體驗。

達發進一步提到，上述聯合解決方案的核心，在於建立一條無縫、高解析度的多聲道無線傳輸鏈，以滿足行動裝置、XR及沉浸式媒體生態系日益增長的需求。透過達發的高資料傳輸率技術，AB1595平台提供支援Fraunhofer LC3plus編解碼器所需的頻寬。兩者結合能以極具效率的位元率與超低延遲提供高解析度音訊，這對於突破傳統立體聲限制、實現具備擴展性的多聲道耳機設計至關重要。

同時，達發表示，Fraunhofer的Cingo雙耳渲染技術能將多聲道內容，直接在耳機端轉化為沉浸式3D聆聽體驗。此外，透過CyweeMotion的感測器融合技術，能支援具備頭部追蹤功能的動態空間音訊。而為了在都會區或展會等常見的高密度射頻擁擠環境中確保穩定效能，該解決方案也整合Fraunhofer的LC3plus進階遺失封包隱藏技術，強化音訊串流的連續性與穩定度。