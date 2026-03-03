快訊

三安欠款未入帳 惠特向陸法院提強制執行追討15億元

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
惠特科技公司新廠辦。記者籃珮禎／攝影
惠特科技公司新廠辦。記者籃珮禎／攝影

LED設備廠惠特（6706）3日公告，針對與三安集團旗下兩家公司的合約糾紛，已向中國大陸地方法院提起強制執行申請。本次強制執行對象分別為泉州三安半導體及湖北三安光電，合計追討金額超過4,329萬美元及3,037萬人民幣，折合新台幣約達15億元。

惠特表示，先前與泉州三安半導體及湖北三安光電簽訂一系列合約，經中國大陸國際經濟貿易仲裁委員會裁決，兩家公司應支付惠特貨款、衍生利息及相關費用。

然截至今年3月3日止，惠特仍未收到應付之款項，遂決定採取法律行動，分別向福建省泉州市中級人民法院及湖北省鄂州市中級人民法院提起強制執行。

根據公告資料顯示，對泉州三安半導體之強制執行金額包含2,982.5萬美元及2,006.3萬人民幣；對湖北三安光電則包含1,346.6萬美元及1,030.9萬人民幣。

惠特強調，早在提出仲裁之初便已先行申請財產保全程序，此次提起強制執行為後續法律程序，對公司目前的財務業務及日常營運並無影響。

針對此案後續，惠特指出，將依案件實際進展適時發布進度說明，以維護公司與股東權益。

半導體 強制執行 惠特

相關新聞

在台做整機外銷都騙人的！神基軍用無人機接單翻10倍 憑什麼喊第一？

強固型電腦大廠神基2日法說會，軍工布局備受關注，董事長黃明漢指出，公司定位為「無人機生態系第一大解決方案供應商」，會整合周邊設備夥伴推軟硬解決方案，歐美潛在或已轉換的軍工新客戶案例已經超過100家，一年來深入研究軍工無人機，他鐵口斷言：說能在台灣做軍用無人機「整機」都是騙人的。

價值逾5.73億！郭台銘贈曾馨瑩2500張鴻海股票 手上持有張數曝光

鴻海（2317）集團創辦人郭台銘預定贈與其妻曾馨瑩2,500張鴻海股票，依據鴻海3日股票收盤價229元計算，2,500張鴻海股票價值約達5.73億元。

爸爸去買奶粉卻拎回PS5…操盤人曝光！宏碁遊戲擁業績雙引擎登創新板

「叫爸爸去藥局買奶粉，結果帶回一台PS5？去買BMW車，結果帶回一套PS5賽車遊戲？」宏碁遊戲（6908）將登錄創新板，是宏碁（2353）集團成員，也是遊戲機PS5創意通路活動的操盤者，旗下共有遊戲軟硬體代理跟遊戲美術代工（唯晶）兩大業務。

LED設備廠惠特（6706）3日公告，針對與三安集團旗下兩家公司的合約糾紛,已向中國大陸地方法院提起強制執行申請。本次強制執行對象分別為泉州三安半導體及湖北三安光電,合計追討金額超過4,329萬美元及3,037萬人民幣,折合新台幣約達15億元。

童振源：AI驅動記憶體超級循環 短期韓國仍居關鍵地位

因缺貨導致近期記憶體大漲價，日前出版新書「Taiwan at the Core – A Strategic Partner in the Global Semiconductor Landscape and Supply Chain Realignment」（《台灣居於核心：全球半導體版圖與戰略重組中的關鍵夥伴》）的駐新加坡代表童振源指出，在以HBM與先進DRAM為核心的競逐中，韓國展現出難以撼動的領導地位。在算力決定國家競爭力的時代，支撐運算核心的記憶體引擎，短期內仍牢牢掌握在韓國手中。

工研院組聯盟推中長程技術布局AI、機器人 強化產業競爭力

面對全球AI快速發展與供應鏈重組挑戰，製造業景氣不確定性升高，台灣產業正處轉型關鍵期。工研院今天發布中長程技術策略藍圖，以「攜手創新」為核心，結合17個研發法人籌組法人匯智聯盟，並與33所南部大專院校合作，整合研發能量，布局AI、機器人、無人載具等關鍵技術，強化產業與中小企業競爭力，深耕台灣、布局全球。

