三安欠款未入帳 惠特向陸法院提強制執行追討15億元

LED設備廠惠特（6706）3日公告，針對與三安集團旗下兩家公司的合約糾紛，已向中國大陸地方法院提起強制執行申請。本次強制執行對象分別為泉州三安半導體及湖北三安光電，合計追討金額超過4,329萬美元及3,037萬人民幣，折合新台幣約達15億元。

惠特表示，先前與泉州三安半導體及湖北三安光電簽訂一系列合約，經中國大陸國際經濟貿易仲裁委員會裁決，兩家公司應支付惠特貨款、衍生利息及相關費用。

然截至今年3月3日止，惠特仍未收到應付之款項，遂決定採取法律行動，分別向福建省泉州市中級人民法院及湖北省鄂州市中級人民法院提起強制執行。

根據公告資料顯示，對泉州三安半導體之強制執行金額包含2,982.5萬美元及2,006.3萬人民幣；對湖北三安光電則包含1,346.6萬美元及1,030.9萬人民幣。

惠特強調，早在提出仲裁之初便已先行申請財產保全程序，此次提起強制執行為後續法律程序，對公司目前的財務業務及日常營運並無影響。

針對此案後續，惠特指出，將依案件實際進展適時發布進度說明，以維護公司與股東權益。