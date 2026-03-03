WBC棒球經典賽將開打！愛爾達將掀轉播熱潮 世足、亞運緊接在後

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月15日至3月17日在日本東京巨蛋開打，台灣中華隊預賽分在C組，將對上日本、韓國、捷克與澳洲，愛爾達（8487）董事長陳怡君表示，已經做好轉播準備，除3月的WBC；後續還有6月的世足，9月的亞運，2026年將是運動轉播大年，加上例行賽事，今年賽事轉播超過2萬小時，再創新高，將與340萬數位粉絲，嗨翻一整年。

陳怡君表示，愛爾達持續厚植運動轉播經濟，透過例行性賽事與平台會員經營，降低對單一大型賽事年度的依賴，MOD收視率達大賽年度水準98.8%，OTT長期租約（一年以上）比例從2024年的20%提升至2025年40%，提高訂閱收入可預測性與現金流穩定度，數位粉絲規模已由300萬成長至340萬，年增13%，品牌影響力與流量變現能力持續強化。

展望2026年，陳怡君表示，農曆春節打造米蘭冬季奧運以及英國克拉福茲頂級犬展大賽的「轉播雙引擎」，尤其是開發寵物經濟支線，觸及更多元觀眾，從賽事直播出發，未來開寵物運動頻道，再投入自製節目。

此外，陳怡君強調，2026年更運動轉播大年，三箭齊發，3月WBC棒球經典賽，6月美加墨世界盃足球賽，9月愛知名古屋亞運，將推升收視率、廣告、OTT TV用戶數再創佳績。

同時，愛爾達持續加碼例行性賽事，包含MLB、NBA、中華職棒（至少4隊）、各大網球公開賽，各類足球賽事BWF羽球、WTT桌球及F1賽車。

陳怡君指出，今年賽事轉播將超過2萬小時，再創新高，更看好中華電信（2412）平台的MOD、Hami Video、愛爾達ELTA.tv、其他平台貢獻收入持續成長，轉授權及代購業務、廣告業務專案等七大業務全部同步成長，更看好自家OTT TV用戶可望倍數成長。