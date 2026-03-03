宇瞻宣布推出全新工業級儲存解決方案系列 全面相容Raspberry Pi平台

隨著AI技術加速落地，企業對邊緣AI應用的需求持續升溫，全球數位儲存解決方案領導品牌宇瞻（8271）3日宣布推出全新工業級儲存解決方案系列，涵蓋工業microSD 卡、PCIe SSD，以及創新的PT25R-Pi HAT SSD，全面相容於Raspberry Pi平台，鎖定無人機、智慧工廠、智慧路燈等企業端場域，協助加速邊緣 AI 應用部署。

陳明達總經理指出，宇瞻今年以「儲存，成就AI未來（Storage, Empowering AI Growth）」為營運發展主軸，透過開發相容於Raspberry Pi平台的專業工業儲存解決方案，積極布局工業領域，未來將會推出更多對應的儲存解決方案，期能協助企業加速邊緣 AI 運算落地，釋放更多創新應用潛力。

在全球AI浪潮推動下，越來越多企業尋求以具彈性、可擴充的平台建構專有設備，而Raspberry Pi平台正逐步成為企業發展邊緣運算的重要選項，特別是在日本與歐洲市場展現高度成長潛力。宇瞻總經理陳明達表示，透過Raspberry Pi平台搭配工業級儲存解決方案，企業可在效能、穩定性與部署彈性之間取得良好平衡，為邊緣運算應用帶來更具競爭力的解決方案。

宇瞻此次推出的 Raspberry Pi 相容工業儲存產品線，包含microSD卡與PCIe介面SSD，皆經過嚴格相容性測試，確保在Raspberry Pi平台上穩定運作。此外，為回應空間受限的邊緣 AI 與工業應用需求，宇瞻進一步推出PT25R-Pi HAT SSD，將SSD 直接整合至HAT（Hardware Attached on Top）外形尺寸中，一體式設計免除額外安裝組件與獨立儲存裝置，大幅縮小設備體積、降低組裝複雜度與整體硬體成本，成為緊湊型邊緣 AI 設備的理想選擇。搭配通過QVL認證的物料清單，可確保產品品質穩定，降低系統整合風險，並減輕系統整合商在售後維運與採購管理上的負擔。

對分散式邊緣 AI 設備常見的維運挑戰，PR25R-Pi HAT SSD可支援快照備援技術CoreSnapshot 2，搭載遠端備份與快速還原機制。當異地設備發生系統異常時，可即時進行資料復原，有效降低停機風險與維護成本，提升整體系統可靠性與管理效率，為工業環境提供簡單且高效的資料保護方案。