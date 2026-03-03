快訊

宇瞻宣布推出全新工業級儲存解決方案系列 全面相容Raspberry Pi平台

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

隨著AI技術加速落地，企業對邊緣AI應用的需求持續升溫，全球數位儲存解決方案領導品牌宇瞻（8271）3日宣布推出全新工業級儲存解決方案系列，涵蓋工業microSD 卡、PCIe SSD，以及創新的PT25R-Pi HAT SSD，全面相容於Raspberry Pi平台，鎖定無人機、智慧工廠、智慧路燈等企業端場域，協助加速邊緣 AI 應用部署。

陳明達總經理指出，宇瞻今年以「儲存，成就AI未來（Storage, Empowering AI Growth）」為營運發展主軸，透過開發相容於Raspberry Pi平台的專業工業儲存解決方案，積極布局工業領域，未來將會推出更多對應的儲存解決方案，期能協助企業加速邊緣 AI 運算落地，釋放更多創新應用潛力。

在全球AI浪潮推動下，越來越多企業尋求以具彈性、可擴充的平台建構專有設備，而Raspberry Pi平台正逐步成為企業發展邊緣運算的重要選項，特別是在日本與歐洲市場展現高度成長潛力。宇瞻總經理陳明達表示，透過Raspberry Pi平台搭配工業級儲存解決方案，企業可在效能、穩定性與部署彈性之間取得良好平衡，為邊緣運算應用帶來更具競爭力的解決方案。

宇瞻此次推出的 Raspberry Pi 相容工業儲存產品線，包含microSD卡與PCIe介面SSD，皆經過嚴格相容性測試，確保在Raspberry Pi平台上穩定運作。此外，為回應空間受限的邊緣 AI 與工業應用需求，宇瞻進一步推出PT25R-Pi HAT SSD，將SSD 直接整合至HAT（Hardware Attached on Top）外形尺寸中，一體式設計免除額外安裝組件與獨立儲存裝置，大幅縮小設備體積、降低組裝複雜度與整體硬體成本，成為緊湊型邊緣 AI 設備的理想選擇。搭配通過QVL認證的物料清單，可確保產品品質穩定，降低系統整合風險，並減輕系統整合商在售後維運與採購管理上的負擔。

對分散式邊緣 AI 設備常見的維運挑戰，PR25R-Pi HAT SSD可支援快照備援技術CoreSnapshot 2，搭載遠端備份與快速還原機制。當異地設備發生系統異常時，可即時進行資料復原，有效降低停機風險與維護成本，提升整體系統可靠性與管理效率，為工業環境提供簡單且高效的資料保護方案。

平台

相關新聞

在台做整機外銷都騙人的！神基軍用無人機接單翻10倍 憑什麼喊第一？

強固型電腦大廠神基2日法說會，軍工布局備受關注，董事長黃明漢指出，公司定位為「無人機生態系第一大解決方案供應商」，會整合周邊設備夥伴推軟硬解決方案，歐美潛在或已轉換的軍工新客戶案例已經超過100家，一年來深入研究軍工無人機，他鐵口斷言：說能在台灣做軍用無人機「整機」都是騙人的。

信錦老董親帶隊再戰太空產業 3年計畫轉型事業上看30%

太空產業正因SpaceX將於3月遞送IPO文件，目標6～7月完成掛牌上市，估值上看1.7兆美元，讓太空產業熱鬧不已。AMAZON轉投資的藍色起源預計2027年底發射5000多顆衛星追趕，SpaceX目前已有近萬顆衛星發射到太空，更已向主管監理單位FCC申請發射100萬顆額度。

童振源：AI驅動記憶體超級循環 短期韓國仍居關鍵地位

因缺貨導致近期記憶體大漲價，日前出版新書「Taiwan at the Core – A Strategic Partner in the Global Semiconductor Landscape and Supply Chain Realignment」（《台灣居於核心：全球半導體版圖與戰略重組中的關鍵夥伴》）的駐新加坡代表童振源指出，在以HBM與先進DRAM為核心的競逐中，韓國展現出難以撼動的領導地位。在算力決定國家競爭力的時代，支撐運算核心的記憶體引擎，短期內仍牢牢掌握在韓國手中。

工研院組聯盟推中長程技術布局AI、機器人 強化產業競爭力

面對全球AI快速發展與供應鏈重組挑戰，製造業景氣不確定性升高，台灣產業正處轉型關鍵期。工研院今天發布中長程技術策略藍圖，以「攜手創新」為核心，結合17個研發法人籌組法人匯智聯盟，並與33所南部大專院校合作，整合研發能量，布局AI、機器人、無人載具等關鍵技術，強化產業與中小企業競爭力，深耕台灣、布局全球。

聯發科攜手SpaceX MWC 秀衛星直連手機「緊急警報」服務

IC設計龍頭聯發科（2454）3日宣布與SpaceX旗下星鏈（Starlink）合作，在2日開始的2026世界行動通訊大會（MWC 2026）現場展示以低軌衛星通訊支援行動裝置接收緊急通報的最新成果。即使身處缺乏地面行動網路覆蓋的區域，用戶仍可透過低軌衛星接收重要警報資訊，涵蓋商用行動警報系統（CMAS）、無線緊急警報（WEA）及地震與海嘯警報系統（ETWS），強化災害等緊急情境下的資訊不中斷。

宏碁遊戲雙引擎模式帶動 看好今年營運優於去年

宏碁遊戲（6908）將於4日舉辦創新板上市前業績發表會，憑藉著獨創的「通路代理」與「美術代工」雙引擎商業模式，帶動公司營收與獲利持續攀升。2025年營收55.2億元，年增28.4%。展望後市，宏碁遊戲看好在代理產品及市場增加，加上子公司唯晶科技同步增長下，宏碁遊戲目標今年營運將優於去年。

