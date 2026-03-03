快訊

以「善」出發…大甲鎮瀾宮2026遶境進香 4月17日深夜起駕

幕後黑手現形！台股量價前十大幾乎遭團滅 僅「這3檔」倖存

5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

聽新聞
0:00 / 0:00

宜鼎子公司安提將於Embedded World 發表 AI 代理邊緣運算工作站

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

宜鼎（5289）集團子公司安提國際（Aetina），將於2026德國紐倫堡嵌入式電子與工業電腦展 ( Embedded World 2026 ) 重磅發表甫榮獲台灣精品獎肯定的AIP-FR68S AI代理邊緣運算工作站。此次更合作行動貝果（Mobagel）和高通態展示企業級「CXO Solution」 AI代理解決方案，助企業在確保數據隱私的邊緣環境下，實現C-Suite級別的自動化決策能力。

作為MegaEdge系列旗艦級新作，AIP-FR68S作為MegaEdge系列旗艦級新作，AIP-FR68S展現卓越的異質運算相容性，是業界少數能同時支援NVIDIA RTX PRO Workstation GPUs 與Qualcomm Cloud AI 100 Ultra加速卡的專業平台。此工作站完美結合高效能、高擴充性與獨家維護設計，內建2000W高功率電源供應器，確保即使在空間受限的邊緣環境中也能維持極致穩定運作。其專利免螺絲與頻外管理（OOB）設計，更大幅降低分散式部署的運維成本。

安提指出，AIP-FR68S內建PCIe Gen5高速交換技術，可擴充至三張Qualcomm Cloud AI 100 Ultra加速卡（每張卡可達870 TOPS），搭配可支援多卡配置的Qualcomm Cloud AI 100軟體開發套件（SDK）、分散式LLM服務功能，以及專屬的高通AI推論套件，使客戶能開發代理式工作流程與應用。

安提國際產品事業處副總經理洪英瑞表示，公司作為AI基礎設施的加速者，核心價值在於無縫整合異質運算並簡化部署。面對Agentic AI趨勢，不僅提供算力，更賦予邊緣設備主動規劃與執行複雜任務的能力，此次合作讓企業能以地端運算實現過去僅雲端具備的生成式AI應用，在完全掌控數據資產的前提下，透過自主 AI 代理將決策效率轉化為可衡量的營運成果。」

高通技術公司技術副總裁Evgeni Gousev則說，高通持續強化其在邊緣端針對代理式AI的推論能力，其Dragonwing AI本地應用裝置解決方案，搭載Cloud AI 100 Ultra加速卡，可提供高效率、低延遲的運算效能，讓複雜的AI代理能在企業內部環境中安全運行，透過與安提的合作，攜手協助企業將即時生成式AI與決策型AI部署至更貼近資料所在之處。

電源供應器

延伸閱讀

微星結合 NVIDIA AI Aerial 解決方案打造可擴展 AI-RAN

2026年 MWC 展秀實力 聯發科、高通 6G 前哨戰開打

MWC 2026 AMD推動電信網路AI發展

技嘉於MWC推動電信AI轉型 以端到端AI基礎架構加速資料價值落地

相關新聞

在台做整機外銷都騙人的！神基軍用無人機接單翻10倍 憑什麼喊第一？

強固型電腦大廠神基2日法說會，軍工布局備受關注，董事長黃明漢指出，公司定位為「無人機生態系第一大解決方案供應商」，會整合周邊設備夥伴推軟硬解決方案，歐美潛在或已轉換的軍工新客戶案例已經超過100家，一年來深入研究軍工無人機，他鐵口斷言：說能在台灣做軍用無人機「整機」都是騙人的。

信錦老董親帶隊再戰太空產業 3年計畫轉型事業上看30%

太空產業正因SpaceX將於3月遞送IPO文件，目標6～7月完成掛牌上市，估值上看1.7兆美元，讓太空產業熱鬧不已。AMAZON轉投資的藍色起源預計2027年底發射5000多顆衛星追趕，SpaceX目前已有近萬顆衛星發射到太空，更已向主管監理單位FCC申請發射100萬顆額度。

童振源：AI驅動記憶體超級循環 短期韓國仍居關鍵地位

因缺貨導致近期記憶體大漲價，日前出版新書「Taiwan at the Core – A Strategic Partner in the Global Semiconductor Landscape and Supply Chain Realignment」（《台灣居於核心：全球半導體版圖與戰略重組中的關鍵夥伴》）的駐新加坡代表童振源指出，在以HBM與先進DRAM為核心的競逐中，韓國展現出難以撼動的領導地位。在算力決定國家競爭力的時代，支撐運算核心的記憶體引擎，短期內仍牢牢掌握在韓國手中。

工研院組聯盟推中長程技術布局AI、機器人 強化產業競爭力

面對全球AI快速發展與供應鏈重組挑戰，製造業景氣不確定性升高，台灣產業正處轉型關鍵期。工研院今天發布中長程技術策略藍圖，以「攜手創新」為核心，結合17個研發法人籌組法人匯智聯盟，並與33所南部大專院校合作，整合研發能量，布局AI、機器人、無人載具等關鍵技術，強化產業與中小企業競爭力，深耕台灣、布局全球。

聯發科攜手SpaceX MWC 秀衛星直連手機「緊急警報」服務

IC設計龍頭聯發科（2454）3日宣布與SpaceX旗下星鏈（Starlink）合作，在2日開始的2026世界行動通訊大會（MWC 2026）現場展示以低軌衛星通訊支援行動裝置接收緊急通報的最新成果。即使身處缺乏地面行動網路覆蓋的區域，用戶仍可透過低軌衛星接收重要警報資訊，涵蓋商用行動警報系統（CMAS）、無線緊急警報（WEA）及地震與海嘯警報系統（ETWS），強化災害等緊急情境下的資訊不中斷。

宏碁遊戲雙引擎模式帶動 看好今年營運優於去年

宏碁遊戲（6908）將於4日舉辦創新板上市前業績發表會，憑藉著獨創的「通路代理」與「美術代工」雙引擎商業模式，帶動公司營收與獲利持續攀升。2025年營收55.2億元，年增28.4%。展望後市，宏碁遊戲看好在代理產品及市場增加，加上子公司唯晶科技同步增長下，宏碁遊戲目標今年營運將優於去年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。