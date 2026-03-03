宜鼎子公司安提將於Embedded World 發表 AI 代理邊緣運算工作站

宜鼎（5289）集團子公司安提國際（Aetina），將於2026德國紐倫堡嵌入式電子與工業電腦展 ( Embedded World 2026 ) 重磅發表甫榮獲台灣精品獎肯定的AIP-FR68S AI代理邊緣運算工作站。此次更合作行動貝果（Mobagel）和高通態展示企業級「CXO Solution」 AI代理解決方案，助企業在確保數據隱私的邊緣環境下，實現C-Suite級別的自動化決策能力。

作為MegaEdge系列旗艦級新作，AIP-FR68S作為MegaEdge系列旗艦級新作，AIP-FR68S展現卓越的異質運算相容性，是業界少數能同時支援NVIDIA RTX PRO Workstation GPUs 與Qualcomm Cloud AI 100 Ultra加速卡的專業平台。此工作站完美結合高效能、高擴充性與獨家維護設計，內建2000W高功率電源供應器，確保即使在空間受限的邊緣環境中也能維持極致穩定運作。其專利免螺絲與頻外管理（OOB）設計，更大幅降低分散式部署的運維成本。

安提指出，AIP-FR68S內建PCIe Gen5高速交換技術，可擴充至三張Qualcomm Cloud AI 100 Ultra加速卡（每張卡可達870 TOPS），搭配可支援多卡配置的Qualcomm Cloud AI 100軟體開發套件（SDK）、分散式LLM服務功能，以及專屬的高通AI推論套件，使客戶能開發代理式工作流程與應用。

安提國際產品事業處副總經理洪英瑞表示，公司作為AI基礎設施的加速者，核心價值在於無縫整合異質運算並簡化部署。面對Agentic AI趨勢，不僅提供算力，更賦予邊緣設備主動規劃與執行複雜任務的能力，此次合作讓企業能以地端運算實現過去僅雲端具備的生成式AI應用，在完全掌控數據資產的前提下，透過自主 AI 代理將決策效率轉化為可衡量的營運成果。」

高通技術公司技術副總裁Evgeni Gousev則說，高通持續強化其在邊緣端針對代理式AI的推論能力，其Dragonwing AI本地應用裝置解決方案，搭載Cloud AI 100 Ultra加速卡，可提供高效率、低延遲的運算效能，讓複雜的AI代理能在企業內部環境中安全運行，透過與安提的合作，攜手協助企業將即時生成式AI與決策型AI部署至更貼近資料所在之處。