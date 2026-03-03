快訊

威鋒電子宣布參與 Embedded World 2026 發表其工業級系列新品

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
威鋒電子參與全球嵌入式產業與工業電腦年度盛會Embedded World 2026，並發表其工業級系列新品。圖／公司提供
USB4、SuperSpeed USB、USB 2.0及USB PD 控制晶片的領導廠商威鋒電子（6756）3日宣布參與全球嵌入式產業與工業電腦年度盛會Embedded World 2026，並發表其工業級系列新品，包括VL819i USB 5Gbps 與 VL822i USB 10Gbps Hub集線器控制晶片。

威鋒電子的工業級Hub控制晶片專為在-40°C至+85°C的寬溫環境下穩定且可靠運作而設計，並具備強化的訊號完整性與低功耗設計特性。適用於嵌入式系統、伺服器、工業電腦、智慧零售終端設備等多元應用場景。

威鋒電子指出，VL822i與VL819i USB Hub提供兩種組態版本，標準Q7版本採用9x9mm QFN76封裝，並針對USB-A下行埠應用進行優化；Q8 本則採用 10x10mm QFN88 封裝，針對USB-C優化，並整合上行埠與兩個下行埠所需的多工器（mux）功能。VL822i與VL819i具備相同的封裝與腳位配置（pinout），使開發人員在調整效能等級時，不須重新設計硬體架構。為進一步簡化整合流程，兩款Hub控制晶片同時支援 Pin-to-Pin與物料清單（BOM）相容性。

威鋒電子產品經理程文豪表示，雖然單一終端裝置未必需要10Gbps的頻寬，但公司的VL822i USB 10Gbps Hub控制晶片透過支援Multiple-IN傳輸機制，突破了傳統 USB 5Gbps 集線器僅能以輪詢排程（Round-robin scheduling）運作的限制。

程文豪強調，當VL822i搭配USB 10Gps主機端使用時，能夠交錯處理多個請求並管理併發傳輸（Concurrent transactions），這不僅能顯著降低系統層級的延遲，更能在同時連接多個 USB 5Gbps 裝置時，大幅提升整體的傳輸效能與反應速度。

控制晶片 工業電腦

