鴻海公布2030永續長程目標 21類34項目標對接國際框架

鴻海（2317）3日正式發布企圖心十足的「2026~2030 永續長程目標」 ，未來五年將聚焦於清潔能源、勞動人權、供應鏈ESG 以及全球永續倡議，全面涵蓋 21 類、34 項具體策略行動目標。本次升級集團永續發展藍圖，不僅回應國際趨勢，更將永續經營轉化為厚植全球競爭韌性的核心動能，達成商業價值與永續價值雙贏，展現身為全球最大電子製造服務商，鴻海在 ESG 領域的領導地位與前瞻願景。

相較首個五年計畫，本次新版目標經過一年多的規劃，並且與各事業單位、重要子公司以及 Tier 1 供應商不斷討論聚焦，最終擘畫出更高的治理維度與更廣的影響範圍。鴻海首次將集團政策與供應鏈標準，全面對標包括 TCFD、SASB、IFRS S1/S2 在內的 15項國際永續框架，並在 MSCI、 Sustainalytics 等五大主流評級中，以「維持產業前 10%」為基準，確保在永續領域的領導地位。

AI 科技創新也首次納入永續長程目標，未來五年內，鴻海符合世界級 「燈塔工廠」 標準的數量要增加一倍；全球專利申請數量目標成長 500%，以指數級的成長速度發掘具備專利價值的應用，並且與業界共同分享。

「這份永續長程目標藍圖象徵著鴻海邁向一個由數據透明、 制度化目標及協作夥伴關係所定義的新階段 ，」鴻海科技集團副總經理暨永續委員會負責人之一巫俊毅表示， 「在全球上百個園區以及數以萬計的供應商合作下，我們正採取穩健且可量化的步驟，逐步帶領生態系走向更潔淨、更環保、更智慧的未來。」

鴻海在 2022 年發布的 32 項長期 ESG 目標中，絕大多數已提前達標。這使集團穩步邁向 2050 年淨零排放目標，同時也履行了在社會與治理方面的承諾，包括：提升職場健康福祉、改善永續供應鏈，以及強化網路安全與董事會的問責制。

鴻海最新版的永續發展藍圖總共分成「綠色智能、循環經濟、幸福發展、共贏共榮、鴻傳治理、海納永續」六大主軸，並且確保每個主軸皆有明確的長程量化目標導向。

以綠色智能的長期目標為例，即訂定 2030 年前，各廠區 100%依照當地法規要求完成工業污水監測，且自建空氣品質 AI 監測預警系統。在 2030 年全集團要達到中水回收率30％、再生能源使用占比 75%，自建投資綠電量占集團再生能源使用量 30%以上，能源密集度下降 10%等多項目標。

外界關注的人權治理方面，明確訂定逐年提高人權風險盤點覆蓋比例，至 2030 年全球各生產園區盤點與風險評估 100%覆蓋。對於盤點發現之中高風險議題，要立即實施補救與緩解措施，並確保 100%完成後續管理措施改善或預防行動。

同時，持續強化集團內部及勞務派遣用工管理，並計畫性推動年度稽查工作，對標集團行為準則與責任標準落實執行。全球高風險承攬商，針對 ISO45001 職業安全衛生管理系統標準 100%導入。

鴻海 2030 永續長程目標，另一大特色是將供應鏈夥伴也納入！不僅啟動 Tier 1 供應商100%永續盤查，並推動「短鏈低碳製造」，以機構類物料在地化採購比例高於 80%為目標，強化全球區域經濟下的營運韌性。同時推動關鍵供應商「三零責任政策」 ，包括零剝削、 零衝突、 零隱匿 ，並全面導入國際標準，以達成人權盡職審查， 衝突礦產調查及 ESG評級 100%全覆蓋。

鴻海最新版永續長程目標，首次納入自然本解方 （Nature-based Solutions, NbS） 倡議，將攜手價值鏈夥伴，至 2030 年前，在主要生產區域，每年發起至少一場環境及生態復育行動，全球每年累積執行時數達 80,000 小時。目標未來五年內，要完成關鍵地區生物多樣性依賴與衝擊評估，將相關風險納入管理。

鴻海科技集團強調，這份永續目標，代表集團正式邁入「數據透明、目標制度、夥伴協作」的新階段。鴻海透過長程目標的制定，將永續思維植入日常經營，以穩健的腳步推動全價值鏈共創價值，不僅是對聯合國永續發展目標 （Sustainable Development Goals,SDGs）的實踐，更是對地球與下一代最誠摯的承諾。