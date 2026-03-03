快訊

聯發科攜SpaceX旗下Starlink Mobile 展示行動裝置緊急衛星通訊服務

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

MWC展已熱鬧登場，聯發科（2454）今日宣布攜手SpaceX旗下Starlink Mobile，共同展示行動裝置緊急衛星通訊服務。

聯發科表示，該公司攜手Starlink，展示以衛星通訊技術支援行動裝置接收緊急通報服務的最新成果。透過此次合作，能有更多行動用戶在缺乏地面行動網路覆蓋的情況下，透過低軌衛星接收來自商用行動警報系統、無線緊急警報（WEA），以及地震與海嘯警報系統的重要通知，以確保在天然災害或其他攸關生命安全的緊急情境中，仍能保持關鍵資訊不中斷。

在MWC會場中，聯發科以搭載其M90數據機的智慧型手機展示Starlink Mobile的通訊服務，憑藉S頻段（S-Band）衛星連線，使用者不論身處何處皆能即時接收緊急通報資訊。聯發科指出，這項合作促使WEA服務成功於美、加、日三國開通，並已造福超過440萬使用者在面臨緊急狀況時，能透過Starlink Mobile服務進行通訊。

聯發科無線通訊事業部總經理暨資深副總徐敬全提到，此次與Space X的合作，結合聯發科在衛星通訊技術上的深厚實力，以及Starlink Mobile覆蓋全球的衛星網路，讓更多使用者在關鍵時刻能接收到即時警報。其解決方案能有效彌補天然災害或緊急狀況下常見的行動網路涵蓋缺口，同時也是邁向標準化5G NR-NTN技術商用的重要一步。

智慧型手機 低軌衛星 緊急狀況

相關新聞

在台做整機外銷都騙人的！神基軍用無人機接單翻10倍 憑什麼喊第一？

強固型電腦大廠神基2日法說會，軍工布局備受關注，董事長黃明漢指出，公司定位為「無人機生態系第一大解決方案供應商」，會整合周邊設備夥伴推軟硬解決方案，歐美潛在或已轉換的軍工新客戶案例已經超過100家，一年來深入研究軍工無人機，他鐵口斷言：說能在台灣做軍用無人機「整機」都是騙人的。

信錦老董親帶隊再戰太空產業 3年計畫轉型事業上看30%

太空產業正因SpaceX將於3月遞送IPO文件，目標6～7月完成掛牌上市，估值上看1.7兆美元，讓太空產業熱鬧不已。AMAZON轉投資的藍色起源預計2027年底發射5000多顆衛星追趕，SpaceX目前已有近萬顆衛星發射到太空，更已向主管監理單位FCC申請發射100萬顆額度。

童振源：AI驅動記憶體超級循環 短期韓國仍居關鍵地位

因缺貨導致近期記憶體大漲價，日前出版新書「Taiwan at the Core – A Strategic Partner in the Global Semiconductor Landscape and Supply Chain Realignment」（《台灣居於核心：全球半導體版圖與戰略重組中的關鍵夥伴》）的駐新加坡代表童振源指出，在以HBM與先進DRAM為核心的競逐中，韓國展現出難以撼動的領導地位。在算力決定國家競爭力的時代，支撐運算核心的記憶體引擎，短期內仍牢牢掌握在韓國手中。

工研院組聯盟推中長程技術布局AI、機器人 強化產業競爭力

面對全球AI快速發展與供應鏈重組挑戰，製造業景氣不確定性升高，台灣產業正處轉型關鍵期。工研院今天發布中長程技術策略藍圖，以「攜手創新」為核心，結合17個研發法人籌組法人匯智聯盟，並與33所南部大專院校合作，整合研發能量，布局AI、機器人、無人載具等關鍵技術，強化產業與中小企業競爭力，深耕台灣、布局全球。

聯發科攜手SpaceX MWC 秀衛星直連手機「緊急警報」服務

IC設計龍頭聯發科（2454）3日宣布與SpaceX旗下星鏈（Starlink）合作，在2日開始的2026世界行動通訊大會（MWC 2026）現場展示以低軌衛星通訊支援行動裝置接收緊急通報的最新成果。即使身處缺乏地面行動網路覆蓋的區域，用戶仍可透過低軌衛星接收重要警報資訊，涵蓋商用行動警報系統（CMAS）、無線緊急警報（WEA）及地震與海嘯警報系統（ETWS），強化災害等緊急情境下的資訊不中斷。

宏碁遊戲雙引擎模式帶動 看好今年營運優於去年

宏碁遊戲（6908）將於4日舉辦創新板上市前業績發表會，憑藉著獨創的「通路代理」與「美術代工」雙引擎商業模式，帶動公司營收與獲利持續攀升。2025年營收55.2億元，年增28.4%。展望後市，宏碁遊戲看好在代理產品及市場增加，加上子公司唯晶科技同步增長下，宏碁遊戲目標今年營運將優於去年。

