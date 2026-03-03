iPhone 17e 將登台 電信三雄搶推預購、預約

Apple全新推出iPhone 17家族最實惠的新成員iPhone 17e，電信三雄宣布推出限量預約及預購，遠傳（4904）指出，即刻起全台遠傳門市開放iPhone 17e預先登記，中華電信（2412）3日下午三點開放限量網路預約，台灣大（3045）將於4日上午11點在myfone實體與網路門市開放預約iPhone 17e，三雄更預計iPhone 17e於3月11日上午8點起開賣。

iPhone 17e搭載最新一代A19晶片與Apple設計的全新C1X行動數據機系統，提供強大效能、速度媲美iPhone Air；具備先進的相機系統，4,800萬像素融合相機擁有2倍光學品質望遠功能，為使用者提供二合一相機體驗！同時支援iOS 26的先進電源管理，帶來絕佳全天候電池續航力，並擁有Apple Intelligence功能、支援MagSafe快速無線充電。iPhone 17e提供白色、黑色與全新優美嫩粉色三款霧面的優雅配色，搭配256GB和512GB儲存容量等多元選擇。

中華電信自3月3日15點起至17點止開放限量，數量有限，11日上午8點起，在全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣。

台灣大宣布，3月4日上午11點在myfone實體與網路門市開放預約iPhone 17e，獨家享Apple One 2個月免費、「影音多享組」優惠，加碼抽PS5 Pro、Switch2，並於3月11日早上8點正式開賣。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，2025年iPhone 17系列迎來全面升級，在台灣大購機優惠、門市AI科技顧問專業服務，以及整合AI、影音與遊戲等豐富加值服務帶動下，市場反應熱烈，推升iPhone 17 系列整體銷量再創新高，較去年同期成長近2成。

遠傳指出，最超值的iPhone 17e登場，遠傳門市即起開放預先登記，「iPhone 新機人氣票選」填問券抽AirPods 4、千元折價券。

遠傳宣布即刻起全台遠傳門市開放iPhone 17e預先登記，並將同步Apple官方，於3月11日正式開賣。此外，遠傳也於3日11點起，推出「iPhone 新機人氣票選」活動，果粉們只要填寫線上問券，選出心中的人氣iPhone機款，就有機會獲得AirPods 4以及新機搭指定資費方案的1,000元折價券！最新Apple AI手機iPhone 17e，搭配安全優質的遠傳5G網路，絕對是果粉入手新機的速配選擇。