快訊

中東戰事牽連台股下跌771點 卓榮泰：國安基金「這情況」進場

卓榮泰台美關稅備詢…男突闖立院大樓 狂嗆警「沒讀書」遭壓制

美以獵殺哈米尼內幕曝…以色列滲透德黑蘭天網 CIA人肉情報成關鍵助攻

聽新聞
0:00 / 0:00

iPhone 17e 將登台 電信三雄搶推預購、預約

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
遠傳門市即日起開放iPhone 17e預先登記。圖／遠傳電信提供
遠傳門市即日起開放iPhone 17e預先登記。圖／遠傳電信提供

Apple全新推出iPhone 17家族最實惠的新成員iPhone 17e，電信三雄宣布推出限量預約及預購，遠傳（4904）指出，即刻起全台遠傳門市開放iPhone 17e預先登記，中華電信（2412）3日下午三點開放限量網路預約，台灣大（3045）將於4日上午11點在myfone實體與網路門市開放預約iPhone 17e，三雄更預計iPhone 17e於3月11日上午8點起開賣。

iPhone 17e搭載最新一代A19晶片與Apple設計的全新C1X行動數據機系統，提供強大效能、速度媲美iPhone Air；具備先進的相機系統，4,800萬像素融合相機擁有2倍光學品質望遠功能，為使用者提供二合一相機體驗！同時支援iOS 26的先進電源管理，帶來絕佳全天候電池續航力，並擁有Apple Intelligence功能、支援MagSafe快速無線充電。iPhone 17e提供白色、黑色與全新優美嫩粉色三款霧面的優雅配色，搭配256GB和512GB儲存容量等多元選擇。

中華電信自3月3日15點起至17點止開放限量，數量有限，11日上午8點起，在全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣。

台灣大宣布，3月4日上午11點在myfone實體與網路門市開放預約iPhone 17e，獨家享Apple One 2個月免費、「影音多享組」優惠，加碼抽PS5 Pro、Switch2，並於3月11日早上8點正式開賣。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，2025年iPhone 17系列迎來全面升級，在台灣大購機優惠、門市AI科技顧問專業服務，以及整合AI、影音與遊戲等豐富加值服務帶動下，市場反應熱烈，推升iPhone 17 系列整體銷量再創新高，較去年同期成長近2成。

遠傳指出，最超值的iPhone 17e登場，遠傳門市即起開放預先登記，「iPhone 新機人氣票選」填問券抽AirPods 4、千元折價券。

遠傳宣布即刻起全台遠傳門市開放iPhone 17e預先登記，並將同步Apple官方，於3月11日正式開賣。此外，遠傳也於3日11點起，推出「iPhone 新機人氣票選」活動，果粉們只要填寫線上問券，選出心中的人氣iPhone機款，就有機會獲得AirPods 4以及新機搭指定資費方案的1,000元折價券！最新Apple AI手機iPhone 17e，搭配安全優質的遠傳5G網路，絕對是果粉入手新機的速配選擇。

台灣大 電源管理 iPhone 17 電信三雄

延伸閱讀

蘋果發表平價iPhone 17e 售價2.19萬起容量加倍

iPhone 17e粉嫩登場…效能、相機全進化 支援MagSafe、容量翻倍不加價

蘋果啟動新品發表 iPhone 17e與搭載M4晶片的iPad Air亮相

相關新聞

在台做整機外銷都騙人的！神基軍用無人機接單翻10倍 憑什麼喊第一？

強固型電腦大廠神基2日法說會，軍工布局備受關注，董事長黃明漢指出，公司定位為「無人機生態系第一大解決方案供應商」，會整合周邊設備夥伴推軟硬解決方案，歐美潛在或已轉換的軍工新客戶案例已經超過100家，一年來深入研究軍工無人機，他鐵口斷言：說能在台灣做軍用無人機「整機」都是騙人的。

信錦老董親帶隊再戰太空產業 3年計畫轉型事業上看30%

太空產業正因SpaceX將於3月遞送IPO文件，目標6～7月完成掛牌上市，估值上看1.7兆美元，讓太空產業熱鬧不已。AMAZON轉投資的藍色起源預計2027年底發射5000多顆衛星追趕，SpaceX目前已有近萬顆衛星發射到太空，更已向主管監理單位FCC申請發射100萬顆額度。

台灣第一家！Arm入股通寶半導體打造AI生態圈

Arm安謀國際科技1月參與影像及智慧控制系統晶片業者通寶半導體（QBit）B輪募資，成為領投者，通寶半導體也成為Arm打造生態系計畫中第一家投資的台灣業者；這家團隊來自高通及英國音訊晶片廠CSR的IC設計業者，以三合一系統單晶片（SOC）研發能力獲得Arm青睞。

義隆法說會／估首季淡季不淡 今年 AI 業績比重有機會達雙位數百分比

IC設計大廠義隆（2458）於3日召開法說會，該公司表示，今年AI相關產品的業績比重，有機會達雙位數百分比。首季業績估計將是淡季不淡局面，整體上、下半年業績比重應會呈現45比55。

工研院組聯盟推中長程技術布局AI、機器人 強化產業競爭力

面對全球AI快速發展與供應鏈重組挑戰，製造業景氣不確定性升高，台灣產業正處轉型關鍵期。工研院今天發布中長程技術策略藍圖，以「攜手創新」為核心，結合17個研發法人籌組法人匯智聯盟，並與33所南部大專院校合作，整合研發能量，布局AI、機器人、無人載具等關鍵技術，強化產業與中小企業競爭力，深耕台灣、布局全球。

聯發科攜手SpaceX MWC 秀衛星直連手機「緊急警報」服務

IC設計龍頭聯發科（2454）3日宣布與SpaceX旗下星鏈（Starlink）合作，在2日開始的2026世界行動通訊大會（MWC 2026）現場展示以低軌衛星通訊支援行動裝置接收緊急通報的最新成果。即使身處缺乏地面行動網路覆蓋的區域，用戶仍可透過低軌衛星接收重要警報資訊，涵蓋商用行動警報系統（CMAS）、無線緊急警報（WEA）及地震與海嘯警報系統（ETWS），強化災害等緊急情境下的資訊不中斷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。