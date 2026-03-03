快訊

工研院組聯盟推中長程技術布局AI、機器人 強化產業競爭力

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
工研院今天發布中長程技術策略藍圖，以「攜手創新」為核心。記者郭政芬／攝影
面對全球AI快速發展與供應鏈重組挑戰，製造業景氣不確定性升高，台灣產業正處轉型關鍵期。工研院今天發布中長程技術策略藍圖，以「攜手創新」為核心，結合17個研發法人籌組法人匯智聯盟，並與33所南部大專院校合作，整合研發能量，布局AI、機器人、無人載具等關鍵技術，強化產業與中小企業競爭力，深耕台灣、布局全球。

工研院董事長吳政忠表示，面對生成式AI快速演進與國際科技競逐加劇，未來20年將是創新關鍵期。工研院已布局中長程技術藍圖，鞏固半導體優勢，並推動台美無人機供應鏈合作，加速稀土技術產業化，透過自主研發與試量產線建置，兼顧國內自給與國際合作，以創新帶動新一波產業成長。

工研院院長張培仁指出中長程技術策略與藍圖結合政府政策，發展全院跨域主題式技術藍圖，例如聚焦AI機器人、無人機等跨域主題，導入系統工程思維，以「落地應用」為核心，根據實際應用情境，推展出效能要求，進而一層一層定義出解決方案的技術規格、支撐規格的技術研發路徑，關鍵的還包括納入零組件與成本假設來確認成本可行性，五個層面來確保研發成果銜接產業應用，具備市場化效益。

他強調，工研院以「凝聚專才、深耕台灣、布局全球」為三大方向，串聯17個研發法人籌組「法人匯智聯盟」、攜手南部33所大學深化產學合作，並成立產業競爭力輔導團，協助中小企業導入AI與數位轉型，強化整體產業競爭力。

工研院以人才為產業發展的基石，深化台灣技術研發，鞏固高科技產業競爭優勢，輔導傳統產業及中小企業升級轉型，引領企業布局全球，促進政府間經貿合作，鏈結產官學研，帶動台灣產業升級與創新，迎向下階段科技競局挑戰。

工研院院長張培仁指出中長程技術策略與藍圖結合政府政策，發展全院跨域主題式技術藍圖。記者郭政芬／攝影
工研院董事長吳政忠表示，面對生成式AI快速演進與國際科技競逐加劇，未來20年將是創新關鍵期。記者郭政芬／攝影
